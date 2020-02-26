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 Детям погибших журналистов Лабуткина и Веремия назначат президентские стипендии, - Гончарук

Правительство во время своего заседания 26 февраля инициировал назначение стипендий детям журналистов Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Веремия, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Стипендии президента Украины предлагается назначить детям журналистов Лабуткина Дмитрия и Веремия Вячеслава, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей", - написал он.

Гончарук уточнил, что Лабуткин погиб, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины, а журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили в 2014 году в Киеве.

Напомним, в ноябре 2018 года экс-президент Петр Порошенко подписал указ, которым продолжил выплату президентской стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина.

Журналист Вячеслав Веремия был убит во время событий Евромайдане в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года в районе Дебальцево вместе с разведгруппой ВСУ после обстрела колонны, которой ночью вывозили раненых в направлении Артемовска.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177965
 
 
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Надо назвать - стипендия от профана. Стипендии не назначают за то, что папа погиб. Дают денежную помощь.
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Гончарук уточнил, что Лабуткин погиб, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины, а журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили в 2014 году в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/n3177965
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Газета "Вєсті"? Тобто Веремій працював на Курченко.
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"дружеский огонь" - есть у нас, военных такой термин
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Таки получается самый лучший вуз Украины - Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП). Она дала Украине двух подряд премьер-министров: Гройсмана и Гончарука. О_о
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Что это сегодня премьер расщедрился. Предсмертные конвульсии ? )
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Саме смішне - хто такі "Лабуткін" і "Веремій", мало хто знає... Зате "Бульбу надули"....
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