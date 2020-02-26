 Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, такой политики нет", - сказал он.
Песков также отметил, что РФ проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей.
"Нет, об этом не может идти речь, - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменился ли вектор украинского направления политики Кремля после ухода с президентского поста Петра Порошенко. - Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей".
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что минский комплекс мер является безальтернативным документом.
"Лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать решением этой внутриукраинской проблемы", - подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что "это остается константой".
Песков, одако, оставил без комментариев высказывания Суркова, который заявил, что не представляет себе возвращения "Л/ДНР" в состав Украины.
Напомним, ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью, опубликованном в издании "Актуальные комментарии", назвал принуждение силой к братским отношениям единственным методом, исторически доказавшим эффективность на украинском направлении. Он добавил, что вряд ли будет изобретен какой-то другой метод.
А то наши ватаны и ЗЕленые малоросы в оргазме исходят от слов чурко беса Суркова))))
И не жалко их ни разу .
Когда они уже все в рай ???
Придумали бы какой то вирус шо косит на смерть только вату)))
А сейчас - это что тогда?
Товарооборот с Роисей есть, хоть и уменьшился по сравнению с ЕС. Так что война войной, а торговля идет полным ходом.
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
...
да, письков?
Не понял... А чем шесть последних лет Россия занималась? Выращиванием цветов?
В самой Украине полно Мертвечуков, Зеленских, Ермаков, Портновых, ....
Кремлю надо только изредка подбрасывать этим шавкам бабла, а они сами все сделают.
...... заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Источник: https://censor.net.ua/n3177966
А цей московитський виродок Сурков каже протилежне :
Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков. Источник: https://censor.net.ua/n3177915
Московити ти брехливі тварини і такими залишаться назавжди
Что много писанного трупом сурковым было ему уже чай ... подготовили....