 Мир не готов к распространению коронавируса, - глава международной группы экспертов ВОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

"Большой вывод для мира - он просто не готов", - сказал Эйлворд.

По его словам, коронавирус является "быстро нарастающей эпидемией в разных местах, с которой приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию".

Эйлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемию. Но у некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

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