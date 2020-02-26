 Аваков о "перлах" Суркова: "Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Аваков.
Напомним, ранее Сурков в интервью "Актуальным комментариям", заявил, что "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостоятельная Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?".
Нехай читають що російські класики писали про самих росіян.
Сашку на царство!
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !!
. Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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КSSSтати, что у тя SSS клавиатурой то?
те же совки, только в шароварах.
Хіба що Порошенко - отут: "Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним - один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату. Це означає тільки одне - Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. Отже, ми все зробили правильно. Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати".
Сурков доволен действиями Авакова по посадке волонтеров, медиков и обьісками у киберальянса, которьій установливал фактьі руководства россией гангренами лднр.
Авакян ВЕЗДЕ, балабол хренов......
только результатов работы нет!!!!!