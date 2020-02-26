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 "Укрпочта" возобновила прием посылок в Китай

"Укрпочта" с 26 февраля возобновляет прием всех видов экспортных отправлений в Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет", - говорится в сообщении.

Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышек коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что с 12 февраля АО "Укрпочта" временно приостановила прием почтовой корреспонденции и посылок из Украины в Китай.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177963
 
 
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с добрым утром тетя Хая вам посылка из шанхая (с) "Укрпочта" возобновила прием посылок в Китай - Цензор.НЕТ 616
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