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 Политика Украины
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Все про:Крым (22403) МИД (5304) минские соглашения (2759) Пристайко (412)

 Пристайко предложил основать Крымский международный форум: "Сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров"

Нигде в Минских договоренностях не сказано, что вопрос оккупированного Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе форума "Age of Crimea" в Киеве в среду заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Таким образом подход "сначала Донбасс, потом Крым не есть умным, более того является глубоко ложным. Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, на всех форумах по безопасности. Более того, в качестве сдвига может быть важным основание отдельного Крымского международного форума. И пускай сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров", - отметил он.

Пристайко подчеркнул необходимость усиления внимания международного сообщества на оккупированном Крыме.

"Необходимо усилить внимание всего международного сообщества на оккупированный Крым. Тяжелые бои и огромные потери на Донбассе в 2014-2015гг заставили нас ограничить Минские договоренности только вопросами Донбасса. Возможно, именно это содействовало определенной маргинализации проблемы Крыма, которая отошла несколько на второй план в мировой политике. Россия вообще считает, что Крым - это закрытый вопрос, который не подлежит рассмотрению", - заявил он.

Пристайко подчеркнул что нигде в Минских договоренностях не сказано, что вопрос оккупированного Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выступает за создание международной платформы по крымскому вопросу, - Пристайко в ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3177940
 
   
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Пристайко и МИД Ваши мысли о поносе суркова Пристайко предложил основать Крымский международный форум: "Сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров" - Цензор.НЕТ 2961
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/// Нигде в Минских договоренностях не сказано, что вопрос оккупированного Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом. ///

А говорить об этом и не надо. Надо как раз наоборот, НЕ говорить. Впрочем, Зе с этим успешно справляется.
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мы потом ( когда нибудь,после новых веников) заставим ее / обещает отработать уже схваченное хапуга: Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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У следствия по делу МН17 имеются 4 обвиняемых и 13 свидетелей, 1 из которых видел пуск ракеты.
9 марта начинается суд.
Захарова -- это балаган. Нет, Маша, это не балаган. И дело даже не в самом самолете. Дело в том, что сейчас официально докажут, что на Донбассе воюете вы, козлы путина хла.
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Ну ка ну ка.... расскажи мне сказку как ты рашку "заставлять" собираешься?
Пальчиком пригрозишь?
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