 Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с оккупированным Крымом, - Пристайко

"Что касается Украины, то давно назрел вопрос существенного усиления национальной политики относительно временно оккупированного Крыма. Она должна была бы на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с полуостровом в разных сферах и ответственность за его нарушение", - сказал он на форуме "Age of Crimea" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Пристайко, эффективность международной политики непризнания оккупации Крыма является пока явно недостаточной для ее трансформации в процесс деоккупации.

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