 Руководитель "Укрэнерго" Ковальчук уходит в отставку

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления Укрэнерго. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По его словам, он гордится результатами, которых удалось достичь коллективу компании.

"Вы спросите, почему я иду при таких замечательных результатах? Вот это и есть главный и непростой вопрос. Годами за эти реформы приходилось бороться. Бороться трудно. Олигархическое и политическое влияние в энергетике не надо никому объяснять. Каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, включая свет или газ, оплачивая коммунальные услуги и просто прокручивая ленту новостей. ...Это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроль над оператором системы хотят все", - рассказал Ковальчук.

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