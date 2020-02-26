 "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности

Об этом он сказал в смс-интервью изданию "Актуальные комментарии", информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Суркова, если в новой редакции Конституции будут закреплены новые полномочия президента РФ, то "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства".
"У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", — сказал Сурков.
При этом он добавил, что выводы делать еще рано, ведь окончательного текста новой редакции Конституции РФ еще нет.
Читайте также: Украины нет. Есть специфическое расстройство умов. Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав, - Сурков
Сурков озвучив таким, свій бізнес план: «Насоси на Рублевку»...
а справжнє прізвище - Дудаєв
Асланбек Дудаєв
Он от этого менее "гипер"сосущим не становится
**********!!
гиперпрезидентскаяцарская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности
Далі: гіпер-свинособака, гіпер -**********, гіпер-лаптєстан.
Висновок: від приєднання приставки "гіпер" докорінно нічого не змінюється, лише об'єкт викликає дивування з особистої недолугості
Сказалось детдомовское детство и беспризорщина.
Да и по паспорту он моложе, чем на самом деле.
Приемные родители не знали точной даты рождения.
Так, что ещё один срок не потянет.
))))
Сурков перечитал старый конспект и выдаёт за "озарение".
Alexey Navalny
Суркова вышибли с работы и сняли с довольствия.
Теперь он пытается обратить на себя внимание удесятеренным холуйством, чтобы снова попасть в ведомость на получение наличных.
"Где же я харчеваться буду, ВладимВладимирович?"
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! . Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Гіпер-президент московії це гіперзброя, прапор і її "совість".