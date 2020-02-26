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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4703) Крым (22403) Песков (1020) указ (405)

 "Категорически не согласны с формулировкой": Кремль отреагировал на Указ Зеленского об учреждении Дня сопротивления Крыма российской оккупации

Установление в Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане "приняли решение воссоединиться с Россией".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Реакция [Кремля на этот указ] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", - сказал Песков.

"Мы с такой формулировкой [Киева] категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - подчеркнул представитель Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно, какую страну видят крымчане, когда пересекают КПВВ: с качественными дорогами и работающими уборными, - Зеленский

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об издании Указа о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым, который будет отмечаться в Украине 26 февраля. Он также заявил, что вопрос Крым не снимается с повестки дня и не может стать "ценой для мира на Донбассе".

Источник: https://censor.net.ua/n3177962
 
 
 Топ комментарии
 
"В Крыму была проведена спецоперация" (с) Хутин
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для зебілів-малоросів - таки да.
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Когда будет референдум о возвращении Восточной Прусии(до сих пор почему-то Калининградская область)в состав ФРГ?
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Нам плевать на то что свистят ватные твари из ********* ,собаки лают-караван идёт !!!
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Тепер Зе буде вибачатися, як перед Кадировим.
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"В Крыму была проведена спецоперация" (с) Хутин
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Подібні заяви кацапні говорять лише про те, що нас досі вважають колонією..тільки не звездіть, що при петі такого не було..
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Когда будет референдум о возвращении Восточной Прусии(до сих пор почему-то Калининградская область)в состав ФРГ?
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В ФРГ только русских "халявщиков" в своём составе не хватало.
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Так коренные крымчане не раз заявляли о своей позиции по поводу окупации. И все их высказывания были не совсем цензурой пропущены и не в пользу Рашки
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Оккупации КЕМ !!! варианты - марсиане, вьетнамцы, папуасы... Почему в названии нет слов Российская Федерация и принадлежности Крыма.. ( День сопротивления оккупации украинского Крыма и Севастополя Российской федерацией) А то опять как то "гибридно", не досказано.
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не согласны с формулировкой/ А чтобы артист-пианист не возгордился от похвал :Незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. /Лавров: Зеленский сделал то , что Порошенко годами отказывался выполнять/ Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти / Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента. /"Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского.
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"Умом Россию не понять.."

да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
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а кто спрашивал у него согласия?
в каждую дырку затычка
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" н ,,,,уй шастать і українське ввічливе"о ось Вам" ,что тоже самое,что рашистское "пошел н,,уй"
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Наскільки я розумію, Указ ще не підписаний, і після цього окрику з касапії до нього, як мінімум, в пожарному порядку будуть внесені зміни.
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Про те, що той "рехферендум" був протизаконним не тільки по українському та міжнародному законодавству, але ще й по московитському вони мовчать, наче риба об лід...
Та й думки цього йоршика не цікаві, бо воно завжди "несе пургу"
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