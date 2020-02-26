 Крым не станет ценой для мира на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине. Сделаем все, чтобы на Крымом снова взвился украинский флаг", - отметил президент.

По его словам, это задание очень сложное и не может решиться уже завтра, однако есть вещи, которые Украина может и должна делать уже сегодня.

"Первое - поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию. То, что они из соображений безопасности не говорят об этом вслух, не значит, что их нет. Они должны знать, что государство о них не забыла", - подчеркнул Зеленский.

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