 Джемилев - крымчанам: Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам, с вытекающим из этого мирным ненасильственным сопротивлением

Об этом он заявил во время выступления на форуме Age of Crimea в день сопротивления российской оккупации Крыма, 26 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам со всеми вытекающими из этого принципами мирного ненасильственного сопротивления оккупации. Есть на востоке мудрая пословица: больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своего полуострова, будущем своих детей", - сказал он.

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