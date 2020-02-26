 Пристайко предложил основать Крымский международный форум: "Сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе форума "Age of Crimea" в Киеве в среду заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Таким образом подход "сначала Донбасс, потом Крым не есть умным, более того является глубоко ложным. Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, на всех форумах по безопасности. Более того, в качестве сдвига может быть важным основание отдельного Крымского международного форума. И пускай сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров", - отметил он.
Пристайко подчеркнул необходимость усиления внимания международного сообщества на оккупированном Крыме.
"Необходимо усилить внимание всего международного сообщества на оккупированный Крым. Тяжелые бои и огромные потери на Донбассе в 2014-2015гг заставили нас ограничить Минские договоренности только вопросами Донбасса. Возможно, именно это содействовало определенной маргинализации проблемы Крыма, которая отошла несколько на второй план в мировой политике. Россия вообще считает, что Крым - это закрытый вопрос, который не подлежит рассмотрению", - заявил он.
Пристайко подчеркнул что нигде в Минских договоренностях не сказано, что вопрос оккупированного Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом.
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! .
Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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А говорить об этом и не надо. Надо как раз наоборот, НЕ говорить. Впрочем, Зе с этим успешно справляется.
9 марта начинается суд.
Захарова -- это балаган. Нет, Маша, это не балаган. И дело даже не в самом самолете. Дело в том, что сейчас официально докажут, что на Донбассе воюете вы, козлы путина хла.
Пальчиком пригрозишь?