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 Без закрепления "особого статуса" Донбасса встречи в "нормандском формате" не будет, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтверждает планы провести следующую встречу в "нормандском формате" в апреле.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Лаврова, говорить о подготовке нового саммита в "нормандском формате" можно будет только после выполнения решений предыдущего саммита.

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", — сказал Лавров.

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Еще одно требование России — подписать перед встречей проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".

"Мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток. — Ред.) разрушать достигнутые договоренности", — добавил Лавров.

По его словам, перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность "переиграл".

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Источник: https://censor.net.ua/n3177974
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленые твари руководствуются хотелками этого Лаврова и Путина? Так бедные торопятся вылизать им зад и принять особый статус, что аж пищат.
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Чим відрізняються рашисти від інших народів? Брехливістю, лицемірством і нестримною жагою вбивств (війни)! Вони будуть спалювати цілими аулами чеченців (як під час депортації тих, кого не могли вивезти) а потім лицемірно голосити про Хатинь.........
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Всех, кто в Раде подпишет капитуляцию ( "особый статус Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины") на гиляку немедленно!
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не пора ли с этой кобылы подковы сдирать и на шкуродерню
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И что на это ответит гражданин Ермак? Меее, беее, не считается.
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Такого статуса НИКОГДА не будет ,это НОНСЕНС и АБСУРД ,любая власть в Украине которая захочет это сотворить закончит гораздо хуже Вити Хама ... Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після закріплення в законодавстві України "особливого статусу" Донбасу, - Лавров - Цензор.НЕТ 9836
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Вот же ты курица! Голосовала за оманского мародера, а теперь НОНСЕНС и АБСУРД. Тут не про "любая власть", а конкретно, про то, что ты выбрала год назад)))) и еще 73%
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В МИНСКИХ СОГЛАЩЕНИЯХ НЕТ НИКАКОГО ОСОБОГО СТАТУСА
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Ублюдок о законе говорит,забыл про Будапешский меморандум,Лавровый хер?
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