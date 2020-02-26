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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11650) помощь (3209) военнослужащие (4442) Гончарук_Алексей (746)

 Кабмин выделил 11,6 млн грн на единовременную помощь семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО, - Гончарук

Кабинет министров Украины выделил 11,6 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей трех погибших военных и 16 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство направило 11,6 млн грн на единовременную денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения", - написал Гончарук в своем Telegram-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.

В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Так, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

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Кабмин выделил 11,6 млн грн на единовременную помощь семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177968
 
 
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Сегодня какойто день раздачи "слонов"
от профана...))
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Здесь молодцы ничего не могу плохого сказать -- плюс
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Колись Януковощ зачарував пенсіонерів, видавши їм одноразово по 200 грн.
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Кабмин выделил 11,6 млн грн / Это 0,518 млн долларов. Для сравнения: Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены
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Какой-то сегодня аттракцион невиданной щедрости наступил прямо. Сплошная "Халва, халва" от всех. Только ваши слова никак не стыкуются с предыдущими действиями.
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На фоне Гончарука ЗЕ ещё смотришься президентом , а на фоне Тигипко или Хорошковского ЗЕ БУДЕТ РЕАЛЬНО ВЫГЛЯДЕТЬ КЛОУНОМ
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Не забывайте сколько рыжему кобелю выдается и всей соросятской шобле. Не ведитесь на мвнивци и крохи с барского стола. Не народ выдает а барин жалует по своему усмотрению
Совок в головах вот главная проблема. Потому и не кого не возмущает ни распродажа, ни хамское обращение, в судах и в издаваемых законах. Просто совку это не интересно. Это болезнь. В соц. странах переболели легче,элита нашла в себе силы и перестала грабить свой народ.
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