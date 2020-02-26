 Советник премьера Голик показал строительство нового корпуса местной школы в Слобожанской ОТГ

На своей странице в Facebook он также опубликовал видео с места строительства.

"Ранее здесь уже построен новый детский садик на 220 мест, новый спортивный комплекс, 9-этажный дом для жителей ОТГ, стоящих в очереди на получение жилья и капитально отремонтирован еще один детский садик. Децентрализация - это, в том числе, новая инфраструктура", - отметил Голик.





Проект "Большая Стройка", инициированный Президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство в 2020 году 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов по всей стране.

Как ранее заявил Юрий Голик, программа "Большая стройка" стартует по всей стране с 1 марта 2020 года.