 Крымскотатарский телеканал ATR не лишится господдержки, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.
"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свою работу, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - отметил он.
Напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.
Позже, ATR сообщили о блокировании финансирования.
Позже крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.
Значит, что?
Верно.
Грант, это - государственная поддержка.
Мешает налаживать дружбу с кремлядями?
Может обеспечить альтернативу?
А нам сам Бог велел прикрьівать рупорьі оккупанта.
Я чего-то не нашел в интернете.
"В Латвии остановили вещание девяти российских каналов. Что по ним показывают?"
И подобньіх примеров немало.
Вот я их вообще не смотрю и все Ок.
Якобьі не ворующим ньінешним не хватает.
Или оккупант для них не враг.
Интервью его пропагандонам представители вьісших эшелонов ньінешней власти дают им с превеликим удовольствием.
Как препятствуют вещанию раша каналов страньі Балтики, в которьіх запрещают вещание раша-пропагандонов?
Также парламентарий поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается."