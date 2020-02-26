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 В международных пунктах пропуска на Черниговщине людям измеряют температуру выборочно

На Черниговщине в международных пунктах пропуска Новые Яриловичи и Сеньковка людям измеряют температуру.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Черниговского пограничного отряда, передает Цензор.НЕТ.

По словам помощника начальника Черниговского пограничного отряда Александра Дудко, решение об измерении температуры принимается по результатам собеседования с гражданами, которые пересекают границу. Больше внимания уделяют тем, кто едет из аэропортов или недавно был в странах, где зафиксированы случаи короновируса.

"В международных пунктах пропуска бесконтактные термометры, маски, обученный персонал. Мы готовы действовать в случае необходимости", - сказал Дудко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177916
 
 
 Топ комментарии
 
ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЬНОЙ НЕДЕЛЮ ЗАРАЖАЕТ ДРУГИХ...
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А думаєте що проблема тільки в керівництві країни???
Проблема в митниках які привикли тільки гроші збирати, вони перші будуть карантин робити вибірковий, коли впадуть їхні доходи.
Проблема в наших медиках недоучках, більша половина з них просто не підуть до таких паціентів або підуть із неправильно надітими засобами захисту і самі стануть паціентами.
У нас в інфекційних лікарнях такий мрак робиться, без здачі аналізів напихали антібіотиками найсильнішими і все лікування... І за 14 днів маєшь вилікуватись інакше випишуть бо такий норматив...
А якась там баба ганя щей без маски ходить і прибирає за паціентами які можливо мають серйозну інфекцію...
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Кажуть спеціалісти з Китаю, що найкраще показує температуру тіла - анальний градусник. Він одразу фіксує підвищення температури та пришвичшений пульс у паціента. Вірус від такого не сховається! Зразу проявляє себе без інкубаційного періоду.
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Кажуть спеціалісти з Китаю, що найкраще показує температуру тіла - анальний градусник. Він одразу фіксує підвищення температури та пришвичшений пульс у паціента. Вірус від такого не сховається! Зразу проявляє себе без інкубаційного періоду.
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ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЬНОЙ НЕДЕЛЮ ЗАРАЖАЕТ ДРУГИХ...
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Згідно останніх данних уже більший період, але пірометр при вимірюванні на чолі температури на зовні не ефективний, тому що температура всіх відкритих частин тіла падає від холоду...
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да, это так.
Чиновник для галочки , распорядился, а дураки на местах тыкают тестером в лоб.
Написали б указ шоб анально меряли ртутным градусником...
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плюс мона сказати: та випив чуть-чуть, боюсь літати. от і температура
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Так це ж Україна, тут в загалі усім всеодно навіть простим громадянам, а керівництву країни ще і нагода позбавитись ще декількох мільйонів своїх громодян
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А думаєте що проблема тільки в керівництві країни???
Проблема в митниках які привикли тільки гроші збирати, вони перші будуть карантин робити вибірковий, коли впадуть їхні доходи.
Проблема в наших медиках недоучках, більша половина з них просто не підуть до таких паціентів або підуть із неправильно надітими засобами захисту і самі стануть паціентами.
У нас в інфекційних лікарнях такий мрак робиться, без здачі аналізів напихали антібіотиками найсильнішими і все лікування... І за 14 днів маєшь вилікуватись інакше випишуть бо такий норматив...
А якась там баба ганя щей без маски ходить і прибирає за паціентами які можливо мають серйозну інфекцію...
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Повністю з Вами згоден, яж і кажу що у нашій країні усім на все начхати, кожен шукає тільки матеріальну вигоду це національна особливість Українця. У мене сусід дідуган 90 років, так ось він каже що Гітлер зробив велику помилку знищуючи евреїв, вони за 70 років побудували ************ країну у світі, а Українці за 29 років тільки грабували власну країну і тікали з награбованим до того ж ІзраіЇлю. Так ось він каже що знищувати треба було Українців, бо це саме воровита нація у світі. Спочатку мені хотілось його вдарити не зважаючи на вік, але з тієї розмови вже пройшло 5 років і я поступово починаю розуміти що він прав...
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З якими країнами межує Чернігівщина? Дивним чином короновірусу нема в рф, Монголії, Північній Кореї та інших країнах з обмеженим доступом до інформації. Вірус прийде в Україну, якщо вже не прийшов, саме від лаптєногих.
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