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Все про:Лавров (1682) Россия (75032) нормандская четверка (1097)

 Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтверждает планы провести следующую встречу в "нормандском формате" в апреле.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Лаврова, говорить о подготовке нового саммита в "нормандском формате" можно будет только после выполнения решений предыдущего саммита.

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", — сказал Лавров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях

Еще одно требование России — подписать перед встречей проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".

"Мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток. — Ред.) разрушать достигнутые договоренности", — добавил Лавров.

По его словам, перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность "переиграл".

Также на Цензор.НЕТ: Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться через месяц, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3177974
 
 
 Топ комментарии
 
после каждой встречи кацапы будут выдвигать новые требование..и так до бесконечности..
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Зеленые твари руководствуются хотелками этого Лаврова и Путина? Так бедные торопятся вылизать им зад и принять особый статус, что аж пищат.
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Життяне передбачуване. Модливо настане час, коли Зєля буде бродити по Майдану Незалежності із портретом СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА в руках. А прізідентом залишитися то хочєтся.
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Лена должна почитать на ночь Вовику интервью Суркова , потом наутро пусть Вова встретится с Приставкой и пусть тот проанализирует КАК поменялась- непоменялась политика Мацквы после его отставки... Все время во время службы Суркова Вовка все пытался заглянуть в глаза Ху...йлу а теперь куда ?
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Отже зустріч буде ",... після дощику в четвер". зміни в Конституцію в нинішніх реаліях - гарантований Майдан.У Керенського в жовтні 1917 був принаймні жіночий батальйон, а в Зєлі лише СМАРТФОН.
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Закрепить в украинском законодательстве, что:
"Всякая лошадь свободным людям не указ !!!"
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Тільки кінчений дибіл міг підписати формулу Штанмайєра.
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вы выполняете все наши хотелки, а мы... не сторона конфликта. отака х... хвормула, малята!
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Встречное предложение обсудить особый статус Крыма и Краснодарского Края.
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У вовы "эти дни" наступят к 9 мая... все по сценарию... прошу не торопить события.
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РЖИ дальше больная на голову лошадь лавров
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Порошенко еще 5 лет назад признал дебильные республики ЛДН, Как не признаны? Они официально на уровне государства были признаны бывшим Президентом Порошенко, который не только допустил прямое подписание с ними Минских соглашений, но и взял от имени Украины письменное обязательство именно с ними согласовывать тексты украинской Конституции и закона о выборах на тему Донбасса и порядок и время перехода под украинский контроль собственной границы.

А после этого ещё и вместе с Президентом Путиным подписал совместную декларацию с такими тезисами:

«лидеры государств одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года ВСЕМИ, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года»

Одобряют принятый и подписанный ВСЕМИ! Напоминаю, подписаны они были Плотницким и Захарченко - лидерами оккупированных территорий.

Иными словами, именно Порошенко от имени Украины признал лидеров самопровозглашенных республик сторонами соглашения с Украиной и подтвердил это совместной с Путиным декларацией, легализовал их субъектность и провел через десятки официальных органов, начиная от Совета безопасности ООН, Госдепа, и заканчивая ПАСЕ и Нормандским Форматом., https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b5.html#more-95585
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Кацап???
Обтекай!
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справді, ти - касап-провокатор. Тим більше - з шарієвським і портновским "пророком"
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Если человек тебе сделал зло - ты дай ему конфетку. Он тебе зло - ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.
🍬🍬
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де ви, ольгінські, берете стільки анонімомайзерів?
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Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста и брехливой лошади путина хла
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Ну и шо теперь скажет гидрант - статус в конституцию? Пристайку заменить? Ермака послать в Кремльи заглянуть еще и еще раз в глаза Х...йлу? ЧТО? Или взамен ответа начнут организовывать новую доставку гражадан из Китая ...
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Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 4280 Андрей Панчук
Иди броди лошадь!
Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 4280 Mariia Orlovska
Встречное предложение обсудить особый статус Крыма и Краснодарского Края.
Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 4280 Gojib
ПНХ!
на жаль те, що зараз обіймає посаду президента України такого не скаже, тож ********** свої емоції саме для нашого лайна. лавров нас із вами не читає.
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после каждой встречи кацапы будут выдвигать новые требование..и так до бесконечности..
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Для кого особый статус?Весь Донбасс давно уже переехал в Украину и не просит никакого особого статуса.
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ну що - "прикупи" вскриті - що тепер зЄбеня буде блеяти ....
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Ну не хотите как хотите. Стена и бомба нам, вам лугандон на содержания😷
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Походу опять привезли тонн 15 порошка, Европе - приготовиться чтобы конфисковать.

ленин был прав - самые свирепые поцреоты Рашки - манкурты. Лярвов это как всегда, доказал. А еще и православный то.
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подписать перед встречей проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть"





Зачем тогда сама встреча???
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ага..... хитровы#ная мокша..... а подпишет "итоговый документ" ермак с козаком..... а путен затолкает эту хрень зеле в глотку.....
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Блефует лошадь, - Санкции поджимают , Турки разкручивают на большие расходы , та и содержать дыру в копейку , а тут и нефть и газ дешевле , а бояра дороже , - Общим даже природа против .
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опять же ж, статусы разные бывают... как говорят у меня на родине, "статус статусу рознь"... резервация тоже статус. И ничего, живут себе индейские вожди, не кашляют, играют на рулетке, ставят на блек джек... я к чему: статус территории-изгоя без права и без голоса - чем не статус... вот, к примеру, Молокаи, второй по величине остров Гавайского архипелага, тоже имел особый статус...
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Понимаете в Чем Дело, - Они хотят иметь решающий голос в решении Украины и Право Вето на законодательство. Евросоюз , -Нет, - Нато , - Нет.Россия братья на век то Да. Ну и как вам Особый статус и вот такая резервация.
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Вони побачили, що легковажного преза можна шантажувати та дурити, а той шутнік все зазирає в фуйлові очі з надією зустріти там мир.
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ми кудись спішемо? торопляться вони - ібо санкції. у нас армія готується. Залишилося перекрити входи - виходи з гетто (під виглядом боротьби з коронавірусом, щоб захід не волав)
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Пашли вы нах. со своими встречами. Мало того что нам вообще ны выгодно ездить на такие встречи так нам еще и условия ставят. Не зря же говорят что ***** хочет к 9 мая чтобы Украина подписала капитуляцию, потому что своему лохторату ***** уже нечем похвастаться и так плюют а скоро и камнями будут кидать
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73/43%зебіл, так скажи це своєму бубочці, за яку ти так топив!
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вот так и навяжут нам федерализацию с какими-то прорусскими сепарами-бандюками.. Секта СЛУГ НАРОДА похоже готова подгавкнуть. Это же наша Зеленая Накипь от 73%-зебилов.
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Найліпший зараз варіант,визнати офіційно Лугандон окупованою росіянією теріторієй,дати часовий коридор для бажаючих виїхати звідти в Україну,та закрити всі кордони,як з Лугандоном,так і з росіянією.Але цього не зробив Поця,не зробе і Зелєбоба.
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с ишаком оманским и турборадой всего можно ожидать.
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А для чего встреча то должна быть? Шо решать такого шо Украина должна дать особый статус некоторым районам Довбаса? Осел в глаза Вовы Пу уже заглядывал. Может, еще куда заглянуть хочет?
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Вот и посадили Зеленского на крючок . Ведут его пошагово , как ребёнка . Только ребёнку в схеме « выучи уроки, получи конфеты» полагалась конфета сто процентов . А орки предлагают только встретиться поговорить .
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прям какой-то зоопарк сегодня у чухонцев: ишак, суслик, теперь лошадь Встреча в "нормандском формате" состоится после закрепления в законодательстве Украины "особого статуса" Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 8244
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пошел откровенный шантаж. ну говорил бы уже прямо - будем убивать по одному заложнику, пока не пропишете особый статус в Конституции.
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Ну значит небудет больше нормандского формата или небудет больше зеленского, одно из двух.
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Лаврову іншим з двумя калідорами абучєнія.Так як немає рішення законнообраних місцевих органів самоврядування Ордло про наданням їм особового статусу і якого, ніяких голих записів в Конституцію не може бути. Демократія-с.
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Черти тебе в Пекле вилы в твоей старой ж....пе закрепят. Уже скоро. Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 2539
Ой, Серожа, Серожа, годы то твои уже ого го го какие преклонные. Ты бы, старый мудак, о своей паскудной душонке подумал, покаялся бы за дела свои паскудные, оно может скидка бы тебе в Пекле вышла бы. Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 363
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