 Украинский воин погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, с начала суток 4 обстрела, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12.30 противник 4 раза нарушил режим тишины на Донецком направлении.

По защитниках Марьинки российско-оккупационные войска с 6 утра в течение 35 минут выпустили 11 120-мм мин, а также осуществили 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Еще один раз на этом участке фронта оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета после 9 утра.

Дважды, также в утреннее время, противник обстрелял опорные пункты наших подразделений вблизи Павлополя - сначала из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а после- со станкового противотанкового гранатомета.

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