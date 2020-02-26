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Все про:вирус (375) Италия (987) COVID-19 (289)

 Количество инфицированных коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 100 человек

В Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня - 322 больных, умерли десять человек, один выздоровел.

По состоянию на 26 февраля, подтверждено 81 002 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 762 человек умерли, 30 098 - выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прибывающих из Италии пассажиров начали измерять температуру в аэропорту "Киев"

В Южной Корее количество зараженных увеличилось почти в два раза за два дня, сейчас инфицированы 1 146 человек, Японии – 170, Иране -95.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на 24 февраля, в Италии умерли уже шесть человек, инфицированных коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3177890
 
 
 Топ комментарии
 
Бинго.Зебуин уверен что клятый Порох?
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зебилы, вы настолько тупые, что "думаете" - вислюк оманський и его ЗеКоМанда, полные профаны во ВСЁМ, справляются с карантином? Д*билы, *ля))
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винний популізм, за який ви проголосували.
влада взагалі не реагує на спалах епідемії в Італії, з якою в нас активне переміщення громадян.
я вам навіть скажу, що до нас ЩОДНЯ приїздять бусики з італійських міст, в яких об'явили карантин.
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Порохоботи, а хто в цьому винний? Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 8936
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вiн таки клятий! в печiнках сидить вже.
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зебилы, вы настолько тупые, что "думаете" - вислюк оманський и его ЗеКоМанда, полные профаны во ВСЁМ, справляются с карантином? Д*билы, *ля))
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п.с.
Схема поведения разработанная зеленой властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.
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Вот с этими тест системами интересная история. Не хочу врать когда, но в нашем потешном минздрави заявили что мол сами у нас разрабатывают и хочу подчеркнуть, скоро будут отечественные тест системы. Через время слышу, что мы будем у кого то там эти тест системы закупать. Клоуны даже п...здеть синхронно не могут.
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Сам ты клоун. Розроблять, потім продадуть і куплять через іноземну прокладку з реєстрацією на Кіпрі, або хтось дасть у вигляді гуманітарної допомоги, то теж можна провести як закупівля, чого ж добру пропадать ? А гроші вони і на Кіпрі гроші
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Scorpman Y, наша медицина "в заднице". Это факт. Она "в заднице" сейчас и она была в ней и последние пять лет тоже. Так что, если бы при власти сейчас был бы твой любимый барыга, то защищаться от вируса было бы так же нечем.
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винний популізм, за який ви проголосували.
влада взагалі не реагує на спалах епідемії в Італії, з якою в нас активне переміщення громадян.
я вам навіть скажу, що до нас ЩОДНЯ приїздять бусики з італійських міст, в яких об'явили карантин.
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зебилы верят - что "бубочка всё порешал и остановил видосиком клятый вирус!" Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 8197
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"з якою в нас активне переміщення громадян" - нефиг сраки ездить подмывать итальянцам тогда и перемищення не будет ))) ахахаахах )
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а че,нечем парировать? только школьные ответки в стиле сам дурак?
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Ти і є дурник.
В опоненти не годишся.
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Конкуренции никто не любит, вот поєтому номерного валентина я понимаю, он может работьі лишиться, а вьі его сразу далеко посьілаете
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Ксения, а как реагировать? Не пускать бусики? Проверять всех на температуру? Сажать в карантин?
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Якби ще вчені були такі мудрі, як зєбуїн на пальмі.
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Что, без упоминания имени Порошенко за комментарии не платят?
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О пан- пока не говорят. В проф. информациях пишут : "Инфекция COVID 19".
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Бабло вы ше любого зла, поэтому ВОЗ больше боиться мирового экономического кризиса, чем пандемии. Поэтому и говорит то, за шо ему заплатили.
Золотые слитки в банковских сейфах вирусом не заражаются, и имея бабки можно и МКС вирус пересидеть.
Скот вымрет, но ничего - потом поголовье восстановится!
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А этосмотря как на биржах играть.
Если на понижение - то пандемия. Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 9801
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а як почувається наша туристка, яку вчора ушпиталили в Чернівцях?
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а у нас звєрствуйєт вірус Зє!льоной плєсєні
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Твои мозги уже заражены-поражены этим вирусом?
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вірус ЗП поражаєт моск, размігчоний "Сватамі" та "Слуха нарота"
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Так не надо было смотреть это, был бы здоровым, а не больным и немощным.
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красиво, а главное - как точно ты выразился про зебилов))
Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 7853
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Это так оптимистично - вакцин нема, невилiкована.
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Судя по комментариям она вас троллей и поразила, вы все неизлечимы, вас как того горбатого только могила и исправит.
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судя по твоему подгоранию - зефрения у тебя полностью поразила "моСх".. Хотя, а был ли он там вообще?)) разве что "из ваты"
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я думаю - виліковна (хоча і не у всіх, ну можливо хочаб у тих, у кого телек зломався))))
ще дві-три платіжки за одне "щастя" і підвищення зарплат у рази для богоподібних "нещасть"... і нарІд начне приходити до тями (бо вже скоро і гавкать заборонять, як в СМІ так в на кухнях )))
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та не.. у зебилов, как и у ватников рашки - одна патолгия: отсутствие мозга и нулевое критическое мышление.. Как кацапы до сих пор верят что "америга во всем винавата!", так и зебилы - что "Порох мешает вове - вАрует из бюТжета по ночам!"... Недаром и вата, и зебилы верят в то. что "Вова - ссарь хороший, то бояре плохие!"))
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Так шо коронавирус уже и за белую расу взялся, плохи дела однако.
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"Коронавирус" за белую расу "взялся" ещё 20 мая прошлого года, количество пораженных сперва составляло 73%, сейчас 24%...(КМИС)
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воно везде иста, потому что ни у кого нет вакцин и лекарств. Но, в отличие от испанки , оспы, чумы и холеры, инфекция не косит всех подряд. К весне утихнет. Не ревите,
большие дети.
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Понятно , что все ужимки и нелепые спектакли зеленого клоуна пандемию не остановят .
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Нам ничто не грозит, у нас есть противовирусный препарат-перцовка, сало и чеснок, про это никто в мире так и не догадался.
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Тс-с-с-с про сало, а то сейчас набегут и разгребут.
Мало того что масок дефицит, так из за тебя идиота ещё и сала не станет!.. Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 3259
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хватит ли смелости у украинских врачей признать "чумку" (если не дай Бог она появиться) или как страусы будут тыкаться головой в асфальт, уверяя что это обычный грипп и подтвержденного нет... (а кто ж его подтвердит, это значит расписаться в подрыве своей самоуверенности или тупости)
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Учитывая что чудовищную панику подняла именно ВОЗ - хотя ей положена противоположная роль: давать населению дельные советы по защите от инфекции и подавлять истерию - всё это очень сильно смахивает на очередную Эболу, а до этого был ещё и свиной грипп. Этот вирус не более необычен чем всякие разновидности гриппа или, скажем, корь. Корь - пример одного из самых легко распространяющихся заболеваний, потому как нет более лёгкого способа чем воздушно-капельный ("апчхи"). И корь действительно убивает, если организм ослаблен.
Не паникуйте раньше времени. Принимайте обычные меры предосторожности, как против гриппа: не шатайтесь без необходимости в людных местах, например.
А вот разобраться: с чего это ВОЗ подняла всемирную панику, хотя её задача совершенно противоположна - действительно нужно. Как уже сказано, это третья подряд кампания истерии; первые две закончились ничем.
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ВОЗ не поднимает панику, а лишь даёт информацию и обоснованные ценные советы.
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И где её обоснованные советы ? Обещанная пандемия, с угрозой для 50-70% населения Земли - это кампания по устрашению
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Я давно пишу что паника надумана и раздута искусственно.
А почему? Да все просто. ВОЗ - международные бюрократы высшего уровня, им нужна какая-то проблема чтобы оправдать свое существование, запросить бюджеты на всякие мероприятия, конференции, куда они летают бизнес-классом и живут в самых дорогих отелях.
Любая бюрократия поддерживает свою значимость путем возвеличивания "проблем" с которыми она типа должна бороться.
И не только ВОЗ. Та же ситуация с т.н. "глобальным потеплением", так же раздувается международной "экологической" бюрократией.
"Борьба с голодом" - то же самое, куча конференций, миллиардные потоки денег, дорогие функционеры рассекающие небо в бизнес-джетах, только число голодающих почему-то постоянно растет
Это один из законов Мерфи - каждая бюрократия стремится к раздуванию штата и своей значимости.
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И потому они придумывают количество смертей?
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София, в год от обычного гриппа в мире умирает 650 тыс.чел. И никто на карантин не закрывается.
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На дорогах в мире погибают 1.2 млн в год + 10-20 млн инвалидов.
Вирус явно проблема поменьше.
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Новость о последствиях вспышки вируса в Италии, а тролли продолжают оскорбительные высказывания про собственную власть, независимо от предложенной темы. Как реклама про шпингалеты на Поле Чудес у Петросяна.
Теперь про вирус.
- Да, объявите уже, что вирусы, это разумные инопланетные организмы, и поэтому человечество бессильно против них. Эти организмы точно знают, когда пора мутировать, чтобы выжить, и вообще знают, что необходимо мутировать, и как именно. Наверное, перед этим изучают антитела, вырабатываемые организмом человека.
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Иногда, чтобы не нести чушь, достаточно ходить в школу и нормально учиться.
Вирусы мутируют постоянно, при этом скажем на 1000 неудачных мутаций приходится 1 удачная, которая дает вспышки. Поэтому вирусы "не знают" как правильно мутировать, все наугад, просто мы 999 неудачных мутаций не видим, а видим только удачные.
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Украинцы через Венгрию возвращаются в Украину и никто самолетами оттуда не летит, т к заробитчанам проще и дешевле доехать на бусике от города в Италии до своих Сел в Украине за 50 евро, чем лететь через большие города
, ЧТО ДЕЛАЮТ САНСЛУЖБЫ( которых явно нет) на пограничных пунктах ?
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Это сколько дерег уйдёт! Даже у Италии такого нет!
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София, допустим санслужбы есть на каждом пограничном переходе, что они могут сделать?
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и тем у кого температура, лоб помазать зеленкой
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Это не решает проблему. Большой инкубационный период и большинство без симптомов вообще
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То что у нас скоро будет (а может и есть уже) даже не сомневайтесь. Вопрос в том, с какими последствиями.
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А зекоманда вирус победила, она его переименовала в орз. Мрут от орз, а коронавируса нет.
Не догадливые власти в других странах, завидуйте нашим спецам.
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Ну Лиза Богуцкая(депутат от СН)ясно же сказала:это коронаробесие,бояться нечего! Кому что не ясно?!
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Туристическая популярность Италии сыграла с ней дурную шутку- китаезы отгрузили вирус
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Дорогая, китайцы - не японцы: они не туристы, а дельцы.
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Так шо они за вирус ещё и гроши берут 😀😀😀?
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А кто (что) в этом мире не опустошает карманы?
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Итальянцы близки нам по своему пофигизму к правилам!
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Не только итальянцы, а вообще романская группа.
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Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб - Цензор.НЕТ 4096
"Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу. Время таких испытаний - хорошая возможность для распространения здравого смысла, поэтому мобилизируемся! Собрали советы и напоминания для каждого, - отметила Уляна Супрун. - А это - чаще мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд. Не касаться руками глаз, носа или рта. Также следует избегать толпы и контакта с больными людьми. Необходимо находиться в постоянной связи со своим семейным врачом при малейшем недомогании. Защитную маску обязательно надевать при кашле и насморке. Маска должна покрывать нос, рот и плотно прилегать. Когда маска станет влажной, ее следует заменить. Внешнюю часть маски нельзя трогать руками. Если это произошло сразу же помыть руки. И главное - не переться больному на работу. Трудоголизм во время эпидемий наказуем!"

Святая женщина!!!
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до конца недели будет и у нас
можно к гадалке не ходить...
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