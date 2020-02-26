 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 715 человек, инфицированы более 78 тыс., выздоровели - 29,7 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек.
За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом, 52 человека скончались.
Напомним, по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.
Ранее в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.
вірус дуже агресивний, фактично контакт з хворим дає стовідсоткову хворобу.
викликає навіть повторне зараження за деякий час.
Близько 80% взагалі не хворіють. Діти дуже рідко і легко. Ті що за 70 років досить часто і важко.
Багато інформації дав корабель в Японії. Там судячи з усього заразились всі. Але реально захворіли з симптомами 20%
Высший пилотаж самоуверенности или полного пофигизма. А вообще то уже сейчас следовало бы информировать людей о тактике властей если недай Бог намордники не помогут и вирус вырвится из под "контроля". То что где то там готовятся принимать заболевших это понятно, но как будут решать вопрос с контактерами. Если есть больной значит будут контакты - пассажиры маршрутки,коллеги по работе,семья наконец. Как быть с ними?! Всех в обсервацию?! Абсурд не хватит санаториев. Я не говорю уже о ситуациях с возможными при таком заболевании смертельных исходах. Что делать с умершими? Придавать тело земле или крематорию? Любой из этих вопросов, на которые население не получило надлежащего разъяснения, послужит детонатором стихийных выступлений. Два месяца нам был даны в виде бонуса, чтобы подготовить людей к различным сценариям, в том числе и худшим, эту возможность невежи просрали. Что будет дальше? Поиск и назначение виновных!
Интересно,- а уничтожается ли вирус сброшенными на него атомными бомбами?
вирус этот более + 50 градусов по цельсию уже не переносит
Если зимой на 20 град. выше, чем обычно, то летом вирус в Киеве вообще сдохнет...