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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4703) Париж (351) Сурков (257) нормандская четверка (1097)

 Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях

Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал о своем впечатлении о президенте Украины Владимире Зеленском после встречи нормандской четверки в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сурков рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии".

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже

Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча в "нормандском формате". Чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, во французской столице встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.

После ряда двусторонних разговоров лидеры "Нормандской четверки" собрались вместе. Их переговоры прервали для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина — первой для обоих лидеров: до сих пор они провели четыре телефонных разговора.

Она длилась около 1 часа 20 минут и завершилась после 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). В это время Меркель и Макрон были на рабочем ужине. После личной встречи с главами Германии и Франции присоединились и Зеленский с Путиным.

Источник: https://censor.net.ua/n3177903
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Тобто легковажний і легкомыслящий
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Легкість в думках - це або думки не наповнені змістом, або ними вітер у голові крутить. 😁 Мені сподобалося. Обізвав дурнем, але як красиво! Візьму собі не озброєння! 😁
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От пустоты в голове происходит лёгкость мыслей... Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 3315
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У Бубочки крілішки віросли от такой лестной оценки!
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тоже мне специалист . принял отсутствие разума за легкость в мыслях
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У Вовы не выхода. Если куратор войны на востоке Украины его похвалил, то надо российского Гитлера похвалить в ответ.
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Легкость в мыслях... Вот так дипломаты говорят о тех кто дебил, наверное
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У него необыкновенная легкость в мыслях...і слава практічіскі нічіво ні вєсят...патамушта пустиє навєрна...
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"легкость необыкновенная в мыслях" - а я думав саме така вада є особливою ознакою для лоха - легкость в мислях.......
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Ну, если сурков говорит, что не Лох, значит точно ЛОХ!!!!
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Друзья, это не похвала, а под...**. Но наш "не лох" с "легкими мыслями в зеленой головке" примет это как похвалу и к Днепру ВСУ отведет.
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"Если тебя хвалит враг - подумай, какую глупость ты совершил." - Август Бебель
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Лёгкость в мыслях - типа, сквозняк в голове!?
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тролинг 80-левела от свинособак, выбрали чудо с "необыкновенной легкостью в мыслях", хотя это было понятно, что кроме легкости в мыслях больше ничего нет
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Эта льогкость присуща как минимум 73% народонаселения.
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Ну а как ое мог еще сказать о жыде, да еще и капитулянте? Сурков и сам ведь только наполовину Сурков, а они в отличии от хохлов своих не поносят на чем свет стоит...
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приняли за президента...
ахеть...
а могли и за лоха на сходняке принять??..
днище...
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скільки москаликів набігло "откликнуться" на шедевр свого куратора про українського президента...
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а ты чем недоволен ? Вовочку твоего похвалили . легкомыслие у него . порадовался бы Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 7191
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Он имел ввиду, на фоне предыдущего высказывания,что Украины нет, что зеленский, просто жид, а не хохол. И жид воспримет это, как комплимент, к стати. Хотя, сам сурков, тоже, явно не славянин, мягко говоря .
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"У него легкость необыкновенная в мыслях" Источник: https://censor.net.ua/n3177903

як гарно він завуалював слово "лєгкомьісленньій"! А заодно ще й визнав, що воно таки "нєлох 42 рочки" Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях - Цензор.НЕТ 1043
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У него необыкновенная легкость в мыслях......

Так там тільки дві "мислі" - поржать та пожрать
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Зачётный троллинг со стороны Суркова! Если Зе-муть воспримет это как похвалу, то потвердит что не только лёгок в мыслях,но и туп в восприятии происходящего.
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Сколько ж было радости в кремле,когда не лох стал през иком
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Сурков о Зеленском: Не лох... Зачёт. Смешно. Прямо как в 95 квартале.
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Любой нормальный человек иногда попадает в жизненную ситуацию, где он выглядит лохом. Это как полосы у зебры. Единственный, кто никогда не может стать лохом это ДЕБИЛ. У ДЕБИЛА необыкновенно лёгкие мысли, фактически НУЛЕВЫЕ.
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Похвала із смердючого рота чеченського фашиста - це і не похвала зовсім.
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