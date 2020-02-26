 Артснаряды, гранаты и мины: СБУ обнаружила тайник с боеприпасами вблизи линии разграничения на Луганщине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения, в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли 94 артиллерийских снаряда, ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-18, пять гранат РГД-5 и почти 2500 патронов различного калибра. Также по периметру тайника выявлены шесть противотанковых мин ТМ-62 общим весом 42 кг тротила.

Как отметили в СБУ, из-за опасности детонирования мин, они были обезврежены на месте.



Фото: сайт СБУ

В настоящее устанавливаются лица, причастные к обустройству места незаконного хранения средств поражения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Мероприятия по выявлению и обезвреживанию арсенала проводились во взаимодействии с пиротехническими подразделениями ГСЧС.