 Важно, какую страну видят крымчане, когда пересекают КПВВ: с качественными дорогами и работающими уборными, - Зеленский

Об этом он заявил, выступая на форуме "Age of Crimea 2020 - Час Криму" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Очень важно, какую Украину видят крымчане. Видят те крымчане, которые пересекают КПВВ. Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна с нормальными дорогами и... с работающими уборными. Именно поэтому такое внимание мы уделяли обустройству КПВВ. И мы это сделали", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что речь идет о временных конструкциях, но добавил, что до конца года на КПВВ "Чонгар" откроется большой стационарный хаб по обслуживанию граждан: "Там будет полноценный центр предоставления админуслуг, зона отдыха и прочие очень важные объекты". Данный проект государство реализует совместно с компанией Socar.
Бо за два місяці план по надходжень до держбюджету не виконується і на 50%...
"Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану", - повідомила Южаніна. За її словами, також надходження до бюджету будуть значно невиконані і за лютий. Крім того, податок на додану вартість в лютому відшкодовано тільки на 4,1 мільярди гривень.
"Чому ви приховуєте інформацію, що задля того, щоб сховати діру в бюджеті в 120 мільярдів гривень у четвертому кварталі 2019 року, ви прийняли рішення про збільшення до 90% відрахувань від прибутку державних підприємств? Ви розуміли, що ви забираєте всі оборотні кошти з державних підприємств? Цим штовхаєте їх до банкрутства, ************ до подальшого розорення", - додала вона.
https://prm.ua/stanom-na-20-lyutogo-uryad-zelenskogo-lishe-na-30-vikonav-plan-nadhodzhen-do-derzhbyudzhetu-yuzhanina/
Тим паче, що для багатьох малоросів "какаяразніца", хто президент - віслюк чи *****?
"Увидят как у нас хорошо и захотят вернуться" - никогда такого не было во всей мировой истории.
Посмотрите хотя бы на Кореии - Северную и Южную.
Единственное желание Северной Кореи: уничтожить и разграбить южного соседа, что бы не был упреком, а самим, что бы с голоду не сдохнуть.
Но, об объединениее и примирении там речи даже не идет.