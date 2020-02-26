 Студенты на линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию, - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что для студентов учреждений профессионального предвысшего образования стипендия составит 890 грн.

Для студентов высших учебных заведений - 1 180 грн. А для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2 360 грн.

"Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли", - сообщил Гончарук.

Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

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