 В международных пунктах пропуска на Черниговщине людям измеряют температуру выборочно

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Черниговского пограничного отряда, передает Цензор.НЕТ.

По словам помощника начальника Черниговского пограничного отряда Александра Дудко, решение об измерении температуры принимается по результатам собеседования с гражданами, которые пересекают границу. Больше внимания уделяют тем, кто едет из аэропортов или недавно был в странах, где зафиксированы случаи короновируса.

"В международных пунктах пропуска бесконтактные термометры, маски, обученный персонал. Мы готовы действовать в случае необходимости", - сказал Дудко.

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