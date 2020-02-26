 Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Лаврова, говорить о подготовке нового саммита в "нормандском формате" можно будет только после выполнения решений предыдущего саммита.
"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", — сказал Лавров.
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Еще одно требование России — подписать перед встречей проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".
"Мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток. — Ред.) разрушать достигнутые договоренности", — добавил Лавров.
По его словам, перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность "переиграл".
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"Всякая лошадь свободным людям не указ !!!"
А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:
«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»
Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.
Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
Обтекай!
🍬🍬
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! . Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Иди броди лошадь!
Mariia Orlovska
Встречное предложение обсудить особый статус Крыма и Краснодарского Края.
Gojib
ПНХ!
на жаль те, що зараз обіймає посаду президента України такого не скаже, тож ********** свої емоції саме для нашого лайна. лавров нас із вами не читає.
ленин был прав - самые свирепые поцреоты Рашки - манкурты. Лярвов это как всегда, доказал. А еще и православный то.
Зачем тогда сама встреча???
Ой, Серожа, Серожа, годы то твои уже ого го го какие преклонные. Ты бы, старый мудак, о своей паскудной душонке подумал, покаялся бы за дела свои паскудные, оно может скидка бы тебе в Пекле вышла бы.