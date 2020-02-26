 "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности

Об этом он сказал в смс-интервью изданию "Актуальные комментарии", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Суркова, если в новой редакции Конституции будут закреплены новые полномочия президента РФ, то "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства".

"У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", — сказал Сурков.

При этом он добавил, что выводы делать еще рано, ведь окончательного текста новой редакции Конституции РФ еще нет.

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