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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Зоряна Скалецкая (96) COVID-19 (329)

 Украина готова противостоять коронавирусу, - Скалецкая

Несмотря на распространение коронавируса в мире, Украина остается в числе стран, в которых случаев заболевания вирусом COVID-19 не зафиксировано.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook информирует о мерах, которые Украина принимает для недопущения вируса на территорию Украины, а также о подготовке на случай выявления зараженных.

"У нас уже есть 30 наборов реагентов, которые передала Всемирная организация здравоохранения. Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 900 человек. Также мы имеем около 12 000 мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5000 медперсонала, а в украинских больницах находятся более 2 тысяч инфекционных боксов", - сообщает подробности Скалецкая.

По словам министра, перечень стран, в которых уже выявлены случаи заболевания, расширяется, и Украина принимает оперативные меры для предотвращения попадания коронавируса в Украину.

"Правительство и Министерство здравоохранения принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии. На заседании оперативного штаба принято решение проверять тех, кто прибывает на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом", - говорит министр.

По данным Зоряны Скалецкой, на территории 35 стран коронавирус уже зафиксирован. К лицам, прибывающим из этих стран, будут применяться дополнительные меры проверки на возможное заражение. Полный перечень этих стран министр также публикует: "Китайская Народная Республика, Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Италия, Таиланд, США, Иран, Малайзия, Австралия, Германия, Вьетнам, ОАЭ, Франция, Великобритания, Канада, Филиппины, Индия, Кувейт, Российская Федерация, Испания, Оман, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Финляндия, Швеция, Бельгия, Египет, Израиль, Ливан, Бахрейн, Афганистан, Ирак".

Для того, чтобы обезопасить себя от возможного заражения, министр рекомендует соблюдать правила личной гигиены. Это поможет значительно уменьшить возможность заражения и распространения вируса.

"Соблюдайте правила санитарной гигиены. Следите за своим здоровьем, а в случае появления таких симптомов как повышение температуры, кашель и насморк нужно обратиться к семейному врачу", - советует Скалецкая.

Напомним, из китайской провинции Ухань в Украину были эвакуированы украинцы и иностранцы, которых поместили на 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области. Зоряна Скалецкая объяснила, что речь идет не о карантине, а именно об обсервации, и объяснила, в чем разница.

Источник: https://censor.net.ua/n3177950
 
 
 Топ комментарии
 
Італія не готова, а Україна готова!
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Їй добре. Вана в ізоляції. Ї Ї406 правоохоронців охороняють. Якщо звісно привезли і з Китаю неінфікованих.
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Тут кожного року з грипом та ГРВІ не можуть дати раду, а вже на коронавірус замахнулись.
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Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку.
Источник:https://censor.net.ua/n3177902
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Ну, в Італії немає готових дві тисячі лікарень. А в Україні-є. Гончарук заявив. Це у вісім разів більше, ніж готовими оголосила Франція.
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На всю Украину до 500 аппаратов искусственного дыхания (Скалецкая). А дыхание как раз то, что отказывает при осложнениях.
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У мене пост - сарказм. Лікарні не готові абсолютно.
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Да, диагностика в Италии "страдает", слишком хорошо диагносцируют.
Нет бы, как в Афгане: нет тестов, нет заболевших, нет проблемы.
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Їй добре. Вана в ізоляції. Ї Ї406 правоохоронців охороняють. Якщо звісно привезли і з Китаю неінфікованих.
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Вирус поможет нашему правительству провести пенсионную реформу, от него смертность после 65 зашкаливает...
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Какая реформа, если пенсионеров не останется?
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Тут кожного року з грипом та ГРВІ не можуть дати раду, а вже на коронавірус замахнулись.
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Сегодня знакомая пришла предположительно с отравлением к семейному
ей предложили 2-а варианта.
1. Ложиться в инфикционку
2. Идти на работу

ну она выбрала второе....
все что надо знать о готовности к вирусу в нашей стране.
Сколько завтра после общения с ней придут к семейным одному богу
известно.
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Украина готова противостоять коронавирусу, - Скалецкая
Циничная ложь...
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Может она сама так боится приближающийся вирус, что при первой возможности запхала себя на карантин.
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Вот, как посмотрю на тебя, так сразу верю!
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наборы ,реагенты это хорошо ,а маска - очки есть ? эта дрянь передается через глаза, так как же вы пани министерка селфи с пациентами делаете без очков ,и при этом находиться на обсервации собираетесь 14 дней ? Счетчик обнулить , отсчет начать с дня селфи .Негоже министерке дурной пример наплевательского отношения к мерам безопасности показывать ,как же вы с других их соблюдения требовать будите ?
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Не будьте вимогливими до клоунів - вони тільки вчаться.
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Правильно! Надо дать им время. Ещё пару лет и всё наладится
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С диагнозом этого пациента все как бы понятно...

Поскольку тут медицина бессильна...
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мир оказался не готов...а Украина...
(Боже Великий єдиний, Ти Україну храни)
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вважав, що улянка найцинічніше та найтупіше створіння..
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Каждая страна проявляет готовность к вирусу по-разному.
В РФ, например, котов и собак отлавливают (так пишут СМИ).
И крыс травят.
К крысам без коронавируса россияне, надо полагать, привычные, ну крыса и крыса, подумаешь, что она там разносит.
Вот если есть подозрение на крысу с коронавирусом, то дело иное, хотя ни у одной крысы этот вирус пока еще не был выявлен.
Вот она, "личная гигиена".
Могут же мышебратья всему миру пример гигиены показать, а вы говорите...
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*****, уберите срочно это дуру, если она не объяснит, чем же украинцы отличаются от итальянцев!
Бл***ь, такое правительство позорит нас, украинцев, которые это терпят.
Ахренеть, полезу на полки, достану атлас мира, поищу, подумаю, пока выход из этого дурдома не закрыли...
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А ПЦР (полимеразная цепная реакция) -тесты у вас есть в достаточном количестве??? Чтобы тестировать эту заразу? Успокаивает она... Лучше бы показали склады, забитые ими до отказа, или новый завод по производству масок. Китайцы вон себе за шесть дней забабахали такой. Тогда была бы хоть какая-то уверенность. А так и я могу сесть перед камерой и что-то такое наговорить...
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