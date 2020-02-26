 У меня есть банка с бирками освобожденных украинских политузников. Пока она на половину пустая, но заполнится совсем скоро, - Зеленский

Об этом он заявил, выступая на форуме "Age of Crimea 2020 - Час Криму" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с ним (Сенцовым. - Ред.) наполнять ее бирками других наших политузников, украинцев. За последнее время нам удалось вернуть домой 111 граждан Украины. Я оптимист, скажу откровенно. Но считаю, что банка пока что наполовину пустая. Поэтому каждый день мы делаем все ради освобождения каждого нашего человека и верим сильно, что совсем скоро эта банка будет полностью заполнена", - сказал Зеленский.

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По информации уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, на данный момент в оккупированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.