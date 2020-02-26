 "Укрпочта" возобновила прием посылок в Китай

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет", - говорится в сообщении.
Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.
Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышек коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что с 12 февраля АО "Укрпочта" временно приостановила прием почтовой корреспонденции и посылок из Украины в Китай.