 Руководитель "Укрэнерго" Ковальчук уходит в отставку

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления Укрэнерго. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - говорится в сообщении.
По его словам, он гордится результатами, которых удалось достичь коллективу компании.
"Вы спросите, почему я иду при таких замечательных результатах? Вот это и есть главный и непростой вопрос. Годами за эти реформы приходилось бороться. Бороться трудно. Олигархическое и политическое влияние в энергетике не надо никому объяснять. Каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, включая свет или газ, оплачивая коммунальные услуги и просто прокручивая ленту новостей. ...Это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроль над оператором системы хотят все", - рассказал Ковальчук.
Или они жгут "Биогаз" на производство которого тратится обычная (вредная) энергия, или "Биодизель" на производство которого тоже тратится "вредная" энергия!
бо нормальні інвестори не повелися на дурню
про няню