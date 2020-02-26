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 Политика Украины, Общество
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 Санкции против РФ не надо отменять, они должны последовательно усиливаться, - Пристайко

Международное политическое и экономическое давление на РФ должно стать еще более действенным, последовательным и интенсивным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе форума "Age of Crimea" в Киеве в среду заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Если же санкции не дают ожидаемого эффекта - это вовсе не означает, что их надо отменять, как раз наоборот... они должны последовательно усиливаться", - отметил он.

По его словам, международное политическое и экономическое давление на РФ должно стать еще более действенным, последовательным и интенсивным.

"Санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами. Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права - еще дороже", - подчеркнул Пристайко.

По словам министра, попытки перезагрузки отношений с Россией без выполнения ней требований только поощряют ее на военные авантюры.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177949
 
   
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Санкции против РФ не надо отменять/ очередное откровение хапуги.
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Санкции против РФ не надо отменять, они должны последовательно усиливаться, - Пристайко.

Дійсно, зі слів хламідії арахамії треба суттєво підвищити санкції проти паРаші шляхом подачі води до Криму.
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