 Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине

Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии", передает Цензор.НЕТ.
"Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков.
Ты же сволочь нацистская, прекрасно знал, что никто вас не ждал Украинском Донбассе. Поэтому, когда Гиркин сам понял это понял, то свалил по-быстрому оттуда, а ты, скотина, все это замутил. Даст Бог и по Донбассу будет свой «Нюрнбергский процесс», и тебя падлу подвесят, как и тех нацистских преступников. Вы же сами о себе все рассказали еще 2014 году. https://www.youtube.com/watch?v=9RmYK3VJP-0 Как говорят, рукописи не горят, а интернет все помнит
черномазый чурков ничего не знает и не понимает об украинцах, чурков так ничего и не понял, что Украина - не раися))