 Кабмин выделил 11,6 млн грн на единовременную помощь семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО, - Гончарук

"Правительство направило 11,6 млн грн на единовременную денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения", - написал Гончарук в своем Telegram-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.
В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Так, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.
от профана...))
Совок в головах вот главная проблема. Потому и не кого не возмущает ни распродажа, ни хамское обращение, в судах и в издаваемых законах. Просто совку это не интересно. Это болезнь. В соц. странах переболели легче,элита нашла в себе силы и перестала грабить свой народ.