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 Политика Украины, За рубежом
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 Украины нет. Есть специфическое расстройство умов. Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав, - Сурков

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что "Украины нет".

Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии", передает Цензор.НЕТ.

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - рассказал он о своей отставке, заверив, что ушел по собственному желанию.

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"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - ответил Сурков на вопрос, что он думает об Украине.

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - ответил он на вопрос, будет ли деоккупирован Донбасс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177904
 
   
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Зеля полностью поддерживает это мнение. По этому будут возвращать Украину в состав Лугандона.
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Зелені рига-аннали знову ведуть Україну в обійми до Каїна. А дулю вам під носа!
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Господи! еще один ублюдок причем обрезанный мусульманин ЧЕЧЕНЕЦ самый подонистый народец стадо убийц и поцев.. что то варнякает у него в голове говно и болото таких УБИВАТЬ НАДО ПРИЧЕМ АТОМНОЙ БОМБОЙ...
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У петиков утреннее обострение? Понимаю.
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Не звертайте уваги, це сумуе надлишкове майно☝️☝️☝️
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В таком случае,нам надо вооружаться.Да мы уже и так доказали,что стали Украиной.Но появились атамны полуботы и повернули в сторону параши.Опять начинать сначала.Но мы справимся.
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Рашний пауло заткнись поки тебе не заперли в лугандон
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Вести из дурдома!Нам весь этот бред через себя пропускать надо?Мы не доктора! Пусть сами себе рассказывают кто из них Наполеон.!
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не совсем.. чечи его выгнали, не приняв в семью: его типа отец Андарбек Данилбекович Дудаев. По воспоминаниям жителей села Солнцево[7], Зоя Суркова вернулась из Дуба-Юрта на родину беременная, родила сына и вернулась в Чечню
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Хороший парашенец - мертвый парашенец.
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https://storage1.censor.net/images/3/0/2/1/3021909a7b867f0c46e216c3cfeb9eaf/600x649.jpg
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Идеологи рашизма о расстройстве умов рассказывают.
Да вас сук больных, давно пора вообще изолировать, желательно на 2 метра ниже уровня земли.
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Дурак ты сурик. Так нихрена и не понял. Живи теперь с этим.
Украина была (когда вас, чушек, еще и в помине небыло), есть и будет.
А ты лишь маленький червяк, тебе скоро в землю.
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Глядя на морду суркова почему-то вспомнилось, что в Японии в конце последнего сёгуната, если преступник умирал во время суда, его не хоронили, а тело хранили в растворе соли или сахара. Если приговор был обвинительным, вешали или... Украины нет. Есть специфическое расстройство умов. Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав, - Сурков - Цензор.НЕТ 9561
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дык, суркова ведь тоже нет) в том плане что он - нагуленный кацапкой в аулах Чечни от каких-то чабанов... Хотя говорит - что тот "учитель" был) - Андарбек Данилбекович Дудаев. По воспоминаниям жителей села Солнцево[7], Зоя Суркова вернулась из Дуба-Юрта на родину беременная, родила сына и вернулась в Чечню
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сурков,_Владислав_Юрьевич
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разве реальный чечен-отец отказался бы от сына? а так - пинок под зад: мало ли с кем и от кого он появился
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та ні просто чурка дудаев асламбек андарбекович
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интересно, есть ли у него сертификат от нарколога и психиатра? что-то уж очень он неадекватный
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Хочется ответить аналогично. Россия есть. Пока есть. Но кацапы - упрямые. Они сделают. Они развалят ее.
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России нет, есть насильная тюрьма народов, которая неизбежно должна распасться, что бы никого не терроризировать и дольше существовать и развиваться как независимые государства со своей культурой и традициями.
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"Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении"? Это что бьет значит любит? С такими рассуждениями подальше надо держаться от таких братьев.
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нет, это значит что нужно заглянуть в глаза и увидеть там мир, как делает наш зеленый **********
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Жирик и Сурков - рупоры *****, оглашающие вещи, которые ***** не может высказать сам по протокольным причинам.
Жирик - для быдла и истероидных личностей. Сурков - для более "интеллектуальной" аудитории.
Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод - это то, что считает *****, в глазах которого Зеля видит всякие ништяки.
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Я думаю, кукуха съехала у Асланбека Дудаева, который назвался Владиславом Сурковым и заразился великоросским вяличием.
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еще кусочек...оттуда же ))))
- На парижском саммите Вы видели Зеленского. Какое впечатление он произвел?
Что Вы можете о нем сказать?
- Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...
У него легкость необыкновенная в мыслях...
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Ніколи не дооцінюйте ворога, він не дурак - він генератор ідеології кремля, а ідеологія проста - України нема. Або змиріться з цим або борітеся.
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кому як ні Асланбеку Андарбековичу Дудаєву знати пра расстройства ума, ні власного імені, ні національності - мой адрєс ні дом і ні уліца, мой адрєс савєцкій саюз
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Пускай лучче покажет на КАРТЕ где ота расия! Не РФ, а РАСИЯ..
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Чергові брєдні божевільного касаба.
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О!! Сурок прокинувся ?! Значит скоро весна.
Украина была, есть и будет.
А вот с говностраной, откуда пищит сурок, все довольно туманно..
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Очень мерзкий ватник ,засаленный и грязный Украины нет. Есть специфическое расстройство умов. Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав, - Сурков - Цензор.НЕТ 2874подлежит утилизации ...
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а если в пространстве существуют миллионы тыщ параллельных вселенных, то в каждой вселенной имеется своя украина
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" Борщ, Бандера, бандура есть. Нации нет. "
Нажаль тут ворог правий. Була б нація, висіла би олігархічна влада на стовбах ще в 2014-му, разом з медведчуком, бєнєй і іншими мразями, а війна б була не окопною а тотальною, на знищення параші.
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Что ж, даже такой мракобес признаёт процесс формирования нации. Уже неплохо України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков - Цензор.НЕТ 5363
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россии нет. есть образование которое получилось из прирученных когдато диких существ,выходами из Киева
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А, что на это ответит наш писюанист и членограй, тот самы, которого стая ЗеДятлов, невероятным усилием своего коллективно-стайного ума, во время войны сделала ГОВНОкомандующим?
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Это не интервью, а свидетельские показания в будущем суде. Наговорил себе или на срок , или на пулю в подворотне.
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...обідилось,що від корита відігнали..)...лизун-сосун тобі бояришниковий в ротяку..)
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Ненавиджу Суркова, проте де в чому він правий, коли подивитись на результати виборів.
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Коли прийде велика війна ти теж будеш дивиться на результати виборів?
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Тварь свинособачья. Скулить, что его под зад выгнали с кормешки...

Кормился на поборах ДыНыРы.
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Диванні зефіли, ви готові до великої війни? Як що ні, готуємось! І це не жарт!
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Ти там в США готуєшся, не-диванний? Чи прямо у Лахті?
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Когда говорят, что беня и его стая строит завод по производству снарядов во Львовской области, вымывают деньги из бюджета и терроризирует 40 миллионную страну, мне почему-то хочется согласиться с Сурковым. Государства нет, есть стая зеленых бандитов, которым было довольно легко пробрались к власти с целью личного обогащения, и есть тупой народ, который ни в какую не желает учиться. А потому то, что говорит Сурков имеет смысл. И тут вопрос не к Суркову. Вопрос к народу, который клал болт на государство и как следствие на самих себя. Пока есть "расстройство ума", то и остальным частям тела покоя не будет. Такова реальность.
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НЕ ЗРЯ СУРКОВА ВЫГНАЛИ 😀😀😀
Он не знает географии
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1.Ну, так и никакой России нет!
Есть московия и замкадие, то есть специфическая территория населённая всяким сбродом (в большей части) !
2.Как и нет никакой Федерации!
Есть фикция федеративного устройства, а по факту - московское царство с диктатором во главе !
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кому интересны высеры этого ********? нах их нам озвучивать?
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Чеченец, который отказался от своего чеченского происхождения и стал рюзке говном, будет там еще что-то про Украину вякать.
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Ще 21 лютого ц.р. в інтерв'ю ТАСС касапський кремлівський диктатор заявив, що росіяни та українці нібито складають один народ, але їх нині "штучно роз'єднують" неназвані ним сили. "Обгрунтовував" (в лапках, бо по факту це - брехня): «Понимаете, к XI, XII, XIII векам у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации (сіреч: поляки винуваті!) часть украинцев, которая жила на территории, которая находилась под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия», - сказав він. І далі - «украинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства». Насамкінець повторив поширену в РФ "теорію", ніби український національний рух перед першою світовою війною було "спровоковано" австрійськими спецслужбами. Для нього українського антиколоніального національно-визвольного руху ще з дороманівської пори Московської імперії не існує.
Чинна українська влада на оці викиди не реагує! Зеленський і К* не наважились відповісти Путіну на його заяви про "неіснування" українців. Виявляється, в менталітеті провладних мужів на Банковій, на Печерську нині - менталітет малоросійської меншовартості! З усіма наслідками! Бо досі на вищезазначені імперські перекручування історії відсутня належна реакція з боку офісу президента, самого преЗЕдента, чи хоча би з боку МЗС України.

https://dynamo.kiev.ua/blog/340617-pro-odnu-z-oznak-malorosjsko-menshovartost
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Клссическое высказывание нациста .Даже не шовиниста, а именно нациста . Проблема же не в том чтобы уличить нациста в том что он нацист , а в том что делать если он вместо того чтобы затаиться наоборот этим так гордится . Безнаказанность зла порождает новое зло
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Поскулить поскулить потом инфарк от путина получит...
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единственный хлебозавод продается, хачики начали продавать свой бизнес, значит куда-то валят, это плохой признак...
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тіпічьний макшанін Асланбек Андарбекович Дудаєв
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Типичный рашист. Шовинист, имперец и просто мразь.
Московія - здохни.
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Погань сурковська, могольські племена. Всю історію скакали по полях,грабили і вбивали. Пянюги та нероби. Лізли на роботящі українські села. Вкрали історію України разом зі своїм петькою та курвою катькою.
Щоб ви уже всі повиздихали !!!
І тобі сурок буде капець.путя тебе вигнав і капець.
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