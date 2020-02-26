 Я действительно встречался с Тигипко, - Зеленский. ВИДЕО

Соответствующее видео в Twitter опубликовала журналистка Власта Лазур, информирует Цензор.НЕТ.
После форума "Age of Crimea 2020", отвечая на вопрос журналиста правда ли, он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский сказал: "Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда".
Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
А в страну в "рыгофоне" уже превращаемся.
краснопузая система вечная...
они готовы Муссолини из могилы выкопать и в кресло Премьера посадить.
буду вечно молодым....
АВАКОВ!
=))
Тобто Зе - брехло, таке ж як і інші гаранти.
Уже через месяц так проворовалась, что ею занялось СБУ.
Так, покидая служебный особняк, срезала шторы, сукно на бильярде и газон вывезла себе на дачу
Но вам же надо повидло по всему лицу за просто так.
Не путайте свои личные бараны с чужими
Если кто не помнит, то именно сЫрожа провел "реформу" по повышению пенсионного возраста.Благо его потом сразу из прав-ва убрали.
И еще его банк ТАС считается не благонадежным и знающие люди не советуют туда вкладывать деньги.
Вова не делай этого.
Мимо такого ЗЕленые колаборанты пройти не могли.