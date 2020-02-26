 Я действительно встречался с Тигипко, - Зеленский. ВИДЕО

Соответствующее видео в Twitter опубликовала журналистка Власта Лазур, информирует Цензор.НЕТ.

После форума "Age of Crimea 2020", отвечая на вопрос журналиста правда ли, он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский сказал: "Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда".

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

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