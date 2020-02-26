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 Политика Украины
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Все про:МИД (5304) нормандская четверка (1097) Пристайко (412)

 Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться через месяц, - Пристайко

Через месяц может состояться встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины Франции, Германии и России - для подготовки дальнейшей встречи лидеров "нормандской четверки".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Есть работа на всех уровнях, есть работа на уровнях советников. Мы планируем - министры иностранных дел всех четырех стран - планируем встречу также для подготовки встречи в "нормандском формате", - отметил он.

По словам Пристайко, встреча может состояться тогда, когда будет виден определенный прогресс.

"Она может быть тогда, когда мы увидим определенный прогресс, ради которого мы соберёмся. Я думаю, мы планировали с немецким моим коллегой где-то через месяц. Для этого мы соберём министров России, Франции и все вместе встретимся, сможем понять, как мы продвигаемся вперёд и что мы готовим лидерам для встречи", - объяснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177972
 
 
 Топ комментарии
 
Может состояться а может и не состояться ,факт тому ,что толку от этих встреч НОЛЬ !!! Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться через месяц, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4450
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І нічого не змінить та чергова зустріч,тільки витрати на організацію.
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А он что, у Лаврова не спросил?!!
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І нічого не змінить та чергова зустріч,тільки витрати на організацію.
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Может состояться а может и не состояться ,факт тому ,что толку от этих встреч НОЛЬ !!! Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться через месяц, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4450
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А смысл? Шо, не встречались, не договаривались, в глаз не заглядывали, не заискивали перед ******? К чему, не пойму... я бы понял, если б стороны встречи выставили мордору ультиматерь, мол, если не то, то это... а так - пустая болтовня и треп...
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к Пете отношение неоднозначное... но, надо отдать должное, Петя носился по миру, сколачивал антихуйловскую коалицию и небезуспешно. И при этом ***** в глаз не засматривался... разумеется, его слово было во сто крат весомее легкости мысли оманского ослика
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Цебто, через місяць вже буде готовий "особливий статус Донбасу"?
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Смотрите там не подпишите , чего лишнего , а то посмотрите в глаза лошади , а в ней дездна , что бы не засосала , а то мы не согласны в обьятия братского Подкидыша.
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Кому ети встречи выгодны кроме Рашки? Ето даже не переговоры а тупо Украину ставят на ковер и дают указания для капитуляции
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С последней встречи прошло почти 3 месяца. За ето время ***** не только не выполнило ниодного договора а даже пошло в наступление. о каких *** встречах и зачем вообще речь
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может состояться/ философствует хапуга. А может и не состояться.Хрен его знает.
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