 Крым не станет ценой для мира на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.
"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине. Сделаем все, чтобы на Крымом снова взвился украинский флаг", - отметил президент.
По его словам, это задание очень сложное и не может решиться уже завтра, однако есть вещи, которые Украина может и должна делать уже сегодня.
"Первое - поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию. То, что они из соображений безопасности не говорят об этом вслух, не значит, что их нет. Они должны знать, что государство о них не забыла", - подчеркнул Зеленский.
По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями - посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии.
Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений.
Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский?
Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов - а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка «Приват» совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос - люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд - значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко - вполне вероятно, что это очередная волна.
В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра - министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях.
Юрий Витренко, один из руководителей «Нафтогаза» - он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но вместе в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности.
Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается.
Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим.
Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас не пока еще не сочетаются.
Джерело: блог Юрія Бутусова
https://glavcom.ua/ru/think/zelenskiy-vybiraet-premer-ministra-avakov-vitrenko-lyustrirovannyy-tigipko-661875.html
В реалі - інше: капітуляція по всім фронтам.
\\\\\\\\"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3177923\\\\\\\
Именно поэтому нет ни траура, ни адекватного ответа боевикам? Чтобы не хоронить лучших украинцев - нужно просто чтобы они переставали быть убитыми донбасскими оплоченцами.
Чтоб прекратить войну , надо создать мощнейшую армию и дать звиздюлей окупантам. Другого способа нет. Уже даже Сурков прямым текстом говорит об этом нашему легкомысленному нелоху. Остается маленькая надежда, что така активная миролюбивость это такой хитрый план Зеленского, а не просто глупость. Поживем - увидим.
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".
Добре, з цього ми можливо і зробимо людину, але їх пл.ть мільйони!!! Коли ми усіх цих тупих малоросів, встигнемо пропустити через посаду Президента???