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 Политика Украины
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 Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с оккупированным Крымом, - Пристайко

Украине необходимо существенно усилить национальную политику относительно временно оккупированного Крыма и на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с полуостровом в разных сферах, а также ответственность за его нарушение, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Что касается Украины, то давно назрел вопрос существенного усиления национальной политики относительно временно оккупированного Крыма. Она должна была бы на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с полуостровом в разных сферах и ответственность за его нарушение", - сказал он на форуме "Age of Crimea" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Пристайко, эффективность международной политики непризнания оккупации Крыма является пока явно недостаточной для ее трансформации в процесс деоккупации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177961
 
   
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Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с оккупированным Крымом, - Пристайко
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Тобто дати воду в Крим.
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Для начала надо отменить хотя бы вільну економічну зону, сделанную в окккупированном крымнаше свыночолым гэтьманом.
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Какое там сотрудничество ,отправить туда Чийгоза и Джамилёва партизанить и уничтожать оккупантов ! Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с оккупированным Крымом, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6739
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Для начала законодательно отмените все имущественные сделки , заключённые в Крыму после февраля 14-года .
Для начала ...
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Якщо інформація про те, що херсонський та північно-кримський канали вилучені з нового переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, котру я бачив вчора в одному з коментарів, то кажи це не в мікрофон на фоумі, а Гончарукам-Разумковим-Зеленськім.
Бо якщо ці канали продадуть у приватну властність (вгадайте, хто купить?), то вода буде в Криму ще до літа.
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и с ордло, и до тех пор, пока граница не будет контролироватся украинскими погранцами
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