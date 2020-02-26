EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  3030  39
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4703) Крым (22403)

 Крым не станет ценой для мира на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Оккупированный Россией Крым не станет разменной монетой с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине. Сделаем все, чтобы на Крымом снова взвился украинский флаг", - отметил президент.

По его словам, это задание очень сложное и не может решиться уже завтра, однако есть вещи, которые Украина может и должна делать уже сегодня.

 "Первое - поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию. То, что они из соображений безопасности не говорят об этом вслух, не значит, что их нет. Они должны знать, что государство о них не забыла", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации

Источник: https://censor.net.ua/n3177923
 
   
 Топ комментарии
 
Голі лозунги.
В реалі - інше: капітуляція по всім фронтам.
 показать весь комментарий
 
Мир с Рашкой меня пугает больше чем война с ней же, Козломордые давно мечтают заселить украинцами зауралье где уже почти не осталось населения и некому стеречь границы с Китаем
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Разглагольствувія ні про що. Голі лозунги. А тесь там , в тиші кабінетів....
 показать весь комментарий
 
 
Зеленая личинка сказала, что Крым ему пох и он не будет упоминать о нем в вопросе освобождения Донбасса. Ну вобщем то, что и хотел Путин.
 показать весь комментарий
 
Да і то, цю тему він почав озвучувати після того, як арахамія ляпнув про воду в Крим. Так що це по типу жиріка у кацапів, спочатку хтось перевіряє на вшивість суспільство, а потім коксонутий з трагічною мордою виголошує правильні слова. Шоу
 показать весь комментарий
 
Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости
По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями - посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии.
Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений.
Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский?
Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов - а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка «Приват» совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос - люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд - значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко - вполне вероятно, что это очередная волна.
В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра - министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях.
Юрий Витренко, один из руководителей «Нафтогаза» - он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но вместе в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности.
Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается.
Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим.
Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас не пока еще не сочетаются.
Джерело: блог Юрія Бутусова
https://glavcom.ua/ru/think/zelenskiy-vybiraet-premer-ministra-avakov-vitrenko-lyustrirovannyy-tigipko-661875.html
 показать весь комментарий
 
 
круто . Коломойша швендяет в АП как у себя дома в какой то затрапезной футболке . не удивлюсь если и в трусах ( на фото не видно ) хозяин **** . а пацан домашку пишет . хорошо хоть не в углу стоит Крым не станет ценой для мира на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5951
 показать весь комментарий
 
 
Він хоч щось виконав з того, що обіцяв? Доброго, не для мокшів та ордло, а для України
 показать весь комментарий
 
 
Як вже набридли ці виступи "Кварталу 95".
 показать весь комментарий
 
 
Мир с Рашкой меня пугает больше чем война с ней же, Козломордые давно мечтают заселить украинцами зауралье где уже почти не осталось населения и некому стеречь границы с Китаем
 показать весь комментарий
 
 
не бійся..тебе за медичними показниками туди каци точно не відправлять.. Крим не стане ціною для миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2991
 показать весь комментарий
 
Голі лозунги.
В реалі - інше: капітуляція по всім фронтам.
 показать весь комментарий
 
 
Лучшее что может сделать ЗЕ ето засунуть руки в карманы и ничего не делать и ничего не подписывать. Как то 4 года переживем, главное в болоте не дрыгать ногами
 показать весь комментарий
 
 
Крим - це замала ціна для кацапів. Тому ціною для миру на Донбасі буде вся Україна?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы, как тараканы. Сегодня не раздавил одного - завтра приведет сотню.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. /нужны не жалобы шибздика на свои слабые силы а результат. А результата нет-число убитых украинцев за время правления уклониста выросло.
 показать весь комментарий
 
 
Только военное давление на админгранице с Крымом даст возможность решить проблему Донбасса.Не хватает креатива зеленым креативщикам
 показать весь комментарий
 
Ну так зачем вы воду в Крым окупантам собираетесь давать?
 показать весь комментарий
 
 
Главное для нас, украинцев, что б ценой не стали еще пару областей. А с такими "не лохами" боюсь что подобный сценарий вполне реален.
 показать весь комментарий
 
 
Брешет.

\\\\\\\\"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3177923\\\\\\\

Именно поэтому нет ни траура, ни адекватного ответа боевикам? Чтобы не хоронить лучших украинцев - нужно просто чтобы они переставали быть убитыми донбасскими оплоченцами.
 показать весь комментарий
 
 
О! Брехун згадав про Крим коли його тицьнули носом.
 показать весь комментарий
 
 
А говорил, что просто нужно перестать стрелять.
 показать весь комментарий
 
"ні війни, ні миру".. під це можна майже спокійно грабувати, лише потрібно іноді одягати вишиванку та мружити оченята під час виконання гімну..зеля, ця хвормула перевірена попередником..працює..
 показать весь комментарий
 
"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3177923

Чтоб прекратить войну , надо создать мощнейшую армию и дать звиздюлей окупантам. Другого способа нет. Уже даже Сурков прямым текстом говорит об этом нашему легкомысленному нелоху. Остается маленькая надежда, что така активная миролюбивость это такой хитрый план Зеленского, а не просто глупость. Поживем - увидим.
 показать весь комментарий
 
а вот такое впечатление что он сегодня узнал что крым в оккупации Крим не стане ціною для миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6677
 показать весь комментарий
 
"Крым не станет..." моника его продаст за наличные ))))
 показать весь комментарий
 
О каком нахер мире говорит Зленский, только стена, плотные минные поля и никаких переходов, пенсий, соцвыплат, торговли...
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".
 показать весь комментарий
 
Це називається візьміть тупого, безвідповідального малороса, призначте на головну посаду країни і виховайте із нього українця!? Навчіть мові, змусьте почитати історії, дозвольте зробити безліч помилок (за ваш рахунок) щоби він почав розуміти банальні та очевидні речі?
Добре, з цього ми можливо і зробимо людину, але їх пл.ть мільйони!!! Коли ми усіх цих тупих малоросів, встигнемо пропустити через посаду Президента???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх