 Украины нет. Есть специфическое расстройство умов. Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав, - Сурков

Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии", передает Цензор.НЕТ.
"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - рассказал он о своей отставке, заверив, что ушел по собственному желанию.
"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - ответил Сурков на вопрос, что он думает об Украине.
"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - ответил он на вопрос, будет ли деоккупирован Донбасс.
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Да вас сук больных, давно пора вообще изолировать, желательно на 2 метра ниже уровня земли.
Украина была (когда вас, чушек, еще и в помине небыло), есть и будет.
А ты лишь маленький червяк, тебе скоро в землю.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сурков,_Владислав_Юрьевич
Жирик - для быдла и истероидных личностей. Сурков - для более "интеллектуальной" аудитории.
Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод - это то, что считает *****, в глазах которого Зеля видит всякие ништяки.
- На парижском саммите Вы видели Зеленского. Какое впечатление он произвел?
Что Вы можете о нем сказать?
- Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...
У него легкость необыкновенная в мыслях...
Украина была, есть и будет.
А вот с говностраной, откуда пищит сурок, все довольно туманно..
Нажаль тут ворог правий. Була б нація, висіла би олігархічна влада на стовбах ще в 2014-му, разом з медведчуком, бєнєй і іншими мразями, а війна б була не окопною а тотальною, на знищення параші.
Кормился на поборах ДыНыРы.
Он не знает географии
Есть московия и замкадие, то есть специфическая территория населённая всяким сбродом (в большей части) !
2.Как и нет никакой Федерации!
Есть фикция федеративного устройства, а по факту - московское царство с диктатором во главе !
Чинна українська влада на оці викиди не реагує! Зеленський і К* не наважились відповісти Путіну на його заяви про "неіснування" українців. Виявляється, в менталітеті провладних мужів на Банковій, на Печерську нині - менталітет малоросійської меншовартості! З усіма наслідками! Бо досі на вищезазначені імперські перекручування історії відсутня належна реакція з боку офісу президента, самого преЗЕдента, чи хоча би з боку МЗС України.
https://dynamo.kiev.ua/blog/340617-pro-odnu-z-oznak-malorosjsko-menshovartost
Московія - здохни.
Щоб ви уже всі повиздихали !!!
І тобі сурок буде капець.путя тебе вигнав і капець.