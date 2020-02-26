 Экс-президенты Польши Квасьневский и Коморовский призвали власти страны облегчить жизнь украинским заробитчанам

Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши, которое обнародовали во вторник экс-президенты Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще - и проживания", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.
Как отметили экс-президенты, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши - особенно высококвалифицированных специалистов.
"К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства", - констатируют политики.
По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели - и в целом ухудшается имидж Польши.
"Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами", - говорится в обращении.
Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в РП.
По разным данным, в Польше работает до полутора миллиона граждан Украины.
Как ожидается, основы новой миграционной политики Польши правительство страны обнародует через полгода.
Сначала надо разобраться как кацапы выкупали. И останавливали все заводы в Украине
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«В 1980-х завод стал крупнейшим автобусостроительным предприятием в мире, здесь трудилось около 8 000 человек, ежегодно выпускавших 15 000 автобусов. В октябре 2014 года завод остановил производство, оборудование и помещения выставлены на аукцион[1]. В 2018 году на сайте завода появилась информация о возобновлении производства.[1][2] Однако, уже в начале 2019 года начался полный снос корпусов завода, территорию планируется застроить IT-хабом и жилыми домами.[3]»
Не удивлюсь. Шо всю операцию по ликвидации автобусного завода исполнили кацапские рейдеры на гроши ФСБ, ибо ИМ ВАЖНА БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ
значит порох отсановил и закрыл его..
можно ссылочки за выкуп лаза кацапами?
ГУГЛ В ПОМОЩЬ
ИНДЕЙЦА РЯБУЮ ШАПКУ слухи явно не интересуют . Его волнует содержание жены и трёх сыновей во Франции
А я написав прямо: ні свиночолий хряк, ні твоя ж "бубочка" взагалі не думали та не думають про майбутнє держави Україна.
Жители бывших советских республик средней Азии мечтают жить в Украине - Один купит гражданство и сразу ВЕСЬ АУЛ ПЕРЕВЕЗЕТ С СОБОЙ,
ПОСТАВИТЬ ТАМ МОЛЧАЛИВЫХ И ПОСЛУШНЫХ РАБОВ
И ПРОДАВАТЬ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В ОМАН 😀😀😀 вот зачем ЗЕ так упирается с землей, с двойным гражданством и т д- СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ИЗРАИЛЬ ( без земли) для Украины( пока ещё с землей) выстроил .
Згідно польським законам, подання на громадянство РП - після 5 років "сталого побуту".
Сталий побут - це 3-я карта, спочатку ВСІМ приїжджим (без карти поляка) видають першу карту - "часовего побуту", на 3 роки. 2-га карта теж тільки "часовего побуту" знов на 3 роки І тільки 3-я карта то "сталий побут", ось з нею живеш 5 років і тільки після того подаєш на громадянство. Загалом 11 років. Вийнятків для професіоналів немає, тільки окремі випадки якщо приніс якусь користь Польщі. Он незщодвно був випадок - водій-українецт врятував кілька людей під час ДТП, то йому окремим указом президента дали громадянство поза чергою.
Взагалі полякам немає сенсу прискорено надавати громадянство спеціалістам. Як тільки інженер отримає паспорт РП, то нафіг йому та Польща, чкурне до тої ж Німеччини де буде отримувати в 3-4 рази більше.
19 березня, 2015
В Україні набув чинності (опубліковано в урядовій пресі. - Ред.) урядовий закон про внесення змін до пенсійного законодавства, який ухвалено парламентом і підписано Президентом.
Зазначений закон передбачає зміну законодавчих норм, що регулюють питання пенсійного забезпечення за трьома основними блоками: скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, тимчасове скасування виплати пенсій працівникам, які обіймають спеціальні посади, а також зміну умов виходу на пенсію для громадян, які мають право на так звану «пільгову» пенсію.©
Каков размер пенсии? От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот ...
500 шек. = 3250 грн.В Украине минимальная пенсия 1638 грн., в два раза меньше чем в Израиле.Для нашей власти израильтяне в два раза ценнее украинцев.