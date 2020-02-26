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Все про:Укрэнерго (167) Кудрицкий Владимир (1)

 И.о. главы "Укрэнерго" назначен Кудрицкий

Решение принял наблюдательный совет национальной компании.

Об этом сообщила в Фейсбуке руководитель департамента внешних коммуникации и международного сотрудничества "Укрэнерго" Мария Цатурян, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению наблюдательного совета до момента завершения конкурса по отбору главы компании выполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий", — написала она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, глава правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подал в отставку. Причиной решения он назвал "олигархическое и политическое влияние в энергетике".

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И.о. главы Укрэнерго назначен Кудрицкий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177976
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Влада займається тільки розподілом посад.
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Навіть нема сенсу запомятовувати ті нові прізвища,бо вони кожного тижня тепер міняються. Люди навіть не знають хто такий Єрмак і правильно роблять.
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Разогнать все наблюдательные советы в них уходящая власть пригревает свою 5 колонну и банальное разбазаривание денег ,ничего путного они не делают, через зарплаты в них чиновники легализуют непосильным трудом нажитое
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