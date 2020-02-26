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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта, - Гончарук

Кабинет Министров Украины предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта, а также во всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют услуги населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гонарук.

"Правительство усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышение доступности инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также во всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению.

"Одобрили соответствующие изменения в закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Документ будет передан в парламент", - отметил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177945
 
 
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Це тепер, що всі без черги будуть лізти? Ну якщо врахувати кількість "інвалідів"
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Аггга, с копейками за инвалидность???
😂😂
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У ВРУ, мабуть, майже всі оформили інвалідність, щоб з мужвою не стояти в черзі.
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Второе мощное решение после уничтожения животных в цирках ...
Теперь заживём! (при зе-гнидах)...
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Ага, і із собаками і котами також відділені каси, щоб без черги!
Срана демократія!
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