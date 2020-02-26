 Детям погибших журналистов Лабуткина и Веремия назначат президентские стипендии, - Гончарук

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Стипендии президента Украины предлагается назначить детям журналистов Лабуткина Дмитрия и Веремия Вячеслава, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей", - написал он.

Гончарук уточнил, что Лабуткин погиб, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины, а журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили в 2014 году в Киеве.

Напомним, в ноябре 2018 года экс-президент Петр Порошенко подписал указ, которым продолжил выплату президентской стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина.

Журналист Вячеслав Веремия был убит во время событий Евромайдане в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года в районе Дебальцево вместе с разведгруппой ВСУ после обстрела колонны, которой ночью вывозили раненых в направлении Артемовска.

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