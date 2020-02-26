 Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, Тигипко, - поиск продолжается, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями – посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии", - рассказал журналист.
"Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений", - отмечает он.
"Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский? Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка "Приват" совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд – значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко – вполне вероятно, что это очередная волна", - пояснил Бутусов.
"В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра – министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях", - добавил журналист.
"Юрий Витренко, один из руководителей "Нафтогаза" – он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но, вместе с тем, в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности", - отметил Бутусов.
"Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается", - сообщил журналист.
"Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим. Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас пока еще не сочетаются", - резюмировал Бутусов.
"Этот вопрос решён. Гончарук защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение", - рассказал источник во власти.
"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", - дополнил другой источник.
"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил собеседник в парламенте.
Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: "Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".
Примечательно, что ещё одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.
https://lb.ua/news/2020/02/26/450968_vopros_naznachenii_tigipko.html
Зеленскому такие нужны.
Не то, что эти товарищи не пригодны профессионально, но у каждого из них ярлык до колен!
Аваков с рюкзаками, Витренко с премией, Тигипко вообще зять Кучмы....
ні ідей, ні людей,
у нього одна опора - аваків..
якого прем'єра хоче аваків ?
Реанимация рыговского отребья идёт полным ходом . Впрочем , я совсем не удивлён . Это было вполне предсказуемо , после избрания кловуна президентом .. ! .
Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні - джерела
Рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у владних колах
Деталі: Президент Володимир Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком - лишати на посаді прем'єр-міністра чи змінювати.
В оточенні президента називають такі причини, чому Зеленський почав думати про його заміну: слабка ефективність Кабміну і "соціологія", яка показує падіння довіри до уряду та особисто до Гончарка.
За словами джерел УП, Сергій Тігіпко - не єдиний кандидат на заміну, він просто "засвітився".
Говорять ще про Валерія Хорошковського, але це "скоріше він так хоче, аніж реально є кандидатом".
Між тим, у парламенті є голоси за відставку Гончарука - він лише має написати сам заяву, бо в нього річний імунітет до 29 серпня.
А от на призначення прем'єром, наприклад, Тігіпка голосів може забракнути.
Вочевидь, президенту ще доведеться переконати депутатів підтримати нову кандидатуру на прем'єра.
Олигархи сделали вас вместе
Развели как котят
Хуже
небудет
Хавай.Те.
имхо это лучший вариант
даже не мечтаю что срастется
Може Юра шо то знает раз набрасывает?