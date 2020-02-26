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 Общество, За рубежом
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 Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса, - генконсул Горяйнов

Украинцы, которые сейчас находятся в Италии не обращались в Генконсульство с просьбой их эвакуации в Украину из-за распространения коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов.

Выполняя распоряжение областной власти Ломбардии, от 25 февраля дипломатическое учреждение в Милане приостановило прием граждан на неопределенный срок во избежание скопления людей, чтобы не разносить инфекцию за пределы региона, в котором обнаружено наибольшее количество инфицированных. При этом работники консульства продолжают работать в обычном режиме, телефон работает круглосуточно, выдают только неотложные документы в экстремальных случаях.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан", - сообщил Горяйнов.

Дипломат советует соотечественникам следовать рекомендациям местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.

Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин рекомендует украинцам по возможности отложить путешествия именно в северные области полуострова, где зафиксированы очаги распространения вируса.

Ранее сообщалось, что в Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв коронавируса в Италии возросло до 11, заражены 322 человека

Источник: https://censor.net.ua/n3177901
 
 
 Топ комментарии
 
Умереть в Италии не так страшно как жить в Украине с таким президентом и правительством.
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Ну после того как все увидели как в Украине типа дезинфицируют аппарат УЗИ....заливая его водой на ковровой дорожке....дурных ехать сюда не осталось...
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Кто-же в здравом уме из Италии попросится в Украину Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса, - генконсул Горяйнов - Цензор.НЕТ 7076ну разве-что Аваков ...
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Да уж конечно! Ни разу не средневековые постарались!
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Вони ж не самогубці... І вся наша геліта нації, якщо припече, явно буде лікуватися не в Україні.
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Ну после того как все увидели как в Украине типа дезинфицируют аппарат УЗИ....заливая его водой на ковровой дорожке....дурных ехать сюда не осталось...
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Умереть в Италии не так страшно как жить в Украине с таким президентом и правительством.
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Кто-же в здравом уме из Италии попросится в Украину ну разве-что Аваков ...
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Наученные.
Помрут ли от вируса, то большой вопрос, а вот камень в голову прилетит легко.
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Да, уявляю як зараз сцикотно тим хто крав, крав і тут бац здох від якогось вірусу.
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Украинцы в Италии работают ,
Те, кто крав, живут в Лондоне
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Маразм крепчал .😀😀😀у дипломатов

Украинцы из Италии едут на бусиках- 50 евро прямо домой, а не с сотней пересадок в аэропортах и городах
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"Тёплый" приём от сабакова, такая себе перспектива
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Генконсульство прямо провело опрос среди всех украинцев в Италии ))))
(три помощника консула не хотят! - точно)))))
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потому что знают Ненька градусником их не вылечит в случае болезни Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус, - генконсул Горяйнов - Цензор.НЕТ 5089
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странно, шо никто не хочет возвращаться в неньку за самой лучшей в европе медпомощью "ульянка плюс"
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Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса, - генконсул Горяйнов.

Краще з коронавірусом в Італії, ніж з "реформами" від Зе-команди в Україні.
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Вистачить і постійного шастанія туди сюди.
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