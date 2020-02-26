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 Политика Украины
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 Украина является ответчиком в 21 деле на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам инвесторов, - Кабмин

Украина является ответчиком по 21 делу на 250 млрд грн в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов и контрагентов центральных органов государственной власти по заключенным ими коммерческим контрактам.

Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров с изменениями в порядок финансирования расходов по защите прав и интересов Украины в ходе урегулирования споров в иностранных юрисдикциях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проект постановления, который предлагает расширить круг расходов на представление интересов страны в иностранных юрисдикциях, правительство намерено рассмотреть на заседании в среду. Речь идет, в частности, о финансировании заграничных командировок уполномоченным лицам Министерства юстиции и других органов, а также закупки книг, изданий, подписки на информационно-аналитические интернет-ресурсы относительно решения международных споров.

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Согласно пояснительной записке, текущая статистика обращений иностранных инвесторов с претензиями и исками к государству Украина позволяет предположить, что тенденция подачи новых исков к Украине на основании международных соглашений о содействии и защите иностранных инвестиций будет сохраняться.

Источник: https://censor.net.ua/n3177954
 
 
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Цікаво, а як на фоні цього "зелені" хочуть залучати іноземні інвестиції???
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Нам больше инвесторов в 2020 г надо привлечь, а в 2022 году претензий от иностранных инвесторов будет на триллион гривен.
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Кто был наказан по каждому из исков?
Ведутся ли дела с последующей конфискацией активов у виновных для конпенсации убытков государства?
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Так каких ж вам инвесторов и инвестиций
еще не хватает, млять??!
И кто ж енто сделал, папєрєднікі, не??
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