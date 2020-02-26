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Все про:Путин (25443) Россия (75032) Сурков (257)

 "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков считает, что в Конституции РФ нужно формально закрепить гиперпрезидентскую форму правления.

Об этом он сказал в смс-интервью изданию "Актуальные комментарии", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Суркова, если в новой редакции Конституции будут закреплены новые полномочия президента РФ, то "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства".

"У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", — сказал Сурков.

При этом он добавил, что выводы делать еще рано, ведь окончательного текста новой редакции Конституции РФ еще нет.

Читайте также: Украины нет. Есть специфическое расстройство умов. Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав, - Сурков

Источник: https://censor.net.ua/n3177931
 
 
 Топ комментарии
 
Будет гиперхуйло. Всем пох, кацапам радость.
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краще було б - вечір пам'яті, чи хоч 40 днів!
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точно, его сегодня уж что-то сильно накрыло, видимо, что-то новое принял, более забористое "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 2929
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Ага. Для наших ***************. Щоб вони отсосалі горькую правду, а не «сон золотой»: «Вот скоро уйдьот Путін, і Россія і Украіна помірятся і подружатся снова »...
Сурков озвучив таким, свій бізнес план: «Насоси на Рублевку»...
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у них гиперпрезидент а у нас турбопрезидент будет "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 2800
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давайте диктатуру назвемо "гіперпрезидентством", а гімно - "пєрєварєнной піщєй"
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Сурков - це гебнявий позивний
а справжнє прізвище - Дудаєв
Асланбек Дудаєв
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Похер на фамилию.
Он от этого менее "гипер"сосущим не становится "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 8682
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Вспомнилось дивное выражение "фекально-оральный способ распространения коронавируса"... Это для про любителей анилингуса начальству? "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 8038
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"Не просто президентская, а гиперпрезидентская царская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности
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Будет гиперхуйло. Всем пох, кацапам радость.
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Да чё там, несите уж сразу в Мавзолей, пусть оттуда управляет. И что самое главное, всегда под присмотром врачей...
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..Даешь Царя-Ампиратора Всерасейскага!"..ай да Сурок!, ото лизнул, так только Жирик известный мог..превзошел... "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 6092 "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 6092 "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности - Цензор.НЕТ 6092..
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Короче, будет сидеть до смерти, как обычно у них
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Сурков же чечено-еврей, что он так печется о сохранении удмуртских двойников покойного Путина. Голова у него есть, но он использует ее для наброса г-на на вентилятор. Причем вся эта чухня для внутреннего потребления, для "слабых голов"
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В дурдоме тоже все с головами. Этот организм, судя по его регулярным высказывания, мало чем отличается от клиентов дурки.
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"Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков считает, что в Конституции РФ нужно формально закрепить гиперпрезидентскую форму правления" - тобто, хочуть офіційно узаконити диктатуру. Та вона вже в різних формах існувала на касапії. Починаючи з царизму-самодержав'я; і що характероно - задовго до початку правління сім'ї Романових.
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а следующий шаг будет об отмене документа, отменяющего крепостное право
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Імпєратор?Україна-колонія?Колоніальна війна?
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Гіпер-хуйло.
Далі: гіпер-свинособака, гіпер -**********, гіпер-лаптєстан.
Висновок: від приєднання приставки "гіпер" докорінно нічого не змінюється, лише об'єкт викликає дивування з особистої недолугості
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У Суркова гиперталант по вылизывании задницы руководства,поэтому так неплохо продвинулся по карьерной лестнице.
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Когда уже опять царь будет? Сколько можно тянуть? Или чего уж мелочиться, сразу императора давай!
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Ана, а должность - фюрер всея эрэфии.
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Дедушка уже немощный.
Сказалось детдомовское детство и беспризорщина.
Да и по паспорту он моложе, чем на самом деле.
Приемные родители не знали точной даты рождения.
Так, что ещё один срок не потянет.
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У Суркова сегодня бенефис? Или у властей есть что сказать по поводу вируса? А чтобы заполнить неловкую паузу, они используют Суркова в качестве заполнителя. Чтобы народ не отвлекался на более важные вещи.
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Ладно бы президент был достойный.А эта бесцветная,воровитая и вечно комплексующая моль-это точно никакой не ГИПЕР!
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Уже и ботоксом бальзамировать начали..
))))
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и шо теперь, путин вообще сказал шо Польша ,Белорусь,не говоря од окраинах со смешным языком это рассия И шо теперь всраться .
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Та пусть они сами там беснуются, действительно, перебор сегодня с Сурковым
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"Здравствуйте, Царь. Царь. Очень приятно познакомиться, Царь. Здравствуйте, Царь..."
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Да пусть уже коронуют ушлепка а заодно канонизируют , и желательно посмертно и побыстрее.
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лучше гибридный президент...или просто гибрид (ботоксный гибрид), так и записать в ихней филькиной грамоте
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Отставка Суркова - это выдавленный гнойник, который с 2013 года брызгал на Украину.
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"Гиперпрезидентская форма" уже была - весь мир назвал это тоталитарной диктатурой.
Сурков перечитал старый конспект и выдаёт за "озарение".
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Alexey Navalny

Суркова вышибли с работы и сняли с довольствия.
Теперь он пытается обратить на себя внимание удесятеренным холуйством, чтобы снова попасть в ведомость на получение наличных.
"Где же я харчеваться буду, ВладимВладимирович?"
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Вітаємо москалів з президентом на 7 махів.
Гіпер-президент московії це гіперзброя, прапор і її "совість".
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Да занесите его уже в мавзолей пока оно чуть при памяти
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