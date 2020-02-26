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 Общество, Здоровье
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 COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже более 30 тыс. человек, - Минздрав

По состоянию на 26 февраля 2020 в мире зарегистрировано 81 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 26 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 81 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2762 - летальные. Выздоровели уже 30109 человек", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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В Минздраве также напомнили, что 24 февраля 2020 г. состоялся пресс-брифинг Генерального директора ВОЗ по COVID-19, где были объявлены первые результаты миссии в Китай. Команда сделала ряд выводов о передаче вируса, тяжести заболевания и влиянии принятых мер. Они обнаружили, что эпидемия в Китае достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается. Уровень смертности составляет от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами Ухани. Для людей с легким течением заболевания срок выздоровления составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелым течением выздоравливают в течение трех-шести недель.

В ведомстве также отметили, что с 20-й часов 24 февраля у всех людей, кто будет приезжать из стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, будут проверять уровень температуры тела.

Источник: https://censor.net.ua/n3177932
 
 
 Топ комментарии
 
в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания/Не буди лихо пока оно тихо.Не накликай-Путина и Коломойского Украине достаточно.
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Правильно.
Лучше не говорить про плохое.
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Я понял куда пропали попы - ..... творят заклинания против корон и вирусов.
Корона с вируса спадет
Если он сюда дойдет.

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Ты к ней лично не равнодушен или к проблеме кОронавируса?
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в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания/Не буди лихо пока оно тихо.Не накликай-Путина и Коломойского Украине достаточно.
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Правильно.
Лучше не говорить про плохое.
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А нет ничего плохого.Всё хорошо, прекрасная маркиза, уверяет кодлан Коломойского. Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". /Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая
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Подросток заболел 8 февраля, но за медицинской помощью не обращалась. Девушка умерла в понедельник, 10 февраля от острой легочно-сердечной недостаточности и пневмонии
https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-divchina-pidlitok-pomerla-vid-uskladnen-gripu-202002111111795
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Если Чучхе сказало что нет вируса, значит нет его! Окстись окоянный!.. COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже понад 30 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9560
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Я понял куда пропали попы - ..... творят заклинания против корон и вирусов.
Корона с вируса спадет
Если он сюда дойдет.

Православное лечение - самое православное лечение в мире. по вопросам талисманов против болезни, обр по тел 2-852-864397, спросить отца Кадылхаила Педалийского. Православным - скидка 0.1% и подарок - свеча для вставлянья на алтарь(алтарь необходимо купить, тоже со скидкой)
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Выздороветь-то выздоровели, но здесь другая проблема: у них опять вирус находят в крови.
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В сети всплыли неожиданные подробности про украинку, которая из-за собаки осталась в Китае
В сети рассказали интересное о украинке Анастасие Зинченко, которая застряла в китайском Ухане из-за запрета взять на борт самолета свою собаку.
Об этом сообщает канал "Сэтапыпрокитай" который ведет студентка Татьяна Корянова.
С автором канала связалась студентка одного из университета Уханя, которая пожаловалась, что их не выпускают за территорию кампуса и у них нет возможности купить еды, точнее, они имеют возможность питаться только в столовой, но это иногда сложно, потому что там только китайская еда.
Оказалось, что доставить еду им может только официальная организация, посольство Украины, но они пока не вышли на связь.
Корянова спросила, почему в соцсетях у Зинченко, были огромные пакеты с продуктами, которые ей доставило посольство.
"Оказалось, что эти две девушки знакомы, и героиня эвакуации знает, что в Ухане остаётся много украинцев, которым также нужна помощь, но она ни разу не упомянула об этом на своей странице в социальных сетях, также вчера Настя удалилась из всех групп, где состоят украинцы из Уханя, потому что у неё потребовали объяснений, почему по чатам ходит ее qr код с просьбой о передаче денег. Мне очень плохо от несправедливости, очень не по себе, что положительный герой милой истории оказался антагонистом, заботящийся лишь о себе", - написала она.
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А то что её "подруга" может быть очень ревнивой к чужим "успехам",Ю не рассматривается?.. COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже более 30 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5098
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Назначение Алексея Соловьева заместителем секретаря СНБО - это прямой удар по связке Скалецкая-Радуцкий. На смену юристам-фельдшерам в здравоохранении Зеленский вводит чистых лоббистов фармацевтического бизнеса. Соловьев старый, проверенный лоббист фармконцерна "Дарница".
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Зная нашу медицину и врачей, которые при любом вирусе антибиотики прописывают ( что нельзя делать) , а диагностика вообще на уровне позапрошлого века, то сомневаюсь что процент выздоровевших будет большой , к сожалению
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.

Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
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