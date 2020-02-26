 COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже более 30 тыс. человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"По состоянию на 26 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 81 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2762 - летальные. Выздоровели уже 30109 человек", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве отмечают, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
В Минздраве также напомнили, что 24 февраля 2020 г. состоялся пресс-брифинг Генерального директора ВОЗ по COVID-19, где были объявлены первые результаты миссии в Китай. Команда сделала ряд выводов о передаче вируса, тяжести заболевания и влиянии принятых мер. Они обнаружили, что эпидемия в Китае достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается. Уровень смертности составляет от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами Ухани. Для людей с легким течением заболевания срок выздоровления составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелым течением выздоравливают в течение трех-шести недель.
В ведомстве также отметили, что с 20-й часов 24 февраля у всех людей, кто будет приезжать из стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, будут проверять уровень температуры тела.
Лучше не говорить про плохое.
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-divchina-pidlitok-pomerla-vid-uskladnen-gripu-202002111111795
Корона с вируса спадет
Если он сюда дойдет.
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В сети рассказали интересное о украинке Анастасие Зинченко, которая застряла в китайском Ухане из-за запрета взять на борт самолета свою собаку.
Об этом сообщает канал "Сэтапыпрокитай" который ведет студентка Татьяна Корянова.
С автором канала связалась студентка одного из университета Уханя, которая пожаловалась, что их не выпускают за территорию кампуса и у них нет возможности купить еды, точнее, они имеют возможность питаться только в столовой, но это иногда сложно, потому что там только китайская еда.
Оказалось, что доставить еду им может только официальная организация, посольство Украины, но они пока не вышли на связь.
Корянова спросила, почему в соцсетях у Зинченко, были огромные пакеты с продуктами, которые ей доставило посольство.
"Оказалось, что эти две девушки знакомы, и героиня эвакуации знает, что в Ухане остаётся много украинцев, которым также нужна помощь, но она ни разу не упомянула об этом на своей странице в социальных сетях, также вчера Настя удалилась из всех групп, где состоят украинцы из Уханя, потому что у неё потребовали объяснений, почему по чатам ходит ее qr код с просьбой о передаче денег. Мне очень плохо от несправедливости, очень не по себе, что положительный герой милой истории оказался антагонистом, заботящийся лишь о себе", - написала она.
Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.