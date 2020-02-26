Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Решение правительства - в случае утверждения его парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", – рассказал Гончарук.

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