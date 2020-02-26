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 Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, Тигипко, - поиск продолжается, - Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, люстрированный Тигипко, - поиск продолжается

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями – посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии", - рассказал журналист.

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"Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений", - отмечает он.

"Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский? Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка "Приват" совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд – значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко – вполне вероятно, что это очередная волна", - пояснил Бутусов.

"В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра – министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях", - добавил журналист.

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"Юрий Витренко, один из руководителей "Нафтогаза" – он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но, вместе с тем, в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности", - отметил Бутусов.

"Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается", - сообщил журналист.

"Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим. Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас пока еще не сочетаются", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177907
 
   
 Топ комментарии
 
Тигипко подходит Зе-плесени идеально.....

Зеленский пока не определился с новым премьером: вбросы имен делаются самим президентом, чтобы посмотреть как будут расходиться волны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7033
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Прикольно когда комики правительство изображают. Юзик ясное дело прямо сейчас решает в голове неотложные государственные дела.
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Для розуміння ситуації у Прем'єра в руках вся влада в країні,якщо зелібоби прочитають Конституцію. Кабмін призначає більшість керівників органів влади. Затвердження програми уряду дає імунітет на рік. Ви уявляєте, що можуть зробити риги за рік? Вони в очі Зе не заглядатимуть.
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Тут інфа, що Тігіпко має стати прем'єром України. Так, той Тігіпко, який вірно служив Януковичу, керував його штабом. Ще б Клюєва на віце - прем'єра Зеленський запросив. Я от дивлюся на вас, зелені тварі і розумію, що нам піз@а, а ви це розумієте?
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КАК ЭТО ОМАНСКОЕ НЕДОРАЗВИТОЕ СУЩЕСТВО ДОСТАЛО УЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ-----ЗОВИ азирова в премьеры !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Украинцы все больше убеждаются, что Зе-команда - просто-напросто некомпетентные выскочки, которые обманули общество
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Самая рациональная кандидатура Витренко-извращенец и тогда этот цирк рухнет в одначасье.
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Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьером решён на 99% и будет реализован в самое ближайшее время. Об этом сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников LB.ua в новой власти. По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.
"Этот вопрос решён. Гончарук защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение", - рассказал источник во власти.

"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", - дополнил другой источник.
"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил собеседник в парламенте.
Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: "Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".
Примечательно, что ещё одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.
https://lb.ua/news/2020/02/26/450968_vopros_naznachenii_tigipko.html
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Порошенко заборонив експорт дров, а зелена потвора зняла заборону, дозволила; зараз зелені утирки вирізають і рубають на дрова цінні породи дерева- ясен дуб і вивозять усе закордон. Уйобкам, котрі їх обрали насрати на Україну, на спадщину, що залишиться їхнім дітям. Дегенерати!
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В Украине нет короновируса не потому,что его нет. Его нет,как и коррупции у Зеленскага. Просто победили
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Даже не знаю, как эту Тигипку назвать можно. Да и называли его и Тигипук, и Тигипуца, и Тигипоцарт... Всегда держит нос по ветру. Знает, под кого и когда нужно лечь. Жутко пронырливый жополиз. Интересно, кто его тянет сейчас? Ахметов? Коломойский? Хорошковский? Или Россия рекомендует?
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"Еврей Тигипко считается политическим лицом группы Левочкина - Хорошковского - Бойко - Фирташа."
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Или Россия рекомендует-це думаю найбільш вірогідно
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Як на мене, то Вітренко і Коболєв є найкращими і найпрофесійнішими антикризовими менеджерами. Тігіпко - це вже вчорашній день, а крім того він не має "державницького стержня".
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В любой парламентско - президентской республике президент и не должен тащить весь воз на хребте. Зе не собирается оставаться на второй срок. За рейтингами он не гонится, но стремится за пять лет хотя бы вынуть страну из дна, куда её опустили попередники!
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А психическое здоровье - только умалишенным.
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його і "поставили" в прЄзи " для зовсім інших задач - перехідник він " адаптер"
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"Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии", - вот это ПУГАЕТ,
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Никакой политики у него нет. То, что им "делают" - это другой вопрос. Не может веник управлять тем, где он сейчас будет мести. Это дело хозяина веника.
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Тигипко в Луганске .... в 14-м.... говорит бунтовщикам , штурмующим ОДА "Ничего ребята...ещё пара месяцев - и мы в России".... Вообще к эти кандидатурам достаточно добавить Арбузова и "Паперэдника" что сложить портрет Киндерсюрприза маслом. Это ему в Омане патрушев этот список продиктовал или секретарша путина по телефону ?
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"Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, люстрированный Тигипко," - фигня какая-то!
Не то, что эти товарищи не пригодны профессионально, но у каждого из них ярлык до колен!

Аваков с рюкзаками, Витренко с премией, Тигипко вообще зять Кучмы....
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Если строить реал цирк валяй тогда Ляшка полный комплект.
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Призначив би вже кілю азірава та не шифрувався більше.
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Де закон про імпічмент??? Невже знову силою і кровю українцям доведеться цього проросійського ставленика скидати?????
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у зеленського немає ні ресурсів,
ні ідей, ні людей,
у нього одна опора - аваків..

якого прем'єра хоче аваків ?
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Если Зеленский поставит Авакова ( этого мафиози), он потеряет наши голоса и доверие к себе, уничтожит свой рейтинг собственноручно. Рейтинг у него будет, как у Авакова: - 10%.
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Ой , тока не нада , это ля-ля Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4539 .!! Я уже это слышал , когда говорили - если Зе оставит Авакова министром МВД то он потеряет поддержку большей части своих сторонников . Лучше расслаб-тесь и наслаждай-тесь. !! .
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О ,, "пошла жара" ,, уже и Тугыбка начали вытягивать из нафталина Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6041 ...
Реанимация рыговского отребья идёт полным ходом . Впрочем , я совсем не удивлён . Это было вполне предсказуемо , после избрания кловуна президентом .. ! Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5356 .
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Да, наборчик кандидатов офигенный... Один другого краше. Выписывайте сразу "кровосисю" из мордора. Или Витренко-мамашу.
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"насколько удобно ему на таких волнах кататься" - накроет Вову волной, ой накроет...
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АЗАРОВ!!!! Вофа АЗАРОВ! Другой альтернатіви нет!
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Використаний Г...

Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні - джерела

Рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у владних колах
Деталі: Президент Володимир Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком - лишати на посаді прем'єр-міністра чи змінювати.
В оточенні президента називають такі причини, чому Зеленський почав думати про його заміну: слабка ефективність Кабміну і "соціологія", яка показує падіння довіри до уряду та особисто до Гончарка.
За словами джерел УП, Сергій Тігіпко - не єдиний кандидат на заміну, він просто "засвітився".
Говорять ще про Валерія Хорошковського, але це "скоріше він так хоче, аніж реально є кандидатом".
Між тим, у парламенті є голоси за відставку Гончарука - він лише має написати сам заяву, бо в нього річний імунітет до 29 серпня.
А от на призначення прем'єром, наприклад, Тігіпка голосів може забракнути.
Вочевидь, президенту ще доведеться переконати депутатів підтримати нову кандидатуру на прем'єра.
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Господи! Ну за что нормальным людям это зеленое наказание! Таки развалят страну!
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Тигипко вор высшей гильдии и проросиийский сепаратист!! Место его на нарах!
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6 лет Собаков был главмусором, теперь 6 лет будет премьером
Олигархи сделали вас вместе

Развели как котят
Хуже не будет
Хавай.Те.
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Главное чтобы олигархов не зацепил ненароком
Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3656
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НА ВСЮ УКРАИНУ НЕ МОГУТ НАЙТИ МЕНЕДЖЕРА? ЕСЛИ В УКРАИНЕ НЕТ, ОБЯВИТЕ ТЕНДЕР НА ПРОЗОРРО! Я ХЗ ЧТО ЕЩЕ ЗЕБИЛУ ЕЩЕ ПОСОВЕТОВАТЬ!
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Зеленский, это человек, который изначально сдал все интересы Украины как государства. Это предатель которого нужно судить. За почти год его так называемого правления ничего не изменилось. Не проводятся реформы, не разваривается армия, не идет борьба с коррупцией только политические преследования. Про инвестиции при зеленском Украина может забыть. Это двуличный человек.
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согласен на Саакашвили если что
имхо это лучший вариант
даже не мечтаю что срастется
Може Юра шо то знает раз набрасывает?
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Давай уже азирова тогда на это место или того же парашенко, чего уж там😡
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Последний новости - долго искали (столько кокса ушло - почти полбюджета месячного), нашли кагдидатуру на Сейшелах.
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