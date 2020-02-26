 Сегодня Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации

Шесть лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения "внеочередной сессии" Верховной Рады Крыма. Тогда возле здания крымского парламента по инициативе Меджлиса собралось около 12 тысяч крымских татар. Они держали в руках свои национальные флаги и флаги Украины. Митингующие скандировали: "Слава Украине - Героям слава!", "Банду геть!", "Крым - Украина!". В противоположность этому митингу был организован митинг "Русского единства", руководимый кремлевской марионеткой Сергеем Аксеновым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как известно, еще 20 февраля российские войска начали оккупацию Крыма. На полуострове появились грузовики без номеров, так называемые зеленые человечки - российские военные, как впоследствии подтвердил президент России Владимир Путин.. В то же время произошло создание и вооружение иррегулярных вооруженных формирований наемников, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных Сил Российской Федерации.
26 февраля, в результате столкновений возле здания Верховной Рады Крыма, два человека погибли и несколько десятков получили ранения. Впоследствии, после оккупации полуострова, следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело ("дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.
Уже на следующий день, 27 февраля, спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Тогда же парламент Крыма по требованию захватчиков объявил о проведении на полуострове "референдума" о присоединении к России. Планировалось, что "голосование" проведут 25 мая, однако затем его перенесли на 16 марта.
В течение следующих нескольких дней улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. "Зеленые человечки" захватили административные здания, осадили гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты и аэропорты. Руководство России неоднократно утверждало, что эти вооруженные люди якобы не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового "референдума о статусе Крыма" россияне признали, что "зеленые человечки" были военнослужащими ВС РФ.
1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина о разрешении на применение ВС РФ на территории Украины. В свою очередь, СНБО Украины в связи с агрессией России принял решение привести вооруженные силы Украины в полную боевую готовность.
Международные организации признали оккупацию полуострова незаконной и осудили действия России. В частности, за это время были приняты четыре резолюции ООН относительно Крыма. В то же время ряд западных стран ввел против РФ экономические санкции.
С тех пор прошло шесть лет, а ситуация на оккупированном Россией украинском полуострове остается напряженной: оккупанты выбрали тактику запугивания и террора местного населения. Сейчас в оккупированном Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Волна за волной проходят репрессии, обыски и незаконные задержания. Страна-агрессор цинично пренебрегает основополагающими правами и свободами человека и международным правом.
Сегодня в 19:00, под зданием посольства Российской Федерации в Киеве состоится акция "6 лет оккупации Крыма - 6 требований к агрессору", посвященная 6-й годовщине оккупации Крыма. Организаторы "призывают всех неравнодушных прийти к посольствам и консульствам государств-агрессора и призвать освободить оккупированные территории".
- моряки на "Черкасах"
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А морская пехота это те которые из 300 человек только 59 ушли из Крыма, а остальные остались служить *****. Ну то таке. Конечно могло быть и хуже, по статистике только 10% осталось верными присяге, а тут ЦЕЛЫХ 19,6!!!!!
Интересно напишут ли в истории Украины правду, кто всрався ?
Правда незрозуміло що вона робила на тім засіданні, хто її запросив, і чому її послухалися.
А я говорю о том, что напишут в учебниках истории непредвзято.
Но ему прост-т-тительно, он же тогда еще не был "кровавым пастором"
Они в 2014-ом даже сказки от Жириновского радостно слушали раскрыв рты.
80% военных, 90% мусоров, 99% СБУшников в первых рядах побежали получать кацапские паспорта.
Какое "сопротивление"?!!
От така то фігня ,малята!
В истории с оккупацией и попыткой аннексии Крыма прозвучала мысль, что у каждой стороны есть своя правда, а истина находится где-то посередине. Давайте попробуем представить зеркальную ситуацию и проверить - Существует ли эта "середина"?
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В 2013 году в результате отказа президента подписать ассоциацию с ЕС в Украине возник конфликт между парламентской и президентской ветвями власти. Напомню, что с трибуны Майдана выступали народные депутаты Украины, лидеры парламентской оппозиции.
Тот же Яценюк был председателем Верховной Рады в 2007 году. В 2010-м был предложен Януковичем среди трех кандидатур на пост премьер-министра Украины. В 2012-м возглавил «Объединённую оппозицию», которая получила 101 место в парламенте.
Событиям Майдана предшествовало движение Украины в ЕС под руководством президента Януковича. Виктор Федорович правильно оценил, что в случае проигрыша на следующих выборах только ассоциация с ЕС позволит ему избежать ареста и тюрьмы.
Движение в ЕС было остановлено после встречи с президентом РФ 9 ноября 2013 года: «Пyтин сказал четко, что после подписания ассоциации, заберет Крым с Севастополем, потом Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одессу, Запорожье, Харьков» (с).
В результате внутреннего конфликта ветвей власти победу одержала парламентская оппозиция, а президент бежал из страны. Действующий парламент констатировал невозможность президента исполнять свои полномочия и назначил новые выборы.
В мае 2014 года на свободных выборах в Украине был избран новый президент и страна продолжила движение в ЕС. Российская Федерация не признала результаты выборов и перешла к выполнению своих угроз, отправив "ихтамнетов" в Крым и на Донбасс.
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В 1993 году в Российской Федерации произошел конфликт между парламентской оппозицией и президентом. Он протекал гораздо брутальнее Майдана с применением бронетехники и автоматического оружия. В результате победила президентская ветвь власти.
12 декабря 1993 года были проведены выборы в неконституционное на тот момент Федеральное собрание РФ. От участия в выборах были отстранены партии и организации, члены которых принимали участие в столкновениях на стороне Верховного Совета.
Представим, что одна из соседних стран не признает результаты выборов и направляет "вежливых желтых человечков" восстанавливать "историческую справедливость" на Дальний Восток. Либо "вежливые исламские человечки" появляются на Кавказе.
В результате часть России оккупирована и "возвращена в родную гавань", а на части идет война при поддержке и под руководством соседнего государства. Военная пропаганда агрессора вещает про притеснение, а МИД о праве на самоопределение народов РФ.
Где та средняя точка, в которой сходятся интересы агрессора и жертвы агрессии? Ее нет! Не существует компромисса, который устроил бы агрессора. Даже капитуляция жертвы не приведет к отказу агрессора от своих планов, а скорее поспособствует их исполнению.
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Определение агрессии (Утверждено резолюцией 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года).
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
Юрий Христензен