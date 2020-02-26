 Студенты на линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию, - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Отмечается, что для студентов учреждений профессионального предвысшего образования стипендия составит 890 грн.
Для студентов высших учебных заведений - 1 180 грн. А для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2 360 грн.
"Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли", - сообщил Гончарук.
Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.
помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы
вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети-цветы
жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь
детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?
Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку"