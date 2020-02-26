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Все про:НАБУ (3063) убытки (191) внешняя разведка (12)

 Экс-чиновники внешней разведки подозреваются в нанесении убытков государству на сумму 2,2 млн грн, - НАБУ

Бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) заподозрили в растрате более 2 млн гривен государственных средств в сговоре с другими должностными лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет о: экс-первом заместителе главы Службы внешней разведки Украины (далее - СВРУ), которому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины; экс-чиновнику СВРУ, которому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а также и.о. директора государственного предприятия, которому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор по поставке оборудования, которое то фактически не могло поставить. Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату. Однако, оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности.

В результате таких действий интересам государства в лице СВРУ нанесено 2,2 млн грн убытков, что установлено экономической экспертизой.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177924
 
 
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****, ось так потрібно жити, щоб знищити свою державу і зганьбити свій рід!
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Бреши дальше про "петю". Блазню это не поможет Ексчиновники зовнішньої розвідки підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,2 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 533
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Стандартна історія з ситуацією в період правління янукоовоща.
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