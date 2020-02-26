 "Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума "Age of Crimea" в Киеве в среду.
"Президент действительно говорил о том, что существует "план Б", но это не означает, что "план Б" - это бетонная стена высотой 6 метров. Мы скорее говорим... например, это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Например, миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, но это какое-то изменение, которое позволило бы нам продвинуться вперёд. Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем", - сказал он журналистам.
Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.
Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.
Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
После плана "З" будет полная "Ж".
еще через полгода ты будешь говорить, что Порох - величайший Президент
ато пацталом!!)))
правильным путем идете, товарищи, но медленно
Так что, Украина должна силовым путем выбить оккупантов. Или оставлять все как есть.
И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.
Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
Дебилы, если нет прогресса то хоть держите оборону и ситуацию так как есть. Суматоха и мотание из стороны в сторону будет только на радость врагу. Даже за последние пол года для нормального человека стало ясным что договариваться с болезнью себе только дороже. Больше ста убитых и раненных заплатили кровью за ваши переговоры. И где же ваши гарантии безопасности о которых вы заявляли? Потому что вы говно собачье не отвечающее за свои слова и тем более за слова врага