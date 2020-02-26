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Все про:Зеленский (4703) финансирование (1389) вещание (166) телевидение (596) АТР (11)

 Крымскотатарский телеканал ATR не лишится господдержки, - Зеленский

В ближайшее время решится вопрос о господдержке крымскотатарского телеканала ATR.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свою работу, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.

Позже, ATR сообщили о блокировании финансирования.

Позже крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177929
 
 
 Топ комментарии
 
У цей день у 2014 в Сімферополі був кримсько-татарський мітинг проти окупації Криму росією.
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"блвжайшеє врємя" тягнеться вже тижнів два.
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В Европе запрещают вещание раша-пропагандонов.
А нам сам Бог велел прикрьівать рупорьі оккупанта.
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Совет форумчанПравила форума
 
гранты должны быть для таких случаев, а не господдержка от барской руки.
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Гранты - это целевое финансирование. То есть потратить выданные деньги можно только на цели, указанные в условиях выдачи. Если вы потратите грант на что-то другое, вас заставят вернуть деньги и могут добавить в «черный список» - исключить из числа кандидатов на получение господдержки в дальнейшем.

Значит, что?
Верно.
Грант, это - государственная поддержка.
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"блвжайшеє врємя" тягнеться вже тижнів два.
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У цей день у 2014 в Сімферополі був кримсько-татарський мітинг проти окупації Криму росією.
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95 й квартал изображает доброго и злого следователей.
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Систему глушилок кацапських каналов зачем отключил на Донбассе, преЗедент?
Мешает налаживать дружбу с кремлядями?
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По ссср соскучились?
Может обеспечить альтернативу?
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В Европе запрещают вещание раша-пропагандонов.
А нам сам Бог велел прикрьівать рупорьі оккупанта.
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Я извиняюсь, можно пример?
Я чего-то не нашел в интернете.
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Например, гуглите материал от BBC:

"В Латвии остановили вещание девяти российских каналов. Что по ним показывают?"

И подобньіх примеров немало.
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Альтернативньі кому вам не будет хватать, скабеевой и киселеву?
Вот я их вообще не смотрю и все Ок.
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Альтернатива там була 20 років. Допомогло?
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Глушилки очень энергоемкие - в год это несколько миллионов! Не платишь за электрику - отключают! Вот электрику и отключили...
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Попередникам, которьіе и установили эти глушилки, хватало денег на борьбу с вражеской пропагандой.
Якобьі не ворующим ньінешним не хватает.
Или оккупант для них не враг.
Интервью его пропагандонам представители вьісших эшелонов ньінешней власти дают им с превеликим удовольствием.
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Глушилки еще прошлого века и давно не эффективны! Последний раз их применяли еще в Союзе...
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Вьі знакомьі с конструктивними особенностями именно этой системьі глушения?

Как препятствуют вещанию раша каналов страньі Балтики, в которьіх запрещают вещание раша-пропагандонов?
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Правильно , дай денег что но возьми расписку соя там какать не будет
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Хороший и плохой полицейский - сначала забрать, а потом отдать. сделав из этого праздник. Слава царю!
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Пока есть задолженность у врачей, учителей и шахтеров, никаких денег частным телеканалам не давать!
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"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание. Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировки в информационной войне. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированные территории. Причем, каким будет это вещание на оккупированные территории - также неизвестно", - сообщил политик.
Также парламентарий поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается."
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