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 За рубежом, Здоровье
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Все про:вирус (375) Китай (1248) смерть (6462) COVID-19 (289)

 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 715 человек, инфицированы более 78 тыс., выздоровели - 29,7 тыс.

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом, 52 человека скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, - The Hill

Напомним, по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.

Ранее в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.

Источник: https://censor.net.ua/n3177887
 
 
 Топ комментарии
 
UK в данном случае это United Kingdom - Соединённое Королевство (Великобритания). а таких как ты обормотов, которые сознательно манипулируют информацией, надо за яйца подвешивать
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Китайцы брешут и не краснеют-- в принципе неудивительно. огромные убытки производство падает будут творить что угодно показывая что все отлично и вирус бизнесу не помеха Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 715 человек, инфицированы более 78 тыс., выздоровели - 29,7 тыс. - Цензор.НЕТ 8613
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Если 40 000 у них не выздоровели, то где они их держат? Или скрывают факты смертей?
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UK в данном случае это United Kingdom - Соединённое Королевство (Великобритания). а таких как ты обормотов, которые сознательно манипулируют информацией, надо за яйца подвешивать
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Был ты абракодабра абракодаброй и помрешь. Убогий ты где то в тексте видел слово Украина?! Или твое мышление заточено под прямоленейное восприятие?
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А зачем ты в таком случае выделил именно UK?
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Может его беспокоит эпидемиологическая обстановка в Великобритании???
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Китайцы брешут и не краснеют-- в принципе неудивительно. огромные убытки производство падает будут творить что угодно показывая что все отлично и вирус бизнесу не помеха Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 715 человек, инфицированы более 78 тыс., выздоровели - 29,7 тыс. - Цензор.НЕТ 8613
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Если 40 000 у них не выздоровели, то где они их держат? Или скрывают факты смертей?
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у них достаточно больниц. для Китая это не цифра
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Судя по тому как американских журналистов выслали из страны-- китай многое скрывает . к крематориям вообще вояки никого не допускают
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Крематории видно со спутников. Американцы уже оценили масштабы вранья
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По домам отпускают. Я не шучу и не стебаюсь. И это вполне логично, человек выздоровел - домой . Вроде как и тех у кого легкая форма - отправляют домой , но мне как то не верится, отнес это к сложностям перевода гуглем с китайского.
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це за якихось 4 місяці...
вірус дуже агресивний, фактично контакт з хворим дає стовідсоткову хворобу.
викликає навіть повторне зараження за деякий час.
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Тобто на вакцину можна не розраховувати.
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Чому? Пообіцяли до кінця серпня закінчити випробування. Якщо все буде за планом і випробування будуть успішними - запустять у серію.
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Відправте туди Богуцкую та Василєвскую- Смаглюк.
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Панікери! Наш здохтор Комаровський сказав у Нових Санжарах, що захворіти можна, лише з'ївши 1 кг г@вна. Не їжте г. кілограмами, не захворієте!
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Так розумію,реальна смертність-близько 8 % ? Зависока.
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Але ж знижується - ще тиждень тому була 20%.
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Ні. Значно нижча. Десь близько 0.7% від популяції.
Близько 80% взагалі не хворіють. Діти дуже рідко і легко. Ті що за 70 років досить часто і важко.
Багато інформації дав корабель в Японії. Там судячи з усього заразились всі. Але реально захворіли з симптомами 20%
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И опять власти провоцируют население на панические настроения. Во всех странах предпринимаются жестки противоэпедемические мероприятия и только у нас "Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Источник: https://censor.net.ua/n3177873"
Высший пилотаж самоуверенности или полного пофигизма. А вообще то уже сейчас следовало бы информировать людей о тактике властей если недай Бог намордники не помогут и вирус вырвится из под "контроля". То что где то там готовятся принимать заболевших это понятно, но как будут решать вопрос с контактерами. Если есть больной значит будут контакты - пассажиры маршрутки,коллеги по работе,семья наконец. Как быть с ними?! Всех в обсервацию?! Абсурд не хватит санаториев. Я не говорю уже о ситуациях с возможными при таком заболевании смертельных исходах. Что делать с умершими? Придавать тело земле или крематорию? Любой из этих вопросов, на которые население не получило надлежащего разъяснения, послужит детонатором стихийных выступлений. Два месяца нам был даны в виде бонуса, чтобы подготовить людей к различным сценариям, в том числе и худшим, эту возможность невежи просрали. Что будет дальше? Поиск и назначение виновных!
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Одна фраза, а какой глубочайший смысл! Искрометный скрытый юмор хоть и с мрачным оттенком! Браво!
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Як знезаразити хату я не знаю, та це i не головне, беручи до уваги термiн який вона буде порожня, адже родина буде в обсервацii. Питання в iншому, якi заходи будуть вжити аби уникнути мародерства?!
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У власти люди, которые не приучены полномерно решать вопросы, а приучены СТЕБАТЬСЯ НАД ТЕМИ, кто умеет решать вопросы
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Сволочи! Десятилетиями портили экологию отходами и техногенными дымовыми выбросами , а теперь ещё и смертельный вирус клонировали и распространили!
Интересно,- а уничтожается ли вирус сброшенными на него атомными бомбами?
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Врядли земляне об этом узнают. Хотя есть вероятность , что после очищения Земли жизнь зародится на клеточно амебном уровне и дальше по Дарвину.
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Только не по Дарвину ибо хочется надеяться, что коммунистов, любящих дарвинскую теорию, не появится!
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Дарвина я упомянул для совкового читателя, так сказать для наглядности, а не сути.
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конечно) тем температуры в центре огненного шара миллионы градусов а по фронту волны тысячи - так что продезинфецируется все - не переживайте
вирус этот более + 50 градусов по цельсию уже не переносит
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50 градусов по цельсию уже не переносит?

Если зимой на 20 град. выше, чем обычно, то летом вирус в Киеве вообще сдохнет...
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В воздухе - сдохнет, а человек свое тело до 50 разогреть не может.
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