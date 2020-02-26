EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2234  56
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (852) Донбасс (20784) минские соглашения (2759) Пристайко (412)

 "План Б" по Донбассу, о котором говорил Зеленский, не означает 6-метровую бетонную стену, - Пристайко

Возможным "планом Б" для разрешения ситуации на Донбассе является введение миротворческой миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума "Age of Crimea" в Киеве в среду.

"Президент действительно говорил о том, что существует "план Б", но это не означает, что "план Б" - это бетонная стена высотой 6 метров. Мы скорее говорим... например, это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Например, миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, но это какое-то изменение, которое позволило бы нам продвинуться вперёд. Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем", - сказал он журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3177977
 
 
 Топ комментарии
 
"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 630
После плана "З" будет полная "Ж".
 показать весь комментарий
 
Миротворцы это не план Б, это единственный вариант.
 показать весь комментарий
 
"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8072

Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Миротворцы это не план Б, это единственный вариант.
 показать весь комментарий
 
 
но кто даст на это не дешевое удовольствие деньги,, и как обойти блокировку ветом раши ? мы эти песни уже от пети слышали
 показать весь комментарий
 
 
Слышали, да не услышали. Рашка навязывает нам донбасс с особым статусом, мы должны настаивать на миротворцах. И пока клинч, рашка должна получать санкции, большие и полезные.
 показать весь комментарий
 
 
на жаль хорошего ничего не будет ,не будет даже приднестровья ,а будет бесконечная война как в израиле
 показать весь комментарий
 
не будет, как в Израиле.

В Израиле главнокомандующим откосившего от повесток не выбирают
 показать весь комментарий
 
А что есть желающие зайти туда миротворцами?
Кацапы согласны только на один вариант. Это когда "миротворцами" будут сами кацапы
 показать весь комментарий
 
 
"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8072

Сношаються везде.... До Розумкова теж почав доходити весь цей пздц Орут в прессе все что прикажут..
 показать весь комментарий
 
 
Найкращі міротворци - мінні поля завширшки у 7-8 км і 40 рядів колючої проволоки.
 показать весь комментарий
 
 
у них мяса(десь мільонів 20 маргіналів,алкашів,рогатих чортів) до хера будуть лізти далі,підриватися і лізти
 показать весь комментарий
 
а разумков красава - при голосуванні про свою відставку каже "прошу визначатись та голосувати" - і - нема голосів для відставки ))) тваринок то надресували, як собачок Павлова )
 показать весь комментарий
 
 
Все уже обдумано 150 раз до вас с Ослом Оманским. И миссии и отводы и заглядывание в глаза и жепу Вовы Пу. Это не даст никакого результата.
 показать весь комментарий
 
Вы идиоты? Кто вас туда пустит с миротворцами? Туда можно заехать на танках и это единственный способ вернуть оккупированную территорию и заставить уважать украинскую власть. Ну или хотя бы бояться.
 показать весь комментарий
 
 
А миротворцами ватников-бульбашей, да? Ихний бацька уже много раз предлагал.
 показать весь комментарий
 
 
Смотря когда ети миротворцы будут введены. Если они будут введены после того как даунбасу дадут особый статус так нах. они нада. Ето будет окончательная потеря нашей территории, зато даунбаситам мы будем выплачивать пенсии и пособия а они будут за нас голосовать и нам выбирать президентов. Во вторых миротворцы будут точно такие же как и ОБСЕ все из Рашки, будут закрывать глаза на свои провокации, зато терроризировать украинцев. На другие условия ***** не согласится, так что даже не надейтесь. Лучше оставить все как есть
 показать весь комментарий
 
 
Держите Меня вшестером
ато пацталом!!)))
 показать весь комментарий
 
товарищи ЗЕльоные, план введения миротворцев, о котором уже 5 лет говорит Порошенко наконец-то дошел до ваших жалких умишек !

правильным путем идете, товарищи, но медленно "Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5037
 показать весь комментарий
 
 
РФ не согласится.
Так что, Украина должна силовым путем выбить оккупантов. Или оставлять все как есть.
 показать весь комментарий
 
 
Единственное решение ето полная блокада пораженной рузким вирусом территории и уничтожение всех кто оттуда полезет дальше гадить. Третьего не дано, пока не изобрели действительно хорошее лекарство
 показать весь комментарий
 
 
Самое гнусное, когда трусливые тыловые крысы, ещё вчера усердно облизывавшие «президента мира» Порошенко, сегодня также усердно облизывают «президента за мир» Зеленского, оправдывая любой мир на любых условиях при любом президенте., Но гнуснее гнусного, когда продолжающие облизывать Порошенко ругают сегодня президента Зеленского за то же самое, что вчера делал президент Порошенко. За приказы не стрелять, за гибель солдат, за подлое состояние ни войны, ни мира, в котором мы живём с момента подписания первых минских соглашений.

И тем, и другим наплевать на Украину. Они рабы своих хозяев.

Какая разница?.. - Разница в хозяевах. Холуи - одинаковые.
 показать весь комментарий
 
 
плохой план! история показала это! Россия избавится от санкций и останется раковая опухоль, как это у Молдовы и Грузии было. Наступать на чужие грабли - это быть полным дыбилом! Единственный план, который может вернуть Украине и Крым и Донбасс - это постоянное усиление санкций против РФ!!!
 показать весь комментарий
 
 
"Планом Б"(?), о котором говорил Президент(?), может(!) стать введение миротворческой миссии(которая закроет границу?) на Донбасс/снова хапуга несёт пургу.
 показать весь комментарий
 
Да, именно такие сейчас планы Б )))

пункт 1 - наверное что-то другое

пункт 2 - не то, что в плане А

пункт 3 - как-нибудь ещё

ответственный за п. 1 - кто-нибудь.
срок исполнения п.1 - потом
ресурсы на п.1 - надо поискать
 показать весь комментарий
 
 
Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса

Дебилы, если нет прогресса то хоть держите оборону и ситуацию так как есть. Суматоха и мотание из стороны в сторону будет только на радость врагу. Даже за последние пол года для нормального человека стало ясным что договариваться с болезнью себе только дороже. Больше ста убитых и раненных заплатили кровью за ваши переговоры. И где же ваши гарантии безопасности о которых вы заявляли? Потому что вы говно собачье не отвечающее за свои слова и тем более за слова врага
 показать весь комментарий
 
 
Не дожили они до зелиного "миролюбия", а могли бы теперь "миротворцами" стать.
"Планом Б", про який говорив президент, може стати введення миротворчої місії на Донбас, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3989
 показать весь комментарий
 
 
попросить китайцев чтобы отправили свой контингент..... кремлю бы "понравилось".....
 показать весь комментарий
 
 
Армии постоянных членов СовБеза не могут быть миротворческими силами (какой-то такой параграф есть в документах ООН).
 показать весь комментарий
 
 
США благословят на эту авонтюру. Украина была близка к реализации этого плана, Порох двигал и расскручивал эту идею в отличие от Зе.
 показать весь комментарий
 
Порох пропонував країни НАТО і на кордоні з Росією.
 показать весь комментарий
 
 
Це не план Б, а план президента Порошенко!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Придурки.....
История вас ничему не учит!!!!!!
Порохня с этой миссией 5 лет долбался! Ничего не вышло и выйти не могло пока у рашки право вето!!!!
Опять повторяете все косяки порохни и смело шагаете по его же граблям!!!!
 показать весь комментарий
 
Рашинское ватное быдло или тупой тролль?
 показать весь комментарий
 
Якщо в складі "миротворців" будуть кацапи, то це та сама оккупація, ми вже це бачили в Грузії і Молдові, якщо їх там не буде, то ***** згоди не дасть. Тож починайте відразу з плану "С", чи з іншої літери.
 показать весь комментарий
 
 
плани закінчуються на Б-далі руки вгору
 показать весь комментарий
 
Миротворці на Донбасі, це теж саме, що і миротворці в Косово, Абхазії, Пн. Осетії, … Ввести миротворців - віддати Донбас Пуйлу.
 показать весь комментарий
 
та й хер на них-там нема нікого вже,одна вата та рогаті кацапи
 показать весь комментарий
 
то есть никакого плана у них реально нет, на ходу будут придумывать
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня была с детьми в открытом кафе возле моря , нирвана была недолгой. Какое-то чмо недалеко от нашего столика начал громко рассказывать про то, как у него' отжали здесь весть бизнес, как на Донбассе у него 'погибла девочка -дочь знакомых и стреляли со стороны Украины' . Просто такой наглой и откровенной провокации я никогда не слышала ещё. Все это было явно на публику, которой было достаточно- погода солнечная. Это уже получается , что вместо мы на Донбасс - Донбасс проникает к нам? Я видела, что люди не поддерживали это чмо Но и никто в то де время не дал ему по голове, что настораживает.
 показать весь комментарий
 
Може почали адекватно оцінювати ситуацію в зекоманді!?
 показать весь комментарий
 
та нам 6-ти метровую не надо..... метра три-четыре хватит.....
 показать весь комментарий
 
И очень зря. Походу крепостная стена с колючей проволокой под напряжением - лучшее решение.
И все, что по ту сторону забора, поливать периодически напалмом и дефолиантами.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх