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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (75032) Сурков (257) Пристайко (412)

 Политика России в отношении Украины не изменилась после увольнения куратора "ЛНР" и "ДНР" Суркова, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что после увольнения помощника Владимира Путина Владислава Суркова, который был куратором так называемых "ЛНР" и "ДНР" от Кремля, политика России в отношении Украины пока не изменилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.


"Я не наблюдаю изменения команды до сих пор. Действительно Сурков ушел, но даже те люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать. Возможно нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом, если это так и будет, Козака (заместитель администрации Владимира Путина. - Ред.) на эту позицию", - отметил Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177971
 
 
 Топ комментарии
 
хтось чекає, що с гівна, раптом, почне сочитися мед?
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Політика росії відносно України зміниться після усунення зеленої гидоти в самій Україні!
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Политика России в отношении Украины не изменилась после увольнения куратора "ЛНР" и "ДНР" Суркова/ кто бы растолковал хапуге что политику РФ определяет только Путин. Единолично.
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Політика росії відносно України зміниться після усунення зеленої гидоти в самій Україні!
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Политика не изменилась, даже усугубилась, хотя Пристайко думал наоборот, потому что ему думать нечем, он личинка.
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хтось чекає, що с гівна, раптом, почне сочитися мед?
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У рашки есть долговременная стратегия по отношению к "братским" республикам!!!!
Смена шестерок в процессе никакой роли не играет!!!
Боюсь смена пути тоже!!!!
Мы для них всегда будем холопами!!!!
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Я же постоянно пишу, что паРаша - сатанинское государство и только сатанисты типа Зели видят в глазах главного сатаны Путина желание закончить войну и убраться с оккупированных территорий. Кстати в Кр Роге жителей 666 тыс., а Зеля оттуда.)
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Политика России в отношении Украины не изменилась после увольнения куратора "ЛНР" и "ДНР" Суркова/ кто бы растолковал хапуге что политику РФ определяет только Путин. Единолично.
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Важна не политика ********* а важна политика Украины а она должна быть только одной - СМЕРТЬ российским оккупантам !!!
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Все изменитца када паРашка гыгнет-развалитца , не раньше!!
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Ти це "змореному" від війни Сивосі розскажи.
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лучше розказал бы как политика"слуг" изменилась по отношении к оккупанту
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Сидел себе дипломат в теплой ванне при НАТО в годы правления Пороха. И потом раз! и заразила его ЗЕлленая плесень болезнью- "арахамия на всю гололву" называется
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Вірю. А от політика України з обранням Зелі змінилась дуже сильно, тому кацапи відчувають свою близьку перемогу.
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Россия всех кидает и договора то же , - тогда трудно Будит сказать , - Я не лох.Ну народ тут при чем , а при том , что надежду чаяли и кинули то же. И сколько уже Раз и неоднократно. Стоим пока.
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