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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2974) Сурков (257)

 Аваков о "перлах" Суркова: "Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста"

Глава МВД Украины Арсен Аваков, комментируя заявление экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что "Украины нет, а есть украинство", отметил, что Украина живет вне зависимости представления о ней "отставного шовиниста".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине

Напомним, ранее Сурков в интервью "Актуальным комментариям", заявил, что "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостоятельная Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?".

Аваков о перлах Суркова: Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177946
 
   
 Топ комментарии
 
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Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !!
. Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ПРО6ЛЯДЕЙ ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Зараз на цьому фоні з Авакова почнуть ліпити найліпшого патріота.
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Аваков - это хорошо...., но Кровавый Пастор - лучше!
Сашку на царство!
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Даги самі зараз під кацапами.
Нехай читають що російські класики писали про самих росіян.
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Ты эти качества в полной мере продемонстрировала. Но только ты. А настоящие украинцы в настоящее время живут в независимом государстве, в отличии от терпил дагестанцев, не имеющих своей государственности.
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Аваков - это хорошо...., но Кровавый Пастор - лучше!
Сашку на царство!
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Зараз на цьому фоні з Авакова почнуть ліпити найліпшого патріота.
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Это зачем? У нас после СН по популярности ЖопоблоК, пусть Шуфрич или Бойко скажут какие они малааросы...
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Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !!
. Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Думаешь это удобно каждую картинку курSSSором открывать то?
КSSSтати, что у тя SSS клавиатурой то?
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кретины, сравнивающие РФ, с теми, кто воевал против нее(ну, против совка), достойны премии "Линейки"(это когда в школе линейкой по пальцам).
те же совки, только в шароварах.
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ууупссссс... а зараз українською, міністр...
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Хоть кто то ответил чечену полукровке, у остальных в зобу дыханье сперло.
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Они заняты: им надо успеть навороваться так, чтоб и внукам хватило. А квакваков считает, что он пожизненный... Аваков о "перлах" Суркова: "Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста" - Цензор.НЕТ 8244
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Так ***** також не відповіли! Коли той аналогічно в минулу пятницю заявив, що українства не існує.
Хіба що Порошенко - отут: "Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним - один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату. Це означає тільки одне - Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. Отже, ми все зробили правильно. Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати".
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Дешевки, запроданцы, капитулянты, временщики. Это они хотят закончить войну и творить реформы, и все с благословения большинства избирателей, театр абсурда...
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Что сурков, что аваков, чмошники! Нечего из авакова делать, после его слов патриота!
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Из Суркова шовинист (настоящее имя Аслан Дудаев) как из Авакова украинский патриот. Мама -еврейка, папа -чеченец, Сурков просто зарабатывает деньги в данных ему обстоятельствах.
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Сьогодні Сурков у Авакова - ворог, "отставной шовинист". Завтра, буде ситуація - буде союзником. Як нині Допа і Гепа - з якими Аваков свого часу був на ножах.
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Попьітка скорчить хорошую мину при плохой игре.
Сурков доволен действиями Авакова по посадке волонтеров, медиков и обьісками у киберальянса, которьій установливал фактьі руководства россией гангренами лднр.
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Пиз-ц .....
Авакян ВЕЗДЕ, балабол хренов......
только результатов работы нет!!!!!
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