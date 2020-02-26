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 Джемилев - крымчанам: Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам, с вытекающим из этого мирным ненасильственным сопротивлением

Лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев призвал крымчан к мирному, ненасильственному сопротивлению российской оккупации.

Об этом он заявил во время выступления на форуме Age of Crimea в день сопротивления российской оккупации Крыма, 26 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам со всеми вытекающими из этого принципами мирного ненасильственного сопротивления оккупации. Есть на востоке мудрая пословица: больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своего полуострова, будущем своих детей", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177938
 
 
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укротитель кобр)))
тока ***** не кобра которой зубы вырвали
и татары - банальные ссыкуны
ниодного татарского батальона я не вижу на фронте
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Ну чого ж. Вони "борються" з рашкою пліч-о-пліч з бійцями ЗСУ. Віртуально, звичайно. Акції там всякі, пікетики на Хрещатику. Ресторанчики традиційної кримськотатарсткої кухні відкривають. Це теж потужна боротьба. Поманить їх пальчиком пЄрдоган, наобіцяє пілтримати муслімську народну рИспубліку - і татари патріотично побіжать за турецькими цяцянками. Нічого особистого. Все згідно Корану.
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З мирного ненасільственного сопротівленія і зароджується справжнє рабство.
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Але бубочка під час виступу Мустафи-ага конференцію залишив...
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....это как ???? я понимаю как МЕНЯ учили в советской школе на примере МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ !!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ )))) жизнь ОККУПАНТА должна быть НЕСТЕРПНОЙ !!! говорят нет воды в крыме , подскажу так и быть как УШАТАТЬ оставшуююся ВОДУ довольно МИРНЫМ СПОСОБОМ !!! в магагизине химия в быту продаются средство в таблетках СИНЕГО цвета так сказать ОСВЕЖИТЕЛЬ который бросается в сливной БАЧЕК . ***** МУХА какой он едренный , я его выбросил из БАЧКА , а он еще неделю КРАСИЛ ВОДУ !!! Это какая то ЖЕСТЬ !!! ОККУПАНТУ МОЖНО ПОКРАСИТЬ оставшуюся ВОДУ , что он будет залюбки пить с МОРЯ !!!)))) ну еще очень много есть ГУМАННЫХ способов чтоб ОСВОБОДИТЬ свою землю от ВРАГА !!! необизательно его и убивать !!! САМ убежит и будет креститься ,что СБЕЖАЛ !!!
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ТАТАРЫ за вас УКРАИНЦЫ не будут рвать очко , у нас у самих ПРОБЛЕМЫ . Пробуйте на местах сделать жизнь ОККУПАНТА не ВТЕРПЕШ !!! у вас же полно СОЛИ вашу маму !!! ВСЁ что продается в ОБЫЧНОМ магазине , повторюсь в ОБЫЧНОМ !!! ПУТИН говорил про ОХОТНИЧИЕ , а я про ОБЫЧНЫЕ можно зае.....ть ОКУПАНТА !! ПЕСОК хоть остался на пляже ????)))) НАРОД , вы че там ТУПИТЕ ???
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