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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4703) Кабмин (11650) назначение (1550) Тигипко (1837)

 Я действительно встречался с Тигипко, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко и заявил, что ведет переговоры сейчас с многими людьми.

Соответствующее видео в Twitter опубликовала журналистка Власта Лазур, информирует Цензор.НЕТ.

После форума "Age of Crimea 2020", отвечая на вопрос журналиста правда ли, он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский сказал: "Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда".

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177936
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто постійно розглядають кандидатуру, які за свою діяльність були люстровані. Вам це подобається, зебіли?
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Завдяки тим, хто проголосував у другому турі проти Порошенка.
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Скоро будет у нас премьером незабвенный микола янович азиров... Я действительно встречался с Тигипко, - Зеленский - Цензор.НЕТ 746
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Тобто постійно розглядають кандидатуру, які за свою діяльність були люстровані. Вам це подобається, зебіли?
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та припиніть вже. все їм подобається. саме такого розвитку подій вони й жадали.
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Так я хочу їхньої відповіді, щоб коли вони будуть рюмсати, як сліпий гризун кинути їм це в очі.
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Тигипко же лучший друг Пеци. Он же ему даже завод Ленкузня подарил по бросовой цене в который было вложено куча государственных денег. Или нет? Вы сделали ето вместе
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Тупорылый зелибобик, пока ты делаешь себя и спереди и сзади и в любом количестве
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Тигипко кращий друг Бєні. Тому пєця тут не до чого. Пєця винний, що з ним Зе зустрівся? Лікуйся.
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Ну перестаньте вы их противопоставлять. Грубо говоря Петя Бени глаза не выклюет, и наоборот тоже верно, а вот что оба будут действовать не в интересах государства, а только в личных это их всегда роднит и всегда на этой почве они снюхаются.
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Це не я почав, а коментатор вище. До нього і звертайтеся.
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Тигипко работает на фсб - именно это спасло его от лап бени., хотя остальные партнеры дивным чинком гибли , Бени друзья не нужны
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Не могу вспомнить, а как это Порошенко избежал люстрации?
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Якщо вас підводить пам'ять, то я тут вам не лікар.
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ну понятно что у тебя образование рагульское.
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Більше того, ти навіть не знаєш, що таке люстрація, і до кого вона застосовується.
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Більше того, в ЄСПЛ також схоже не знають, оскільки вже висловились з цього приводу як порушення прав людини.
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Особенно Коломойский и Ахметов, которые при нем здорово "похудели", а при ЗЕ стали почему-то "толстеть".
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Страной в смартфоне еще не стали.
А в страну в "рыгофоне" уже превращаемся.
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Перепрошую) Підкажіть будьласка, а коли і хто Тігипка люстрував???
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Скоро будет у нас премьером незабвенный микола янович азиров...
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Завдяки тим, хто проголосував у другому турі проти Порошенка.
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камсамольця тягибку в примьеры игарьвалеричь согласен
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Второе пришествие? Или третье? Я уже сбился со счету...
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так они и не уходили...
краснопузая система вечная...
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Коммунисты и комсомольцы не уходили специально, чтобы дискредитировать западную демократию. Народ созрел идти обратно в совок.
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Таки да. Народец тоскует по колбасе по рупь двадцать...
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Да он каждый Майдан убирает в мацкву- там квартира, детей от второй жены рожал, школы
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стоит Бубочке появиться на людях, так сразу начинается ржачь.....
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новые лица то совсем не новые. у нас таки нужно выбирать максимум год - и депутатов и президентов и т.п. а потом два года проверять что те не\сделали, и садить если что.
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Та может и Януковича посадишь в кресло вместо себя? Как там с переговорами? Ведутся?
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Скоморох предложил оставить "рибальську кузню" Тигипку в обмен на премьерство последнего. Последний отбивается как может, но кузня тяжеловата.
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Что бы спасти свои 3а9ницы и разваливающийся бюджет,
они готовы Муссолини из могилы выкопать и в кресло Премьера посадить.

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Сознался наш Скумбриевич. Во всём сознался (с)
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Переговоры с Тигипко о его вхождении в Кабинет Министров вместо Милованова с вице-премьерством по экономике, Зеленский ведет уже давно. Но ситуация тяжелая и Тигипко, который понимает в этом лезть в это все упорно не желал. Но есть один нюанс который может подвинуть Тигипко на согласие - купленный судостроительный завод "Кузня на Рыбальском". Тигипко судостроение не интересует, а вот огромные площади в Киеве - очень. Получить разрешение на снос промышленных объектов и смену целевого назначения территории, задача не из легких с большими социальными проблемами. Будучи вице-премьером (а тем более премьером) Тигипко это задачу решит.
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Новые лица... молодая команда... Весёлые годы, Счастливые дни, как вешние воды. Промчались они... прям романс какой-то... это какой-то Тургенев...
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А ви ще заспівайте це їм на корпоративі. Я справді зустрічався з Тігіпком, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1270
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Та меня уже потерли... крамолу какую-то несу... страшно слово молвить, не то что запеть...
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не расстанусь с комсомолом
буду вечно молодым....
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ДА УСПОКОЙТЕСЬ, все это ширма, как запланировано и договорено было, НА РАДОСТЬ ЗЕбилам, премьером будет:
АВАКОВ!
=))
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совсем не исключен этот вариант - "засветить" как премьера..., и в Президенты- они думают о "нас" наперед- а их интересы ВЕЧНЫ
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Зеленский: я действительно встречался с тигипко .... и посмотрел ему в глаза...
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Обіцяв же старих політиків не брати. А Тигіпко не просто старий, а ще й риг, до того ж люстрованих.
Тобто Зе - брехло, таке ж як і інші гаранти.
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Саме це говорилося до виборів, але зебіли казали, що у такому випадку Зе будуть відкликати. Вони виконують свою обіцянку?
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Помню, мадам Левченко - креатура Тигипко, после казначейства была назначена нам директором.
Уже через месяц так проворовалась, что ею занялось СБУ.
Так, покидая служебный особняк, срезала шторы, сукно на бильярде и газон вывезла себе на дачу
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Пысы, в списках трудовой Украины эта мадам потом входила в десятку, а ее муж занимал 2-3 место.
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Камсамолець-доброволець! А не замахнутися нам на Микілу нашого Азірава? Це ж буде справжня бімба, весь світ лусне від сміху.
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Петю у прем'єри..! Хай вигріба, а не звездить..
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Собственно, 5 лет он именно этим и занимался.
Но вам же надо повидло по всему лицу за просто так.
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і це зелене чудо нас обдурило-горіти вам всім гадам у пеклі!!!! людей жалко,стільки жертв,молодих які вірили в прекрасне майбутнє Украіни.
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Не нас, а вас.
Не путайте свои личные бараны с чужими
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обдурюються ті хто цього сам хоче - нічим зЄбЄня нікого не "обдурював"...
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Так може вже відразу Азарова, а, зебіли?
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Лучше всего в премьеры Когановича, он тоже евреем был. И Зализныцей наведёт порядок.
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Сдулись молодые реформаторы.)Теперь понятно, почему вдруг опять засуетились вокруг закона про люстрацию.
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Назначение тигипопки,станет для Вовы роковой ошибкой!!!!!
Если кто не помнит, то именно сЫрожа провел "реформу" по повышению пенсионного возраста.Благо его потом сразу из прав-ва убрали.
И еще его банк ТАС считается не благонадежным и знающие люди не советуют туда вкладывать деньги.
Вова не делай этого.
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тігіпко-фаховий аферист, тому, по-зебілячьому, він чудова кандидатура на пост премьєра.
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Как никак Тигипко глава избирательного штаба Януковича. Уважаемый человек.
Мимо такого ЗЕленые колаборанты пройти не могли.
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