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 Политика Украины
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 "Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко

Возможным "планом Б" для разрешения ситуации на Донбассе является введение миротворческой миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума "Age of Crimea" в Киеве в среду.

"Президент действительно говорил о том, что существует "план Б", но это не означает, что "план Б" - это бетонная стена высотой 6 метров. Мы скорее говорим... например, это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Например, миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, но это какое-то изменение, которое позволило бы нам продвинуться вперёд. Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем", - сказал он журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3177977
 
 
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Миротворцы это не план Б, это единственный вариант.
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"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8072

Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
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Найкращі міротворци - мінні поля завширшки у 7-8 км і 40 рядів колючої проволоки.
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а разумков красава - при голосуванні про свою відставку каже "прошу визначатись та голосувати" - і - нема голосів для відставки ))) тваринок то надресували, як собачок Павлова )
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Все уже обдумано 150 раз до вас с Ослом Оманским. И миссии и отводы и заглядывание в глаза и жепу Вовы Пу. Это не даст никакого результата.
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Вы идиоты? Кто вас туда пустит с миротворцами? Туда можно заехать на танках и это единственный способ вернуть оккупированную территорию и заставить уважать украинскую власть. Ну или хотя бы бояться.
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А миротворцами ватников-бульбашей, да? Ихний бацька уже много раз предлагал.
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Смотря когда ети миротворцы будут введены. Если они будут введены после того как даунбасу дадут особый статус так нах. они нада. Ето будет окончательная потеря нашей территории, зато даунбаситам мы будем выплачивать пенсии и пособия а они будут за нас голосовать и нам выбирать президентов. Во вторых миротворцы будут точно такие же как и ОБСЕ все из Рашки, будут закрывать глаза на свои провокации, зато терроризировать украинцев. На другие условия ***** не согласится, так что даже не надейтесь. Лучше оставить все как есть
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Зелєбоба такий самий мудак,як і Порося.
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полет нормальный, Константин.
еще через полгода ты будешь говорить, что Порох - величайший Президент "Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3336
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Держите Меня вшестером
ато пацталом!!)))
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товарищи ЗЕльоные, план введения миротворцев, о котором уже 5 лет говорит Порошенко наконец-то дошел до ваших жалких умишек !

правильным путем идете, товарищи, но медленно "Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5037
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РФ не согласится.
Так что, Украина должна силовым путем выбить оккупантов. Или оставлять все как есть.
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Единственное решение ето полная блокада пораженной рузким вирусом территории и уничтожение всех кто оттуда полезет дальше гадить. Третьего не дано, пока не изобрели действительно хорошее лекарство
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Самое гнусное, когда трусливые тыловые крысы, ещё вчера усердно облизывавшие «президента мира» Порошенко, сегодня также усердно облизывают «президента за мир» Зеленского, оправдывая любой мир на любых условиях при любом президенте., Но гнуснее гнусного, когда продолжающие облизывать Порошенко ругают сегодня президента Зеленского за то же самое, что вчера делал президент Порошенко. За приказы не стрелять, за гибель солдат, за подлое состояние ни войны, ни мира, в котором мы живём с момента подписания первых минских соглашений.

И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.

Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
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плохой план! история показала это! Россия избавится от санкций и останется раковая опухоль, как это у Молдовы и Грузии было. Наступать на чужие грабли - это быть полным дыбилом! Единственный план, который может вернуть Украине и Крым и Донбасс - это постоянное усиление санкций против РФ!!!
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"Планом Б"(?), о котором говорил Президент(?), может(!) стать введение миротворческой миссии(которая закроет границу?) на Донбасс/снова хапуга несёт пургу.
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Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса

Дебилы, если нет прогресса то хоть держите оборону и ситуацию так как есть. Суматоха и мотание из стороны в сторону будет только на радость врагу. Даже за последние пол года для нормального человека стало ясным что договариваться с болезнью себе только дороже. Больше ста убитых и раненных заплатили кровью за ваши переговоры. И где же ваши гарантии безопасности о которых вы заявляли? Потому что вы говно собачье не отвечающее за свои слова и тем более за слова врага
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