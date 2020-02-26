 Бизнесмен Вульф из Кривого Рога покончил жизнь самоубийством, - полиция

Эту информацию в комментарии hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа, передает Цензор.НЕТ.

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", - отметил он.

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