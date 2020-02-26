EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  786  7
Все про:строительство (1696) Голик Юрий (83)

 Советник премьера Голик показал строительство нового корпуса местной школы в Слобожанской ОТГ

Советник премьер-министра Юрий Голик показал, как ведется строительство нового корпуса местной школы в Слобожанской ОТГ Днепропетровской области.

На своей странице в Facebook он также опубликовал видео с места строительства.

"Ранее здесь уже построен новый детский садик на 220 мест, новый спортивный комплекс, 9-этажный дом для жителей ОТГ, стоящих в очереди на получение жилья и капитально отремонтирован еще один детский садик. Децентрализация - это, в том числе, новая инфраструктура", - отметил Голик.

Советник премьера Голик показал строительство нового корпуса местной школы в Слобожанской ОТГ 01
Советник премьера Голик показал строительство нового корпуса местной школы в Слобожанской ОТГ 02

Проект "Большая Стройка", инициированный Президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство в 2020 году 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов по всей стране.

Как ранее заявил Юрий Голик, программа "Большая стройка" стартует по всей стране с 1 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3177959
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Строительство казарм натовского типа на Широком лану нам тоже показывали!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А покажите, как министр унитаз ставит, интересно будет для сантехников.
 показать весь комментарий
 
І це все завдяки Вождю Вовіку Малорослому?
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить, а он трудо_Голик или алко_Голик?
 показать весь комментарий
 
Зеленскому стоит посмотреть, как наши строят, особенно дороги. рядом с Гайсином есть с. Тарасовка. там сделали 1 км европы, нахерачили в село которого фактически нет, все что можно придумать в строительстве дорог. просто ....издец какойто, но трассу Умаль Гайсин не дотянули до Гайсина 1,5 км . не хватило денег. кто умеет, снимите и выложите в нет, пусть ЗЕ сам увидит это б..ядство.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх