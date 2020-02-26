 Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать. ВИДЕО +ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, на сайте Минздрава опубликованы два мультфильма, которые рассказывают как защититься от коронавируса.
Прежде всего, Минздрав призывает граждан придерживаться обычных мер предосторожности.
Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Как сообщается на сайте Минздрава, основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.
В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, туристам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.
Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:
- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованную платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
- избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
- если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, поскорее обратитесь к врачу и сообщите ему прелварительную историю путешествий;
- посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
- не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.
Напомним, в настоящее время ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.
Береги нас боже от дурнив
https://youtu.be/MtU70thxMGU
Мультик о коронавирусе, в главной роли выходец из 95 Квартала Осел Оманский.
Высший пилотаж самоуверенности или полного пофигизма. А вообще то уже сейчас следовало бы информировать людей о тактике властей если недай Бог намордники не помогут и вирус вырвится из под "контроля". То что где то там готовятся принимать заболевших это понятно, но как будут решать вопрос с контактерами. Если есть больной значит будут контакты - пассажиры маршрутки,коллеги по работе,семья наконец. Как быть с ними?! Всех в обсервацию?! Абсурд не хватит санаториев. Я не говорю уже о ситуациях с возможными при таком заболевании смертельных исходах. Что делать с умершими? Придавать тело земле или крематорию? Любой из этих вопросов, на которые население не получило надлежащего разъяснения, послужит детонатором стихийных выступлений. Два месяца нам был даны в виде бонуса, чтобы подготовить людей к различным сценариям, в том числе и худшим, эту возможность невежи просрали. Что будет дальше? Поиск и назначение виновных!
в школах, детсадах? на производстве? в транспорте? в магазинах? в общественных местах?
В прайм-тайм.
Что имеет смысл сделать сейчас. Сейчас имеет смысл начать вырабатывать у себя и у близких привычки правильного поведения:
1. Приучить себя не касаться руками лица даже случайно. Любое покашливание - не в ладонь, а в локоть. Просить делать себе замечания, если увидят домашние. Делать замечания им. Предварительно обговорить все это.
2. Салфетки с хлоргексидином или спиртом в сумочке, в прихожей, в туалете. Зашли домой - протерли руки, ручки двери, ключи, кошелек, ручки сумки. Выкинули салфетку, пошли руки мыть.
3. Руки мыть с мылом 20 секунд. Все время. Приучить себя долго мылить руки. И близких приучить.
4. Заменить поездку в автобусе/трамвае/маршрутке на 2-3-4 остановки ходьбой. Это все равно делать, чем раньше привыкнуть, тем меньше потом будет случаев с "нет времени идти пешком".
5. Членам семьи старше 50 лет купите комплекс витаминов из серии 50+. Выбирайте такой, чтоб там был цинк не менее 10 мг в суточной дозе.
6. Не планировать посещений концертов, выставок и т.п. в марте-апреле.
7. Если вы что-то планируете покупать такое, что надо будет покупать через месяц или два, купите лучше сейчас. Плед. Подушку. Холодильник. Новые шторы к весне. Средство для мытья окон. Формы для пасок, краску для яиц.
8. Принимаете какие-то лекарства постоянно? Закупитесь на период до середины мая. Солевые растворы для носа тоже пусть будут. Чтоб по аптекам лишний раз не швеньдять.
9. Ну и туалет. Это все делают, но все же напишу. Помнить, что крышку унитаза во время слива нужно держать закрытой, после открытия протереть хлоргексидином. На это придется обращать внимание, поскольку канализация - один из путей распространения Covid-19, и лучше выработать соответствующие привычки заранее.
Да и в принципе. Безотносительно нынешнего вируса. Лучше выработать привычки правильного поведения заранее и их придерживаться. Не обязательно принимать во внимание то, что написала я, но, например, подписаться на Супрун очень полезно. И перестраивать свои привычки заранее, а не когда следование им станет вопросом жизни и смерти.
Коронавирус уйдет, придет рогатовирус или еще какая хрень. Чем глобальнее становится мир, тем быстрее распространяются свежемутировавшие заразы и тем проще они становятся эпидемиями. Думаю, через 10 лет маска станет для нас общеупотребительным привычным аксессуаром, как уже стала в ЮВ Азии. А пока имеет смысл сформировать у себя и близких правильные привычки под пряником профилактики. Не дожидаясь, пока их у нас сформирует кнут эпидемий.
Светлана Самборска
Этакий "подвал", только в масштабах всей страны для прибывших и-за рубежа.
Не померил темпертуру - будешь сидеть в карантине, пока родственники не выкупят.
А что, нормальный такой ЛДНР-ский бизнес.
P.S. А рекомендации - правильные.
Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
На счетах аппарата (это юридическое лицо) СНБО Украины находится 18,779 млрд. гривен. Куда уже ушли 1,221 млр. гривен мы не знаем (это вопрос к ведомству Пацкана) , но именно с этих денег на 7,36 млн.
А во второй - как украинец лечится медовой перцовкой с салом и раками!