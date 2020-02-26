 "План Б" по Донбассу, о котором говорил Зеленский, не означает 6-метровую бетонную стену, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума "Age of Crimea" в Киеве в среду.
"Президент действительно говорил о том, что существует "план Б", но это не означает, что "план Б" - это бетонная стена высотой 6 метров. Мы скорее говорим... например, это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Например, миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, но это какое-то изменение, которое позволило бы нам продвинуться вперёд. Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем", - сказал он журналистам.
Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.
Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.
В Израиле главнокомандующим откосившего от повесток не выбирают
Кацапы согласны только на один вариант. Это когда "миротворцами" будут сами кацапы
Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
После плана "З" будет полная "Ж".
ато пацталом!!)))
правильным путем идете, товарищи, но медленно
Так что, Украина должна силовым путем выбить оккупантов. Или оставлять все как есть.
И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.
Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
пункт 1 - наверное что-то другое
пункт 2 - не то, что в плане А
пункт 3 - как-нибудь ещё
ответственный за п. 1 - кто-нибудь.
срок исполнения п.1 - потом
ресурсы на п.1 - надо поискать
Дебилы, если нет прогресса то хоть держите оборону и ситуацию так как есть. Суматоха и мотание из стороны в сторону будет только на радость врагу. Даже за последние пол года для нормального человека стало ясным что договариваться с болезнью себе только дороже. Больше ста убитых и раненных заплатили кровью за ваши переговоры. И где же ваши гарантии безопасности о которых вы заявляли? Потому что вы говно собачье не отвечающее за свои слова и тем более за слова врага
История вас ничему не учит!!!!!!
Порохня с этой миссией 5 лет долбался! Ничего не вышло и выйти не могло пока у рашки право вето!!!!
Опять повторяете все косяки порохни и смело шагаете по его же граблям!!!!
И все, что по ту сторону забора, поливать периодически напалмом и дефолиантами.