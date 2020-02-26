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 Политика Украины, За рубежом
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 Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине

Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным.

Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии", передает Цензор.НЕТ.

"Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - заявил Сурков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украины нет. Есть специфическое расстройство умов. Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав, - Сурков

Источник: https://censor.net.ua/n3177915
 
   
 Топ комментарии
 
что б ты сдох п@дарас вместе с ху"лом и Ко!
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зеленский, сивохо и так далее, ау, читайте, вам полезно. Спасибо этому, с глазами на выкоте, за хороший ликбез для уставших от войны.
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Главное чтоб принуждалка у коротышей не поламалась
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Самовлюблённая, якобы медитирующая, но, по существу, проституциирующая с ГБ-стами сволочь, если не актёрствует! Добавлю! Он же вертелся и в кругу Ельцина, но холёные политические проститутки реально востребованы только в среде ГБ-ского мышления 😡 Показательно, что не высказал какого-либо сожаления о гибели десятков тысяч человек в Украине!😡
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ничего удивительного этот питор не высказал. все с ним давно ясно. моссад таких валит. можэт и наши научатся
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Принуждать Россию к миру можно только усилением санкций!!!
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Иди ты со своим братством знаешь куда… Хорек несчастный! Украинцев, видите ли для него нет! Сам-то ты кто? Смесь волчицы с ишаком. Каждый шмаркатый чурка будет нас учить и определять, кто мы есть! Без дебилов как-нибудь разберемся. Вот это дерьмо, с ведром мусора в голове и замутило всю эту войну на Донбассе. Это как раз все отмороженные террористы тебе братья, а с таким ничтожеством как ты, я и на одном километре не сяду. Запихни себе свой «русський мир» в жопу и переваривай.
Ты же сволочь нацистская, прекрасно знал, что никто вас не ждал Украинском Донбассе. Поэтому, когда Гиркин сам понял это понял, то свалил по-быстрому оттуда, а ты, скотина, все это замутил. Даст Бог и по Донбассу будет свой «Нюрнбергский процесс», и тебя падлу подвесят, как и тех нацистских преступников. Вы же сами о себе все рассказали еще 2014 году. https://www.youtube.com/watch?v=9RmYK3VJP-0 Как говорят, рукописи не горят, а интернет все помнит
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кацап в тебе якийсь спалах шизофренії?
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Вообще-то "принуждение к любви силой" называется изнасилование. Так бы и говорил. Ну принуждали вы силой "к любви" - и где теперь 14 республик, которые "навеки сплотила..."? Где страны-сателлиты из Варшавского договора? Ну вот какое удовольствие для всей этой гоп-компании прыгать на старые грабли снова и снова - тайна, покрытая мраком.))) Напоминают наивных зрителей 30-х, которые ходили на "Чапаева" много раз и ждали, что он выплывет. Утонул он, утонул. Навсегда. Но нет, эти упорные ребята продолжают пинать дохлую лошадь "союза нерушимого..."
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Радует, что в областях, где раньше хорошо относились к России, после войны появилось много людей, для которых РФ - враг. Даже недавно сепарка Мунтян возмущалась при посещении Донецка, что днровцы говорят, что самые "отпетые и ожесточенные бандеровцы" не с Галичины, а с русскоязычных Днепра, Кривого Рога и Харькова.
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Звісно, що загальновійськова операція московії проти нас буде мати назву "Принуждение к братству и любви".... Ау, кацапський генштаб, я вгадав?
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орда принуждает к "миру"))
черномазый чурков ничего не знает и не понимает об украинцах, чурков так ничего и не понял, что Украина - не раися))
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