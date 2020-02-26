 Кабмин намерен отменить ряд отчетов обладминистраций и КГГА, - Дубилет

"Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе. Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы. Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты", - написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что по результатам исследования оказалось, что почти 3 тыс. (70%) этих отчетов не нужны.

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"Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла", - добавил он.

Кроме того, по словам Дубилета, около 10% отчетов не нужны были даже официально. "В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы", - добавил министр. В связи с чем Дубилет заявил, что совместно с министерствами и другими органами власти правительства работает над отменой ненужных отчетов.

"Часть уже отменили, еще часть отменим в течение 2-3 недель максимум", - подчеркнул он.