 Украина готова противостоять коронавирусу, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook информирует о мерах, которые Украина принимает для недопущения вируса на территорию Украины, а также о подготовке на случай выявления зараженных.

"У нас уже есть 30 наборов реагентов, которые передала Всемирная организация здравоохранения. Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 900 человек. Также мы имеем около 12 000 мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5000 медперсонала, а в украинских больницах находятся более 2 тысяч инфекционных боксов", - сообщает подробности Скалецкая.

По словам министра, перечень стран, в которых уже выявлены случаи заболевания, расширяется, и Украина принимает оперативные меры для предотвращения попадания коронавируса в Украину.

"Правительство и Министерство здравоохранения принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии. На заседании оперативного штаба принято решение проверять тех, кто прибывает на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом", - говорит министр.

По данным Зоряны Скалецкой, на территории 35 стран коронавирус уже зафиксирован. К лицам, прибывающим из этих стран, будут применяться дополнительные меры проверки на возможное заражение. Полный перечень этих стран министр также публикует: "Китайская Народная Республика, Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Италия, Таиланд, США, Иран, Малайзия, Австралия, Германия, Вьетнам, ОАЭ, Франция, Великобритания, Канада, Филиппины, Индия, Кувейт, Российская Федерация, Испания, Оман, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Финляндия, Швеция, Бельгия, Египет, Израиль, Ливан, Бахрейн, Афганистан, Ирак".

Для того, чтобы обезопасить себя от возможного заражения, министр рекомендует соблюдать правила личной гигиены. Это поможет значительно уменьшить возможность заражения и распространения вируса.

"Соблюдайте правила санитарной гигиены. Следите за своим здоровьем, а в случае появления таких симптомов как повышение температуры, кашель и насморк нужно обратиться к семейному врачу", - советует Скалецкая.

Напомним, из китайской провинции Ухань в Украину были эвакуированы украинцы и иностранцы, которых поместили на 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области. Зоряна Скалецкая объяснила, что речь идет не о карантине, а именно об обсервации, и объяснила, в чем разница.