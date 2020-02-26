 В международных пунктах пропуска на Черниговщине людям измеряют температуру выборочно

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Черниговского пограничного отряда, передает Цензор.НЕТ.
По словам помощника начальника Черниговского пограничного отряда Александра Дудко, решение об измерении температуры принимается по результатам собеседования с гражданами, которые пересекают границу. Больше внимания уделяют тем, кто едет из аэропортов или недавно был в странах, где зафиксированы случаи короновируса.
"В международных пунктах пропуска бесконтактные термометры, маски, обученный персонал. Мы готовы действовать в случае необходимости", - сказал Дудко.
Чиновник для галочки , распорядился, а дураки на местах тыкают тестером в лоб.
Написали б указ шоб анально меряли ртутным градусником...
Проблема в митниках які привикли тільки гроші збирати, вони перші будуть карантин робити вибірковий, коли впадуть їхні доходи.
Проблема в наших медиках недоучках, більша половина з них просто не підуть до таких паціентів або підуть із неправильно надітими засобами захисту і самі стануть паціентами.
У нас в інфекційних лікарнях такий мрак робиться, без здачі аналізів напихали антібіотиками найсильнішими і все лікування... І за 14 днів маєшь вилікуватись інакше випишуть бо такий норматив...
А якась там баба ганя щей без маски ходить і прибирає за паціентами які можливо мають серйозну інфекцію...