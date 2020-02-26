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 Политика Украины, Общество
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 У меня есть банка с бирками освобожденных украинских политузников. Пока она на половину пустая, но заполнится совсем скоро, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подаренной недавно освобожденным режиссером Олегом Сенцовым банке, которую тот держал при себе в российской колонии.

Об этом он заявил, выступая на форуме "Age of Crimea 2020 - Час Криму" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с ним (Сенцовым. - Ред.) наполнять ее бирками других наших политузников, украинцев. За последнее время нам удалось вернуть домой 111 граждан Украины. Я оптимист, скажу откровенно. Но считаю, что банка пока что наполовину пустая. Поэтому каждый день мы делаем все ради освобождения каждого нашего человека и верим сильно, что совсем скоро эта банка будет полностью заполнена", - сказал Зеленский.

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По информации уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, на данный момент в оккупированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3177935
 
 
 Топ комментарии
 
Капец. то он, как собака, сообщения передаёт, то в банки накладывает.. Вот, работа у чувака..
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А потім буде друга банка, третя. Кацапи постачаються, щоб Володя мав заняття і щоб думки не були важкими. Про банки легше думати, ніж про державу.
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Навіщо на план дивитися? Його курити треба, як Милованов. А коли курити вночі, то його точно не видно. Милованов підтвердить.
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А бірки, що вішають на великий палець правої ноги він, цікаво, не збирає.
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Він намагається піаритися, але з нього тільки насміхаються, як це зробив в Турції Ердоган.
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Капец. то он, как собака, сообщения передаёт, то в банки накладывает.. Вот, работа у чувака..
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А потім буде друга банка, третя. Кацапи постачаються, щоб Володя мав заняття і щоб думки не були важкими. Про банки легше думати, ніж про державу.
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Мелкий фетишист с помощью банок и бирок рулит державой.
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Нарколыга с фетишискими наклонностями... прекрасно. Кого после выберите, дебилы?
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это типа Президент, который Антоненко и Кузьменко без
доказательств в тюрьму за «убийство» определил ?
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Його максимум, це шоу. От лише власний сценарій написати він не здатен. Лише хріновастінько зіграти, за чужим
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А коли міста,та села українські почнеш звільняти ,а не здавати окупантам?
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