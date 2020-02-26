EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  210  4
Все про:Кабмин (11650) стипендии (157) Донбасс (20784) студенты (493) Гончарук_Алексей (746)

 Студенты на линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию, - Гончарук

Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что для студентов учреждений профессионального предвысшего образования стипендия составит 890 грн.
Для студентов высших учебных заведений - 1 180 грн. А для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2 360 грн.

"Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли", - сообщил Гончарук.

Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3177956
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мабуть вчорашня інформація, що Зе доручив Гончаруку займатися пенсіями та стипендіями є правдивою.
 показать весь комментарий
 
 
"Товарищи! -- продолжал Остап.-- Нужна немедленная
помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы
вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети-цветы
жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь
детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?
Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку"
 показать весь комментарий
 
 
будут / наскоро обещает разрывающийся между Францией и Украиной бедолага.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх