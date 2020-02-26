Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Решение правительства - в случае утверждения его парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", – рассказал Гончарук.
І дозволяти таким громадянам переходити вулицю на червоне світло...
Подбитый
Падаю в море
А ты думал что? Твоему деду или бабуле добавят? Дурашка наивный.
счёт за отопление в размере +/- 50000 гривен
Гончарук, не Гончарук,, но можно сказать одно
Зеленский марионетка бандитов