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 Политика Украины
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 Зеленский пока не определился с новым премьером: вбросы имен делаются самим президентом, чтобы посмотреть как будут расходиться волны, - Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, люстрированный Тигипко, - поиск продолжается

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями – посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии", - рассказал журналист.

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"Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений", - отмечает он.

"Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский? Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка "Приват" совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд – значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко – вполне вероятно, что это очередная волна", - пояснил Бутусов.

"В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра – министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях", - добавил журналист.

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"Юрий Витренко, один из руководителей "Нафтогаза" – он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но, вместе с тем, в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности", - отметил Бутусов.

"Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается", - сообщил журналист.

"Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим. Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас пока еще не сочетаются", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177907
 
 
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Тигипко? Так ведь есть же проверенная кандидатура, который уже был Премьер-министром. ВФЯ всеми любимый ананас. И почти Вовкин земляк.
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А как же рост экономики Гончарука за 5 лет на 40%??? Неужели клоуну Тигипко пообещал 140%
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Прикольно когда комики правительство изображают. Юзик ясное дело прямо сейчас решает в голове неотложные государственные дела.
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а шо, не надо никого выбирать, зеля - гарант, зеля - премьер, а амокатчики едут задним ходом Зеленский пока не определился с новым премьером: вбросы имен делаются самим президентом, чтобы посмотреть как будут расходиться волны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 957
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Может пускай Тимошенко Юльку пускай поставит, при ее правлении люди нормально жили.
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Ляшко, только его.

А мы поржем над этой шутовской комедией под названием "Слуга Урода во власти".
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Так он же Лидера недоторканості лишит!
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Зачем он делает вбросьі г-на в виде ,рьігов Тигипко и Хорошковского?
Европейские политики УЖЕ в шоке от таких вбросов.
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Тигипко подходит Зе-плесени идеально.....

Зеленский пока не определился с новым премьером: вбросы имен делаются самим президентом, чтобы посмотреть как будут расходиться волны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7033
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Это брехло еще то, при воре азарове на дурейку каждый вечер жрал в ресторанах за чужой счет..
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Погоджуся з Бутусов м окрім однієї деталі - вкидання робить не сам Зєлєнскій, а колишній медійник-продбсер Єрмак. Зєлєнскій не здатен на такі дії чкюерез особливість характеру. Якби він справді зондував ситуацію через вкидання, то Федині, Марусі Звіробій, Поярков дали б спокій. Та й у справі Шеремета цирк припинився б. Зєлєнскій здатен транслювати чужі думки і реалізовувати чужу стратегію, бо сам визнав, що не стратег. Я думаю, що і не тактик. А для Єрмака кастинг - це те, що він робив на попередній роботі. От це і є своєрідний кастинг.
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Ослы с квартала 95 при власти.
Как не меняйте расположение ослы останутся..
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Пусть поставит Яценюка и будет ему счастье, или Гройсмана вернёт
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Успокойтесь каждый министр придет со своей командой , а где будет кормится квартал 95, не пройдет такой вариант..
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Йулю пусть выберет....., чтобы ускорить п#дец......
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У Зе по прежнему психология и мышление комика из квартала - не важно глупый номер , пошлый, главное чтоб народ смеялся.
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Постійні зміни прем'єра означають провал в економіці.
Відповідальність за це лежить на Зелі.
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Опять одни г-нДоны. что Тигипко - ворюга вроде Сени кролика. Что Витренко, что преступник Аваков. Когда этому ЗЕ придет конец с его экспериментами.
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"Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений" Источник: https://censor.net.ua/n3177907

Най погляне в бік пані Ю. Тимошенко Вона зможе, вона впорається!
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Вова хочет рулить. А разгребать последствия руления должен кто-то другой, взрослый и волевой.
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