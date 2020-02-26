EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3005  60
Все про:Песков (1020) Россия (75032) Сурков (257) минские соглашения (2759)

 Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков

Россия не проводит политику принуждения Украины силой к братским отношениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такой политики нет", - сказал он.

Песков также отметил, что РФ проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей.

"Нет, об этом не может идти речь, - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменился ли вектор украинского направления политики Кремля после ухода с президентского поста Петра Порошенко. - Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что минский комплекс мер является безальтернативным документом.

"Лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать решением этой внутриукраинской проблемы", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что "это остается константой".

Песков, одако, оставил без комментариев высказывания Суркова, который заявил, что не представляет себе возвращения "Л/ДНР" в состав Украины.

Напомним, ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью, опубликованном в издании "Актуальные комментарии", назвал принуждение силой к братским отношениям единственным методом, исторически доказавшим эффективность на украинском направлении. Он добавил, что вряд ли будет изобретен какой-то другой метод.

Источник: https://censor.net.ua/n3177966
 
 
 Топ комментарии
 
Мокші ведуть палітику примушення Зєйла до миру.
 показать весь комментарий
 
Минскими договоренностями не предусматривалась паспортизация жителей оккупированных территорий,так что они фактически не действительны
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мокші ведуть палітику примушення Зєйла до миру.
 показать весь комментарий
 
 
Мокшано-удмурти і українці не братні народи.
 показать весь комментарий
 
 
Вы уж договоритесь хоть врать одинаково.
 показать весь комментарий
 
 
Вы м уже определитесь..
А то наши ватаны и ЗЕленые малоросы в оргазме исходят от слов чурко беса Суркова))))
 показать весь комментарий
 
 
Дикий народ , убогая страна .
И не жалко их ни разу .
Когда они уже все в рай ???
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь эти твари постараются туда весь мир утянуть...
Придумали бы какой то вирус шо косит на смерть только вату)))
 показать весь комментарий
 
 
Минскими договоренностями не предусматривалась паспортизация жителей оккупированных территорий,так что они фактически не действительны
 показать весь комментарий
 
 
***** це не цікавить. Він буде защіщать у кого аусвайс з куркою.
 показать весь комментарий
 
 
Власне,що ми живемо зацікавленностями хйла,в тому вся проблема.
 показать весь комментарий
 
 
По минским соглашениям нет отвода войск, а только отвод тяжелого вооружения. Также Дебальцево, Новоазовск и Углегорск должны быть наши. И прочее, прочее, прочее. Ну и что?
 показать весь комментарий
 
 
Про це треба наголошувати і виставляти свої умови,але нема кому достойно говорити від України.
 показать весь комментарий
 
 
Какой смысл публиковать бредни пресс секретаря Писькова .Правды в рупоре кремля нуль .
 показать весь комментарий
 
 
и самое интересное все адепты сватов и прочего гавнища от г+г с великим пониманием верят сказанному письковым Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков - Цензор.НЕТ 7463
 показать весь комментарий
 
 
Піськов і Серков - двє сорванньіє башні кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Песков и Сурков - принуждайте там друг друга!
 показать весь комментарий
 
 
Чем принуждать?Принуждалка уже выросла?
 показать весь комментарий
 
 
Второго раза, как в 17 веке уже не будет, максимум это торговые отношения между Украиной и РФ и то через десятилетия.
 показать весь комментарий
 
 
максимум это торговые отношения между Украиной и РФ и то через десятилетия

А сейчас - это что тогда?
 показать весь комментарий
 
 
Газ из Роиси напрямую. Удобрения из Роиси. Электроэнергию Коломойскому тоже из Роиси.

Товарооборот с Роисей есть, хоть и уменьшился по сравнению с ЕС. Так что война войной, а торговля идет полным ходом.
 показать весь комментарий
 
"Принуждение к дружбе", этот великолепный оруэлловский оксюморон, - беспощадный самодиагноз психического состояния роSSийского политического класса.
 показать весь комментарий
 
 
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
...
да, письков?
 показать весь комментарий
 
 
.«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк....«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
 показать весь комментарий
 
 
Украине нужно укрепиться в ныне контролируемых "границах" и удерживать "фронт" по всему периметру от Приднестровья до Крыма, потом линии ОРДЛО, РФ и Белоруссии. Поднимать экономику, благосостояния людей, усиливать армию ( строить ее заново), прижать жестко хвост "пятой колонне", бороться на международной арене, вводить новые санкции, искать новые союзы и ЖДАТЬ !!! Сколько потребуется. Когда придет нужный исторический момент. А он все равно придет. ( как там по китайской мудрости " сидеть у реки пока по ней не проплывет труп твоего врага"). И когда " он проплывет", вот тогда решить все вопросы, вероятно и вооруженным путем ( но при другом балансе сил) .
 показать весь комментарий
 
 
Пока Украине нужно просто пережить зеленую плесень. / Хорошо, если Зеля хоть повисшую ракетную программу нам сейчас не угробит.
 показать весь комментарий
 
 
Называть это можно как угодно, но по факту это политика принуждения Украины к братским отношениям.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Пєсков говорить ні, то це означає - так.
 показать весь комментарий
 
 
а глаза у писькова такие голубые и мирные-мирные. а остальное - джопа )
 показать весь комментарий
 
 
"Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков

Не понял... А чем шесть последних лет Россия занималась? Выращиванием цветов?
 показать весь комментарий
 
 
"Никогда мы не будем братьями". Ще 9 місців тому, в цьому була 100% впевненість. А зараз ... Ті тягнуть, ці підштовхуть
 показать весь комментарий
 
 
Да насрать нам на ваш Кремль ,мы вас поганцев уничтожали ,уничтожаем и будем уничтожать пока вы твари не свалите со Святой Украинской Земли к себе в ******** . Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков - Цензор.НЕТ 1599
 показать весь комментарий
 
 
Сурков на этот раз был определённо более искренним, чем Песков. Но слова "братские отношения"... очень хотелось бы, чтоб с этой тварью случилось что-то такое, по-настоящему братское.
 показать весь комментарий
 
А НАФИГА?
В самой Украине полно Мертвечуков, Зеленских, Ермаков, Портновых, ....
Кремлю надо только изредка подбрасывать этим шавкам бабла, а они сами все сделают.
 показать весь комментарий
 
Іншими словами: "ніхто з Криму та Донбасу не піде, а якщо складеться ситуація, то і по Дніпру станем чи далі"
 показать весь комментарий
 
)))) в Украине так ВСЕ и ПОВЕРИЛИ ))))) на дела ваши смотри ГНУСНЫЕ !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Россия не проводит политику принуждения Украины силой к братским отношениям.
...... заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Источник: https://censor.net.ua/n3177966

А цей московитський виродок Сурков каже протилежне :

Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков. Источник: https://censor.net.ua/n3177915

Московити ти брехливі тварини і такими залишаться назавжди
 показать весь комментарий
 
 
******* рашистский,минский сходняк и нарезка украинской территории под создание ордло по указанию рашиста , которая и воплощенна в жизнь фрицовско- французскими кремлевскими членососами ,и есть политикой принуждения...Для того,что бы без принуждений ,и похоронить минский сходняк ,надобно выполнить Будапештскую бумагу...и Хельсинский акт
 показать весь комментарий
 
НА КУ,. НАМ ТАКОЙ БРАТЕЦ паРаша путина хла
 показать весь комментарий
 
 
Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков - Цензор.НЕТ 5341

Что много писанного трупом сурковым было ему уже чай ... подготовили....
 показать весь комментарий
 
Что за тупая практика задавать вопросы, на которые никто и никогда откровенно не ответит??? Ну вот на что они рассчитывали??? На то, что усыпескова ответит им прямо и без обиняков: "Да, мы принуждаем"???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх