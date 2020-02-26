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 Общество, За рубежом
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 Мир не готов к распространению коронавируса, - глава международной группы экспертов ВОЗ

Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

"Большой вывод для мира - он просто не готов", - сказал Эйлворд.

По его словам, коронавирус является "быстро нарастающей эпидемией в разных местах, с которой приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию".

Эйлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемию. Но у некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177902
 
 
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Мир не готов, а зеленые давно заявили, что готовы и все у них чики пики.А кто не готов - тот средневековье - цитата зеленого оманского шулера. Украина впереди на белом коне.
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Вірус то ще фігня, якщо вся ця кухня спровокую світову економічну кризу.. ото буде Кузькина мать!
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Главное не пущать к себе бошировых и петровых, а то мало ли что - распылят в парочке людных мест - и все подыхают.
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Мир не готов? Зато готовы все фармацевтические компании и все коррумпированные жулики типа "тимошенко". Я уверен что Украина зегенератов под предводительство фельдшера-рекетира радуцкого и его ставленницы закупит "ньюТамифлю" на колоссальное бабло...
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Да сцикотно якось!!! Крав, крав і бац, здох від якогось віруса.... Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ - Цензор.НЕТ 2673
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Ето те кто позавчера рассказывали что епидемию удалось почти победить и она пошла на спад.
Да разогнать нужно всех етих бесполезных бездельников начиная от ВОЗ и *зеленых* до ООН и ОБСЕ. Кроме лоббирования чьих то интересов больше ничем полезным не занимаются
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