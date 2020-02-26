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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4703) Крым (22403) КПВВ (95)

 Важно, какую страну видят крымчане, когда пересекают КПВВ: с качественными дорогами и работающими уборными, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что важную роль в возвращении оккупированного РФ Крыма играет впечатление жителей полуострова, приезжающих на материковую Украину.

Об этом он заявил, выступая на форуме "Age of Crimea 2020 - Час Криму" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, какую Украину видят крымчане. Видят те крымчане, которые пересекают КПВВ. Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна с нормальными дорогами и... с работающими уборными. Именно поэтому такое внимание мы уделяли обустройству КПВВ. И мы это сделали", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет о временных конструкциях, но добавил, что до конца года на КПВВ "Чонгар" откроется большой стационарный хаб по обслуживанию граждан: "Там будет полноценный центр предоставления админуслуг, зона отдыха и прочие очень важные объекты". Данный проект государство реализует совместно с компанией Socar.

Читайте также: Крым не станет ценой для мира на Донбассе, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3177926
 
 
 Топ комментарии
 
А який там прапор висить над туалетами? Да какая разніца.
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о опять про дороги и туалеты . он там что опять перечитывает свою новогоднюю речь Важно, какую страну видят крымчане, когда пересекают КПВВ: с качественными дорогами и работающими уборными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5322
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Щоб знову в нас унітази спєрдолили?
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А який там прапор висить над туалетами? Да какая разніца.
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Есть ли разница в названиях улиц? Есть ли разница какой памятник стоит в центре города?
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всьо правільно, Україна потрібна тільки для того, щоб русні тут було комфортно
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о опять про дороги и туалеты . он там что опять перечитывает свою новогоднюю речь Важно, какую страну видят крымчане, когда пересекают КПВВ: с качественными дорогами и работающими уборными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5322
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Уборная? Мы подождем пару минут, а ты воспользуйся ими, и сходи куда требуется. Мы подождем. Есть шанс, что после посещения уборной тебя посетит что-то умное. Тогда и речь толкнешь.
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Бабло на облаштування буде?
Бо за два місяці план по надходжень до держбюджету не виконується і на 50%...
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Ніна Южаніна ... звернулася до прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
"Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету склали 35,2% від плану", - повідомила Южаніна. За її словами, також надходження до бюджету будуть значно невиконані і за лютий. Крім того, податок на додану вартість в лютому відшкодовано тільки на 4,1 мільярди гривень.
"Чому ви приховуєте інформацію, що задля того, щоб сховати діру в бюджеті в 120 мільярдів гривень у четвертому кварталі 2019 року, ви прийняли рішення про збільшення до 90% відрахувань від прибутку державних підприємств? Ви розуміли, що ви забираєте всі оборотні кошти з державних підприємств? Цим штовхаєте їх до банкрутства, ************ до подальшого розорення", - додала вона.
https://prm.ua/stanom-na-20-lyutogo-uryad-zelenskogo-lishe-na-30-vikonav-plan-nadhodzhen-do-derzhbyudzhetu-yuzhanina/
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Очень ошибочно думать, что процветающая Украина станет для предателей из Крыма (я имею ввиду не всех, кто проживает в Крыму, а именно предателей) тем, магнитом, который притянет их обратно. Пример, Северная и Южная Корея.
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головне, вавасік, що коли агресор попре навалою на нашу землю, йому було тут комфортно та зручно.
Тим паче, що для багатьох малоросів "какаяразніца", хто президент - віслюк чи *****?
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опять ишак зашкварился. оно такое тупорылое, что чем чаще открывает рот, тем все сильнее и сильнее грузнет в говно. как говорится: "язык мой, враг мой" - это как раз про ишачину.
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Та чули ми вже про "потьомкінські дєрєвні"... І історія чула... Нічому не навчила?
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Казковий довбодятел. Туди вже навезли кацапні.
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Что то опять совком завоняло, опять начали пыль в глаза бросать и показательные акции проводить. Раньше хоть перед Западом а сейчас перед кем выпендриваться? Перед сепарами? Не нужно сцать людям в глаза и туда же бросать пыль, Все в том числе крысчаны и ордиловцы прекрасно знают ситуацию, уровень жизни, цены и тарифы в Украине, которые выше чем на окупированных территориях. Сепаров ничем не исправишь, а нормальные и так знают то что нужно.
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Встановлювати блокаду зелені не збираються. Будуть "переманювати" Крим "працюючими туалетами".
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Лавочки на мосту в Станице луганской уже поставили и какой результат в итоге? А в итоге теперь у сепаров есть лавочка а у нас ее нету и сепары ржут над нами как над идиотами и ходят к по мосту по которому украинцы не могут ходить
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Да не важно это. Дай денег и все крымчане переедут в Украину, а Крым останется оккупирован. А Крым вернется, когда там все нашей армией разнесется.
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Балабольства и пиар не имеющие НИКАКОГО СМЫСЛА!
"Увидят как у нас хорошо и захотят вернуться" - никогда такого не было во всей мировой истории.
Посмотрите хотя бы на Кореии - Северную и Южную.
Единственное желание Северной Кореи: уничтожить и разграбить южного соседа, что бы не был упреком, а самим, что бы с голоду не сдохнуть.
Но, об объединениее и примирении там речи даже не идет.
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Так крымчане вряд ли живут настолько беднее и менее комфортно украинцев материковой части, чтобы вспоминать здесь две Кореи.
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вони бачать країну з мізерними зарплатами де крім мови, церкви та хто президент проблем більше немає
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Забудьте про крым на ближайшие 30-40-лет, а то и навсегда!! пусть туалеты наУкраинских КППВ там будут хоть и золотые, как у Чаушеску! Никакие выборы нам там не выиграть, так как в Крыму уже зеселили-переселили принудительно 65% руского населения, а 600 тысяч татаров ничего не решат.
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Никогда не говори никогда. чей Крым только не был, все в мире может одним днем екнуться и поменяться.
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это совершенно не важно, важно кто они и кем себя чувствуют.
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