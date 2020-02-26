 Количество инфицированных коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 100 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня - 322 больных, умерли десять человек, один выздоровел.
По состоянию на 26 февраля, подтверждено 81 002 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 762 человек умерли, 30 098 - выздоровели.
В Южной Корее количество зараженных увеличилось почти в два раза за два дня, сейчас инфицированы 1 146 человек, Японии – 170, Иране -95.
В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа.
По состоянию на 24 февраля, в Италии умерли уже шесть человек, инфицированных коронавирусом.
Схема поведения разработанная зеленой властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.
влада взагалі не реагує на спалах епідемії в Італії, з якою в нас активне переміщення громадян.
я вам навіть скажу, що до нас ЩОДНЯ приїздять бусики з італійських міст, в яких об'явили карантин.
В опоненти не годишся.
Золотые слитки в банковских сейфах вирусом не заражаются, и имея бабки можно и МКС вирус пересидеть.
Скот вымрет, но ничего - потом поголовье восстановится!
Если на понижение - то пандемия.
ще дві-три платіжки за одне "щастя" і підвищення зарплат у рази для богоподібних "нещасть"... і нарІд начне приходити до тями (бо вже скоро і гавкать заборонять, як в СМІ так в на кухнях )))
большие дети.
Мало того что масок дефицит, так из за тебя идиота ещё и сала не станет!..
Не паникуйте раньше времени. Принимайте обычные меры предосторожности, как против гриппа: не шатайтесь без необходимости в людных местах, например.
А вот разобраться: с чего это ВОЗ подняла всемирную панику, хотя её задача совершенно противоположна - действительно нужно. Как уже сказано, это третья подряд кампания истерии; первые две закончились ничем.
А почему? Да все просто. ВОЗ - международные бюрократы высшего уровня, им нужна какая-то проблема чтобы оправдать свое существование, запросить бюджеты на всякие мероприятия, конференции, куда они летают бизнес-классом и живут в самых дорогих отелях.
Любая бюрократия поддерживает свою значимость путем возвеличивания "проблем" с которыми она типа должна бороться.
И не только ВОЗ. Та же ситуация с т.н. "глобальным потеплением", так же раздувается международной "экологической" бюрократией.
"Борьба с голодом" - то же самое, куча конференций, миллиардные потоки денег, дорогие функционеры рассекающие небо в бизнес-джетах, только число голодающих почему-то постоянно растет
Это один из законов Мерфи - каждая бюрократия стремится к раздуванию штата и своей значимости.
Вирус явно проблема поменьше.
Теперь про вирус.
- Да, объявите уже, что вирусы, это разумные инопланетные организмы, и поэтому человечество бессильно против них. Эти организмы точно знают, когда пора мутировать, чтобы выжить, и вообще знают, что необходимо мутировать, и как именно. Наверное, перед этим изучают антитела, вырабатываемые организмом человека.
Вирусы мутируют постоянно, при этом скажем на 1000 неудачных мутаций приходится 1 удачная, которая дает вспышки. Поэтому вирусы "не знают" как правильно мутировать, все наугад, просто мы 999 неудачных мутаций не видим, а видим только удачные.
, ЧТО ДЕЛАЮТ САНСЛУЖБЫ( которых явно нет) на пограничных пунктах ?
Не догадливые власти в других странах, завидуйте нашим спецам.
"Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу. Время таких испытаний - хорошая возможность для распространения здравого смысла, поэтому мобилизируемся! Собрали советы и напоминания для каждого, - отметила Уляна Супрун. - А это - чаще мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд. Не касаться руками глаз, носа или рта. Также следует избегать толпы и контакта с больными людьми. Необходимо находиться в постоянной связи со своим семейным врачом при малейшем недомогании. Защитную маску обязательно надевать при кашле и насморке. Маска должна покрывать нос, рот и плотно прилегать. Когда маска станет влажной, ее следует заменить. Внешнюю часть маски нельзя трогать руками. Если это произошло сразу же помыть руки. И главное - не переться больному на работу. Трудоголизм во время эпидемий наказуем!"
Святая женщина!!!
там карнавал))
можно к гадалке не ходить...