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Все про:бизнес (1260) Кривой Рог (668) Нацполиция (11005) самоубийство (677)

 Бизнесмен Вульф из Кривого Рога покончил жизнь самоубийством, - полиция

Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф 25 февраля найден застреленным в Киеве. В полиции заявляют, что он покончил жизнь самоубийством.

Эту информацию в комментарии hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа, передает Цензор.НЕТ.

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На трассе "Киев-Чоп" столкнулись шесть автомобилей: травмированы три человека, в том числе ребенок, - полиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177943
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько раз делал контрольный выстрел? Озвучте плиз
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Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужа.

Цікаво, а хто іще бере з собою адвоката та друга, коли йде відвідати знайомого (чоловіка/коханого), який не відповідає на дзвінки? Мабуть, іще до відвідин хтось із відвідувачів щось знав.
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Сколько раз делал контрольный выстрел? Озвучте плиз
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Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужа.

Цікаво, а хто іще бере з собою адвоката та друга, коли йде відвідати знайомого (чоловіка/коханого), який не відповідає на дзвінки? Мабуть, іще до відвідин хтось із відвідувачів щось знав.
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жонка.... Шерше ля фа. Ух молодчинка, поки вульфа ноги годували, то жонку вульф...
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Коли сабаков стане прем'єром то таких евреів-самогубців у нас буде до фіга та трошки.
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Бизнесмен записку оставил?
Или вы так же уверены, как и в том, что Шеремета убил Антоненко?
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Почалось...........як при овочу.
Список суіцидників буде довгим.
Треба ж якось платити по боргам.
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В очередной раз лепим фотографию от балды?
Застрелился он с чешского пистолета-пулемета, ещё его называют коротко твольным карабином.
А в 90 -е лично покрошил в кривом роге из такого не один десяток конкурентов.
Бизнесмен, мля.
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