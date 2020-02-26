 Политика России в отношении Украины не изменилась после увольнения куратора "ЛНР" и "ДНР" Суркова, - Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Я не наблюдаю изменения команды до сих пор. Действительно Сурков ушел, но даже те люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать. Возможно нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом, если это так и будет, Козака (заместитель администрации Владимира Путина. - Ред.) на эту позицию", - отметил Пристайко.
Смена шестерок в процессе никакой роли не играет!!!
Боюсь смена пути тоже!!!!
Мы для них всегда будем холопами!!!!
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