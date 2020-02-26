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 Политика Украины
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Все про:отставка (2512) Укрэнерго (165)

 Руководитель "Укрэнерго" Ковальчук уходит в отставку

Глава правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сегодня, 26 февраля, объявил о своей отставке.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления Укрэнерго. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По его словам, он гордится результатами, которых удалось достичь коллективу компании.

"Вы спросите, почему я иду при таких замечательных результатах? Вот это и есть главный и непростой вопрос. Годами за эти реформы приходилось бороться. Бороться трудно. Олигархическое и политическое влияние в энергетике не надо никому объяснять. Каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, включая свет или газ, оплачивая коммунальные услуги и просто прокручивая ленту новостей. ...Это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроль над оператором системы хотят все", - рассказал Ковальчук.

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Руководитель Укрэнерго Ковальчук уходит в отставку 01
Руководитель Укрэнерго Ковальчук уходит в отставку 02
Руководитель Укрэнерго Ковальчук уходит в отставку 03

Источник: https://censor.net.ua/n3177898
 
 
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Драстуй, Эпоха Благосостояния и Процветания!
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Нижняя Австрия первая в мире перешла на полностью возобновляемую энергию, из неё 26% от энергии ветра
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И чем они перекрывают потребление электроэнергии в темные, безветренные ночи?
Или они жгут "Биогаз" на производство которого тратится обычная (вредная) энергия, или "Биодизель" на производство которого тоже тратится "вредная" энергия!
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Ахметка додавил, интересно новый будет менеджер с ДТЭКа, "любитель" зеленой энергетики?
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Все просто! НАК "Укренерго" не повинна була приватизовуватися, але чомусь вже стала ПрАТ "НАК "Укренерго"! Чому!?
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Зеленський залучив "крупного" інвестора - ахметку,
бо нормальні інвестори не повелися на дурню
про няню
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Мдааа, печальбеда. Ахметка додавил Зелю. Говорят и на президента НАЭКа хотят ставить человека Ахметки?
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