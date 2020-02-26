 Важно, какую страну видят крымчане, когда пересекают КПВВ: с качественными дорогами и работающими уборными, - Зеленский

Об этом он заявил, выступая на форуме "Age of Crimea 2020 - Час Криму" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, какую Украину видят крымчане. Видят те крымчане, которые пересекают КПВВ. Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна с нормальными дорогами и... с работающими уборными. Именно поэтому такое внимание мы уделяли обустройству КПВВ. И мы это сделали", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет о временных конструкциях, но добавил, что до конца года на КПВВ "Чонгар" откроется большой стационарный хаб по обслуживанию граждан: "Там будет полноценный центр предоставления админуслуг, зона отдыха и прочие очень важные объекты". Данный проект государство реализует совместно с компанией Socar.

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