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Все про:подростки (183) Нацполиция (11005) Ривне (326) транспорт (1331) угон (249)

 17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров

По словам парня, он рано утром шел по городу, увидел маршрутку с ключами и решил развлечься — покататься. Молодой человек был трезв и двигался четко по маршруту. Пассажиры не заподозрили неладное.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Рівне вечірнє".

Инцидент произошел с маршруткой номер 51. Около половины седьмого утра полицейские остановили ехавший по центру микроавтобус и задержали "водителя" и пассажиров — троих мужчин.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Натальи Воеводы, к ним поступил вызов о похищении транспортного средства. Отсутствие маршрутки на месте обнаружил ее водитель, когда вышел из дома. Он пояснил, что оставил ключи и документы внутри микроавтобуса.

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Остановившие маршрутку полицейские выяснили, что за рулем — 17-летний житель Малого Алексина. Он пояснил патрульным, что шел по улице, увидел маршрутку с оставленными внутри ключами и решил покататься. В полиции отмечают, что парень был трезвым.

На место происшествия прибыл его отец, а также настоящий водитель маршрутки. Пассажиров отпустили, юноша дает пояснения полицейским.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177970
 
 
 Топ комментарии
 
главное, чтобы шансон не включал 17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров - Цензор.НЕТ 5948
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Если у нас каждый житель президент - то почему бы и нет?
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видно включил, и пассажиры пожаловались на горячую линию.
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Если у нас каждый житель президент - то почему бы и нет?
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ну хз, вождение без документов можно пришить, незаконную предпринимательскую деятельность - тоже, а угон - вряд ли.
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Зеленая Сопля, вон тоже у кого-то брал велосипед покататься и что?

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Пассажиров отпустили, юноша дает пояснения полицейским, зачем отпустили, может это организованная преступная группа.
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У нас даже к тем "пассажирам", которые 30 лет водили страну по непонятному маршруту претензий нет.
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І що з того? Молода людина вирішила зробити корисну справу і зробила її. Скарг пасажирів на культуру обслуговування немає , ДТП немає, маршрутівка їхала по графіку, грошей за проїзд не вимагав.... Свободу Юрію Дєточкіну!
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Водитель может с похмелья, попросил подменить, а когда спалились, сразу угон.
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Цілком можливо... Але навіщо тоді було водію заявляти про угон. Це вже кримінальна стаття.
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правоохоронці подзвонили в гараж, гараж водію, а шо водію залишається робити, кричати що угнали.
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....а там ДЖЕМИЛЕВ АГА призывает ШИПЕТЬ на ОККУПАНТА ))))) вот посадить всех оккупантов в МАРШРУТКУ и в МОРЕ !!!
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В Харькове когда-то чел трамвай угнал,пол дня пассажиров бесплатно катал.Челу 3 года дали а пассажиры на суде"браво" кричали.
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Спалился наверное на том , что по правилам ехал, и только на остановках останавливался.
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Респект пацану, не за крадіжку, а за смітливість і виїзд по маршруту ! 17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров - Цензор.НЕТ 3033
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Выдать премию пацану !!! 17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров - Цензор.НЕТ 6019 Надеюсь возил бесплатно ...
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"...шел по улице, увидел маршрутку с оставленными внутри ключами и решил покататься" - впаять бы за такое десяточку, чтоб было время хорошенько подумать, а стоило ли трогать то, что тебе не пренадлежит ?!
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