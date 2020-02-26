 Бизнесмен Вульф из Кривого Рога покончил жизнь самоубийством, - полиция

Эту информацию в комментарии hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа, передает Цензор.НЕТ.
"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", - отметил он.
Эту информацию в комментарии hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа, передает Цензор.НЕТ.
"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", - отметил он.
Цікаво, а хто іще бере з собою адвоката та друга, коли йде відвідати знайомого (чоловіка/коханого), який не відповідає на дзвінки? Мабуть, іще до відвідин хтось із відвідувачів щось знав.
Или вы так же уверены, как и в том, что Шеремета убил Антоненко?
Список суіцидників буде довгим.
Треба ж якось платити по боргам.
Застрелился он с чешского пистолета-пулемета, ещё его называют коротко твольным карабином.
А в 90 -е лично покрошил в кривом роге из такого не один десяток конкурентов.
Бизнесмен, мля.